Kreisliga B Solingen: Zugänge und Abgänge der Saison 2024/25

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Solingen - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2024/25 pro Verein in der Übersicht.

1. Spvg. Solingen Wald 03 III

Trainer: Christian Proff, Nikola Pocrnic

Zugänge: Marvin Mohrhagen (1. Spvg. Solingen Wald 03 II)

Abgänge: Vincenzo Vinciguerra (1. Spvg. Solingen Wald 03 II)



1.FC Sport-Ring Solingen 1880 II

Trainer: Osman Sarac

Zugänge: Osman Sarac (SG SV Eintracht), Berkay Sarac (SG SV Eintracht)

Abgänge: Brian Morsbach (BSC Union Solingen II), Angelo Rosario Ignoto (BSC Union Solingen), Manfred Schumacher (TuS Quettingen III)



BSC Union Solingen

Trainer: Benjamin Uhlenbrock

Zugänge: Jonas Wenzel (VfB 06 Langenfeld), Marc-Niclas Siekmann (VfB 06 Langenfeld), Fabian Lennartz (VfB 06 Langenfeld), Nils Bretfeld (SC Leichlingen), Justin Wolsing (SSV Berghausen II), Dennis Passafiume (GSV Langenfeld II), Angelo Rosario Ignoto (1.FC Sport-Ring Solingen 1880 II), Gioacchino Di Giorgi (SV Solingen 08/10 II), Dennis Markovic (TG Burg), Christopher Robin Birkendahl (Post SV Solingen), Marcel Schubbert (Reaktiviert), Timm Cartus (HSV Langenfeld), Nicodemo Pulicano (SV Solingen 08/10 II), Salvatore Renda (GSV Langenfeld)

Abgänge: Andre Mengwasser (BSC Union Solingen II), Pascal Milz (BSC Union Solingen II), Filippo La Ciacera (Unbekannt ), Carmelo Farruggia (Unbekannt ), Gianni Farruggia (Unbekannt ), Carmelo Farruggia (SV Solingen 08/10 II), Gianni Farruggia (SV Solingen 08/10 II), Angelo Rosario Ignoto (SV Solingen 08/10 II), Giuseppe Fabio Visconte (Post SV Solingen), Filippo La Ciacera (Post SV Solingen), Riccardo Colombo (SV Hilden-Ost)



BV Bergisch Neukirchen II

Trainer: Florian Nicklas, Michael Nimpsch

Zugänge: Eric Seinsch (BV Bergisch Neukirchen), Maurice Kurella (VfL Witzhelden), Oguzhan Akdeniz (VfL Witzhelden), Andrea Brandonisio (SC Leichlingen), Florian Nicklas (VfL Witzhelden), Michael Nimpsch (VfL Witzhelden), Jan Alexander Fleischer (VfL Witzhelden), Tim Riedel (SSV Leverkusen-Alkenrath), Ayman Rajab (BV Bergisch Neukirchen), Nick Noeske (BV Bergisch Neukirchen), Salim Imkakpamale (VfB 06 Langenfeld)

Abgänge: keine



BV Gräfrath II

Trainer: Florian Marburger, Rafael Naczynski

Zugänge: Philipp Mähner (TG Burg), Mathias Merten (TG Burg)

Abgänge: Ermin Djuhera (BV Gräfrath), Eric Giersberg (BV Gräfrath III), Lars Mattiske (BV Gräfrath III), Borgino Manata (Unbekannt ), Yamba Cyrille Djiro (Unbekannt ), Marc Hussien (BV Gräfrath III), Marvin Moryson (Unbekannt ), Bastian Sauer (BV Gräfrath III), Marco Vinciguerra (BV Gräfrath III)



GSV Langenfeld III

Trainer: Serkan Tekdemir

Zugänge: Maurice Lamberta (GSV Langenfeld II), Efe Mustafa Adigüzel (TuSpo Richrath), Yasin-Ramazan Aydin (BV Bergisch Neukirchen), Arel Nehir Celik (VfB 06 Langenfeld), Muhammed Can Cengiz (GSV Langenfeld II), Ufuk Ucar (SV Hilden-Ost), Selami Algün (FC Bosporus Düsseldorf)

Abgänge: Can Varicioglu (FC Türkspor Hilden)



GSV Langenfeld II

Trainer: Wissam Arabi

Zugänge: Leon Swen Wachtendonk (TSV Solingen), Maximilian Dohle (TSV Solingen II), Alexander von Norman (Comeback), Julius Schock (Comeback), Tristan Deichmann (TSV Solingen)

Abgänge: Maurice Lamberta (GSV Langenfeld III), Dennis Schönenberg (), Marvin Schönenberg (), Dennis Passafiume (BSC Union Solingen), Marcel Firley (SSV Berghausen II), Alexander Wölk (Karriereende), Domenico Bianco (VfB 06 Langenfeld), Muhammed Can Cengiz (GSV Langenfeld III)



