Kreisliga B Wuppertal: Zugänge und Abgänge der Saison 2024/25

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Wuppertal - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2024/25 pro Verein in der Übersicht.

Kreisliga B, Gruppe 1 - 2024/25:

ASV Wuppertal

Trainer: Ridvan Krasnici, Marco-Carlo Fanara

Zugänge: keine

Abgänge: Ibrahim Türküncü (KSV Mesopotamia Grevenbroich)



Blau-Weiß Langenberg II

Trainer: Tim Liedtke

Zugänge: Lauko Sadek (vereinslos), Jamskid Waziri (Blau-Weiß Langenberg), Denis Jan Hadam (Blau-Weiß Langenberg), Nils Hartung (aus eigener Jugend), Raphael Schulze (aus eigener Jugend), Amin Lamrini (Blau-Weiß Langenberg)

Abgänge: Jannik Bergmann (SSV 07 Sudberg)



Cronenberger SC II

Trainer: Clark Schworm

Zugänge: Marcel Justin Cofala (TSV Ronsdorf II), Clark Schworm (TSV Fortuna Wuppertal), Dennis Sänger (vereinslos), Luca-Maximilian Lang (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II), Elias El Makrini (vereinslos)

Abgänge: Muhammed Sami Kahraman (SSV 07 Sudberg), Dennis Küll (Karriereende), Johannes Maximilian Drost (unbekannt), Ayoub Benzireg (Karriereende), Julian Fischer (Karriereende), Philipp Kolodziej (SC Uellendahl), Eray Can Altun (unbekannt), Raphael Werner Schulz (SV Jägerhaus Linde), Mert Güzel Bektas (unbekannt), Matthias Goczol (Karriereende), Eray Can Altun (SSV Germania Wuppertal II), Gabriel Jose Reguiera (SSV Germania Wuppertal II)



Hellas Wuppertal II

Trainer: Fournaris Vasilios

Zugänge: Pierino Coppola (Wuppertal sv), Tobias Grabinski (Hellas Wuppertal)

Abgänge: Domenico Frijio (TSV Fortuna Wuppertal II), Dean Wülfrath (TSV Fortuna Wuppertal II)



SC Breite Burschen Barmen II

Trainer: Stefan Battenfeld, Ede Domann, Dirk Spill

Zugänge: Hendrik Seebrandt (TuRa Rüdinghausen)

Abgänge: Marvin Jens Wülfrath (TSV Fortuna Wuppertal II)



SC Uellendahl

Trainer: Marcus Scholz

Zugänge: Philipp Kolodziej (Cronenberger SC II)

Abgänge: keine



SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II

Trainer:

Zugänge: Yassin Boutchoukat (C.S.I.-Milano Wuppertal)

Abgänge: Musaim Kasumi (SSV Germania Wuppertal II), Konrad Schauerte (TSV Beyenburg), Ricardo Fernando Müseler (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Luca-Maximilian Lang (Cronenberger SC II), Leon Maurice Heimannsberg (TSV Fortuna Wuppertal II)



Sportfreunde Dönberg

Trainer: Semih Sener

Zugänge: Jonas Kroll (Sportfreunde Dönberg II zg.), Chris-David Dehn (Sportfreunde Dönberg II zg.), Kai Andrik (Sportfreunde Dönberg II zg.), Danny Mark Dehn (Sportfreunde Dönberg II zg.), Kai Hendrik Duisberg (Sportfreunde Dönberg II zg.), Christian Hogger (Sportfreunde Dönberg II zg.), Jonas Rode (Sportfreunde Dönberg II zg.), Nick Rehrmann (Sportfreunde Dönberg II zg.), Kevin Westerholz (Sportfreunde Dönberg II zg.), Jean-Pierre von der Schlippen (Sportfreunde Dönberg II zg.), Lars Sippli (Sportfreunde Dönberg II zg.), Joel Nikolas Riechmann (Sportfreunde Dönberg II zg.), Lukas Melzer (Sportfreunde Dönberg II zg.), Christian Emde (Sportfreunde Dönberg II zg.), Maximilian Engel (Sportfreunde Dönberg II zg.), Patrick Hamel (Sportfreunde Dönberg II zg.), Pascal Kyczka (Sportfreunde Dönberg II zg.), Marek Schymanowski (Sportfreunde Dönberg II zg.), Fabian Müllers (Sportfreunde Dönberg II zg.), Leon Rehrmann (Sportfreunde Dönberg II zg.)