Inter Monheim II

Trainer: Florian Kalusj

Zugänge: Pasquale Rizzelli (Sportfreunde Baumberg III)

Abgänge: Giray Kürsat Beydilli (FC Türkspor Hilden), Nesat Emre Aydemir (FC Türkspor Hilden), Sinan Pekuz (FC Türkspor Hilden), Mehmet Aydemir (FC Türkspor Hilden), Halil Tuncer (FC Türkspor Hilden), Tolga Bozkurt (FC Türkspor Hilden), Bugra Saglam (FC Türkspor Hilden), Mountassir Bonnouh (FC Türkspor Hilden)



SC Leichlingen

Trainer: Michael Czok

Zugänge: keine

Abgänge: Nils Bretfeld (BSC Union Solingen), Andrea Brandonisio (BV Bergisch Neukirchen II), Kai Voss (VfL Witzhelden), John Sevenheck (VfL Witzhelden), Mohammed Hunar Omer (TuS Quettingen), Luca Saieva (TuS Quettingen II)



Sportfreunde Baumberg III

Trainer: Timo Wulf

Zugänge: keine

Abgänge: Leander Quirin Gilges (DSV 04), Lajos Deitmar (Inter Monheim), Mohammad Alhamchari (Garather SV), Pasquale Rizzelli (Inter Monheim II)



SSV Berghausen II

Trainer: Sebastian Timm

Zugänge: Marcel Firley (GSV Langenfeld II), Tim Bergmann (VfB 03 Hilden III), Marc Rave (SSV Berghausen), Patrick Huesmann (Vorwärts Epe II), Fabian Folge (SSV Berghausen), Jan Hähnel (SSV Berghausen)

Abgänge: Justin Wolsing (BSC Union Solingen), Fabio Droß (Pausiert), Jonas Sayn (Pausiert), Patrick Rochnia (Karriereende), Tim Alexander Schwiertz (Karriereende), Leo Meiners (Unbekannt)



SSV Lützenkirchen II

Trainer: Kalilou Wally

Zugänge: Timo Caspari (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel), Tim Thyssen (Unbekannt ), Kevin Wulff (Hamm United FC)

Abgänge: keine



SV Solingen 08/10 III

Trainer: Francesco Aquila

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TG Burg

Trainer: Michael Sagorski

Zugänge: Marcel-Marco Fiedler (Post SV Solingen)

Abgänge: Dennis Markovic (BSC Union Solingen), Philipp Mähner (BV Gräfrath II), Mathias Merten (BV Gräfrath II), Marvin Radtke (Post SV Solingen), Niklas Schwolle (Post SV Solingen), Davide Lo Martire (GSV Langenfeld), Marcel Heinrichs (Karriereende ), Hicham Amraoui (TG Burg II), Burak Karaoglan (Pausiert )



TSV Solingen III

Trainer: Dominik Nötzel, Jérome André

Zugänge: keine

Abgänge: Yassin Aazzouz (1. Spvg. Solingen Wald 03 II)



TuS Quettingen II

Trainer: Oleksandr Yatsenko, Bahruz Vilayat Oglu Isayev

Zugänge: Oleksandr Yatsenko (Inter Monheim), Bahruz Vilayat Oglu Isayev (Inter Monheim), Yaser El Aissaoui (reaktiviert), Pandelis Romas (reaktiviert ), Yasin Altuntop (reaktiviert ), Alessandro Minutillo (reaktiviert), Adrian Martin (zuletzt Vereinslos), Fabio Findeisen (reaktiviert), Matthias Peter Mierswa (reaktiviert), Michael Kourouzidis (reaktiviert ), Yahye Abdulaahi (Eintracht Emmerich), Paul Pogba (TuS Quettingen), Florian Winchen (TuS Quettingen), Marcel Krüger (TuS Quettingen), Aboubacar Sidiki Kaba (reaktiviert ), Deljan Hussein (SV Schlebusch), El Teegany Koko (SC Leichlingen II), Hakar Belal Taha (Zuletzt Vereinslos ), Ibrahim Kar (SC Leverkusen 2017 II), Ditoma-Jonas Yedibahoma (SV Schlebusch), Karwan Ismael (FV Ubstadt), Luca Saieva (SC Leichlingen), Sandro Dejanovic (SV Schlebusch II), Seyed Sajjad Musawi (SC Leichlingen II), Sifen Berhanu Beshah (SSV Lützenkirchen), Stefan Stojanovic (FC Seesen), Alban Gusaj (reaktiviert )

Abgänge: Abdullah Tüfekci (Genclerbirligi Opladen), René Künzl (Genclerbirligi Opladen), Hasan Sultan (Genclerbirligi Opladen), Assan Ouro-Sama (Genclerbirligi Opladen), Marc Dennis Nowak (Genclerbirligi Opladen), Arthur Berger (Genclerbirligi Opladen), Novica Petkovic (Genclerbirligi Opladen), Ömer Furkan Ilbay (Genclerbirligi Opladen), Dominik Staffa (Genclerbirligi Opladen), Ahmed Dahri (Genclerbirligi Opladen), Roman Blohman (SC Leverkusen 2017 II), Mario Cerrone (SC Leverkusen 2017 II), Abdelhakim Dardiki (Karriereende ), Alessio Ferranti (SC Leverkusen 2017 II), Deniz Kerim Gül (SC Leverkusen 2017 II), Marvin Dominik Knoop (SSV Lützenkirchen III), Memduh Sürücü (Ziel unbekannt ), Cedric Winter (SC Leverkusen 2017 II), Fatih Sezer (SC Leverkusen 2017 II), David Glampke (Ziel unbekannt ), Kaan Kenan Korkmaz (Genclerbirligi Opladen), Hicham Mahdad (Genclerbirligi Opladen), Francesco Cerrone (TuS Quettingen)



VfB 06 Langenfeld

Trainer: Sven Tonollo, Fabian Krzykala

Zugänge: Yannick Nilles (1. FC Monheim II), Philip Krzykala (1. FC Monheim II), Marvin Prasse (1. FC Monheim II), Fabian Krzykala (1. FC Monheim II), Alexander Schmidt (1. FC Monheim II), Tim Hundeshagen (1. FC Monheim II), Ralf Grutza (1. FC Monheim II), Julian-Paul Borchard (1. FC Monheim II), Pascal Psiorz (1. FC Monheim II), Tim Seemann (1. FC Monheim II), Daniel Wagner (1. FC Monheim II), Björn Weber (1. FC Monheim II), Noah Wiesner (1. FC Monheim II), Jeremy Wolter (1. FC Monheim II), Patrick Drossel (1. FC Monheim II), Marvin Kessler (1. FC Monheim II), Nick Reiter (1. FC Monheim II), Chanon Karsten Kiwitt (1. FC Monheim II), Lukas Kubina (1. FC Monheim II), Anton Vogel (1. FC Monheim II), Leon Wolfgang Wieczorek (1. FC Monheim II), Oliver Hellwald (1. FC Monheim II), Emilio Evangelista (1. FC Monheim II), Savoy Zwirlein (1. FC Monheim II), Chris Fiegler (), Florian Franke (), Mario Stoffels (), Dean Hering (HSV Langenfeld II), Domenico Bianco (GSV Langenfeld II), Marcel Bergkemper (1. FC Monheim II), Lars Sczyrba (vereinslos)

Abgänge: Ayman Khalid Abed Abed (), Nils Bätjer (), Salim Imkakpamale (), Dustin Krieger (VfB 06 Langenfeld II), Frsad Khairi Murad Murad (), Ercan Sagir (), Tilo Schmitz (), Maximilian Schreiber (), Tilo Schmitz (), Sascha Schmidt (), Anton Philip Uthe (), Jonas Wenzel (BSC Union Solingen), Marc-Niclas Siekmann (BSC Union Solingen), Fabian Lennartz (BSC Union Solingen), Daniel Pyrsczek (VfB 06 Langenfeld II), Justin Haag (HSV Langenfeld II), Charly Kuntz Balep Heteke (unbekannt), Sandro Beyen (unbekannt), Nicolas Maximilian Koschwitz (unbekannt), Nicolas Maximilian Koschwitz (HSV Langenfeld II), Marcel Müffler (VfL Benrath II), Salim Imkakpamale (BV Bergisch Neukirchen II), Ercan Sagir (Garather SV), Arel Nehir Celik (GSV Langenfeld III)



VfL Witzhelden

Trainer: Oliver Heesen

Zugänge: Oliver Heesen (TG Hilgen), Kai Voss (SC Leichlingen), Jonas Emonts (TG Hilgen), Jannick Schwarz (VfL Witzhelden II), Thomas Deutzmann (Reaktiviert), John Sevenheck (SC Leichlingen), Georg Felde (VfL Witzhelden II), Lukas Steinberg (TG Hilgen II)

Abgänge: Jonah Maurice Gimbel (VfL Witzhelden II), Bastian Diefenbach (VfL Witzhelden II), Alessio Cappello (VfL Witzhelden II), Nicolas Maximilian Grothues (TuS Querenburg), Maurice Kurella (BV Bergisch Neukirchen II), Oguzhan Akdeniz (BV Bergisch Neukirchen II), Florian Nicklas (BV Bergisch Neukirchen II), Michael Nimpsch (BV Bergisch Neukirchen II), Jan Alexander Fleischer (BV Bergisch Neukirchen II)