Abgänge: Tim Schepanski (SC Velbert II), Bernard Oungouande (SC Ayyildiz Remscheid), Fahd Bouyanouzane (Unbekannt), Selim Demir (Unbekannt), Younes Settou (TFC Wuppertal 95/10), Taylan Tastan (Unbekannt), Tolga Topcu (Unbekannt), Mohamed Eddafir (Unbekannt), Chouaib Saghiri (Unbekannt), Marcus Maag (Unbekannt), Enver Miftari (Unbekannt), Erdem Varol (Karriereende), Efraim Pieper (Altherren), Philipp Pauly (Altherren), Roko Klisanin (Pausiert), Adrian Bingel (Pausiert), Cosimo Cavallo (Karriereende), Selim Demir (ASV Mettmann II)



SSV 07 Sudberg II

Trainer: Dirk Picard

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSV Germania Wuppertal II

Trainer: Markus Westerholz

Zugänge: Markus Westerholz (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Serkan Baydar (Langenberger SV 1916), Derrick Gyamfi (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Shallom Che Duma (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Justin Westerholz (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Musaim Kasumi (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II), Jonas Kühl (SSV Germania Wuppertal), Dominique Jung (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Nicola Marotta (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 III), Hamid Abbasi (TSV Union Wuppertal II), Kian Khalaf (TSV Beyenburg), Eray Can Altun (Cronenberger SC II), Gabriel Jose Reguiera (Cronenberger SC II), Maurice Westerholz (TuS Grün-Weiß Wuppertal II), Emircan Dogan (SSV Germania Wuppertal), Kedor Nuhr Saado (SSV Germania Wuppertal)

Abgänge: Dennis Kurfeldt (SC Velbert III), Henry Wunsch (SC Velbert III), Said Walid Suma (SC Velbert III)



SV Jägerhaus Linde II

Trainer: Robin Rupprath

Zugänge: keine

Abgänge: Mohamed Halima (FC Wuppertal 1919)



TSV Einigkeit Dornap II

Trainer: Sven Fischer

Zugänge: Robin Pausewang (SV Rot-Weiß Wülfrath II), Christian Harwardt (SV Rot-Weiß Wülfrath II), Manuel Holte (SV Rot-Weiß Wülfrath II), Marc Schwirz (TSV Einigkeit Dornap)

Abgänge: Metehan Mert (SV Rot-Weiß Wülfrath II), David Quapp (Karriereende), Sven Dell Anna (Karriereende), Mohamed Azzamrani (Karriereende), Robin Harenbrock (Karriereende), Denis Walch (ASV Mettmann II)



TSV Fortuna Wuppertal II

Trainer: David Hainich, Marius Dymkowski

Zugänge: Domenico Frijio (Hellas Wuppertal II), Dean Wülfrath (Hellas Wuppertal II), Marvin Jens Wülfrath (SC Breite Burschen Barmen II), Waldemar Michalak (FC Polonia Wuppertal), Patrick Diallo (RW Ennepetal-Rüggeberg II), Leon Maurice Heimannsberg (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II), Yazan Hesso (Eigene Jugend ), Joel Urban (Reaktiviert ), Maik Dürrer (Reaktiviert)

Abgänge: Fathi Balci (Unbekannt ), Gabriel Mamaj (Unbekannt ), Paul Rybin (Unbekannt )



TSV Gruiten

Trainer: Timo Hofmann

Zugänge: Noel Andre Junske (TSV Gruiten), Noel Andre Junske (Reaktiviert)

Abgänge: Nils Anders (TSV Gruiten II), Marvin Demirkaya (TSV Gruiten II), Daniel Desczyk (TSV Gruiten II), Fabian Navratil (TSV Gruiten II), Maxim Groß (TSV Gruiten II), Christopher Florian (TSV Gruiten II), Hendrik Pieper (TSV Gruiten II), Martin Haesen (TSV Gruiten II), Ruben Leon Hamacher (TSV Gruiten II), Pascal Julian Hinz (TSV Gruiten II), Paul Waldemar Sawora (TSV Gruiten II), Hendrik Sawukaytis (TSV Gruiten II), Christian Neumann (Pausiert), Noel Andre Junske (TSV Gruiten)



TSV Union Wuppertal II

Trainer: Ali Ibrahim, Alexander Trzaskowski

Zugänge: Finn Schneider (TSV Union Wuppertal), Norman Hennig (TSV Union Wuppertal), Yannick Urban (TSV Union Wuppertal), Justin Beller (TSV Union Wuppertal), Cansin Dalay (TSV Union Wuppertal), Semi Molla (TSV Union Wuppertal), Serafin Rossa (TSV Union Wuppertal)

Abgänge: Hamid Abbasi (SSV Germania Wuppertal II), Eren Özkan (TSV Union Wuppertal)



TuS Grün-Weiß Wuppertal

Trainer: Fouad Lamri

Zugänge: Yannic Hering (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Ricardo Fernando Müseler (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II), Ozan Satik (Cronenberger SC), Leon Gies (TSV Fortuna Wuppertal), Jan Lange (TSV Fortuna Wuppertal), Lucas Noel Gies (TSV Fortuna Wuppertal)

Abgänge: Marco Cangelosi (FK Jugoslavija Wuppertal)



Wichlinghauser Kickers

Trainer: Birol Gunay Coskun

Zugänge: Gianluca Hergert (Eigene Jugend )

Abgänge: Patrick Neumann ()



Wuppertaler SV II

Trainer: David Schättler, Jan-Phillip Breitenbach

Zugänge: Daryl Kittlaus (1. FC Wülfrath II), Christopher Schmitz (1. FC Wülfrath II), Florian Mansard (TSV Ronsdorf)

Abgänge: keine