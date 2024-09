Kreisliga B Rees-Bocholt: Zugänge und Abgänge 2024/25

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Rees-Bocholt - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2024/25 pro Verein in der Übersicht.

Kreisliga B, Gruppe 1 - 2024/25:

1. FC Heelden

Trainer: Uwe Becker

Zugänge: Aaron Hackfort (SuS Isselburg), Simon Terhorst (SuS Isselburg)

Abgänge: Robin Alfs (1. FC Heelden II), Patrik Tiemeßen (1. FC Heelden II), Niklas Mölder (1. FC Heelden II)



Blau-Weiß Wertherbruch

Trainer: Christian Holz

Zugänge: keine

Abgänge: Carsten Hansen (Hamminkelner SV), Bastian Thurm (TuS Haffen-Mehr), Leonardo Moschüring (SV Blau-Weiß Dingden), Yannick Weidemann (Hamminkelner SV), Torsten Exo (Pausiert), Hendrik Verbücheln (SV Werth), Jonas Krabbe (Grün-Weiß Lankern II)



BV Borussia Bocholt

Trainer: Maximilian Schröer, Dirk Büning, Janis Büning

Zugänge: Rani Abdo Dino (VFL Rhede III), Martin Hövener (BV Borussia Bocholt II), Henning Wißmann (BV Borussia Bocholt), Christian Thiele (BV Borussia Bocholt II), Thorsten Thiele (BV Borussia Bocholt II), Jonas Mecking (BV Borussia Bocholt), Serwan Salah Shabab (VfL Rhede II)

Abgänge: Patrick Paus (VfL 45 Bocholt), Benedikt Guerra (FC Olympia Bocholt II), Björn Behner ( Karriereende), Kevin Wilhelmi ( Karriereende)



DJK Barlo

Trainer: Tim Mensing

Zugänge: Christian Kemper (Hemdener SV), Marius Wiltink (DJK Barlo II), Fabian Mölders (DJK Barlo II), Eric Ostendarp (DJK Barlo II)

Abgänge: Marco Tepasse (Karriereende), Jens Weibring (SC TuB Mussum 1926 II), Ralf Groß-Hardt (Karriereende), Bendix Wülfert (DJK Barlo II)



DJK Hüthum-Borghees

Trainer:

Zugänge: Dawid Sadel (BV DJK Kellen II)

Abgänge: Benjamin Jesche (SV Emmerich-Vrasselt), Rene Matiko (SV Emmerich-Vrasselt), Robert Szöcs (SV Emmerich-Vrasselt), Cem Altun (VfB Rheingold Emmerich), Hoger Ekinci (Karriereende), Azad Ekinci (Pausiert), Amir Khalaf (Karriereende), Ideal Dana (Pausiert ), Lukas Müller (VfB Rheingold Emmerich), Nihat Örge (Pausiert ), Erdal Taskiran (Pausiert ), Muhammed Yildiz (Pausiert ), Devrim Nokta (Pausiert ), Sami Dana (VfB Rheingold Emmerich), Erdem Zeki Keles (VfB Rheingold Emmerich), Steffen Wiedersporn (VfB Rheingold Emmerich), Niklas Wiedersporn (VfB Rheingold Emmerich)



Fortuna Millingen

Trainer: Rolf Sent

Zugänge: Hendrik Heynen (JSG Millingen/Haldern/Bienen/Rees II), David Sent (), Oliver Hesseling (), Jan Schöttler (Reaktiviert)

Abgänge: Marius Paul Sent (SV Emmerich-Vrasselt), Nicolas Hanssen (Pausiert ), Benjamin Stenzel (pausiert ), Benjamin Stenzel (SC TuB Mussum 1926)



Hemdener SV

Trainer: Andreas Bußkamp

Zugänge: Enzo Philipp (TuS Stenern II), Angelino Manuel Arif (FC Olympia Bocholt II)

Abgänge: Nico Jansen (1. FC Bocholt II zg.), Christian Kemper (DJK Barlo)



SC TuB Mussum 1926 II

Trainer: Silvo Möllers

Zugänge: Jens Weibring (DJK Barlo), Matthias Bovenkerk (SC TuB Mussum 1926), Niklas Friedrich (SC TuB Mussum 1926), Niklas Jost (SC TuB Mussum 1926), Nico Hoffmann (SC TuB Mussum 1926), Dennis Kempkes (SC TuB Mussum 1926), Lukas Klein-Hitpaß (SC TuB Mussum 1926), Marvin Möllers (SC TuB Mussum 1926), Colin Uebbing (SC TuB Mussum 1926), Noah Venderbosch (SC TuB Mussum 1926)

Abgänge: keine



Sportfreunde 97/30 Lowick III

Trainer: Uwe Brunner

Zugänge: Jannis Tebroke (Sportfreunde 97/30 Lowick | A Jugend), Lasse Schapfeld (Sportfreunde 97/30 Lowick | A Jugend), Paul Reining (Sportfreunde 97/30 Lowick | A Jugend), Jonas Hegmann (Sportfreunde 97/30 Lowick | 2. Mannschaft ), Maik Niehues (Sportfreunde 97/30 Lowick | 2. Mannschaft), Tom Volmering (Sportfreunde 97/30 Lowick | 2. Mannschaft ), Yannick Lennartz (Sportfreunde 97/30 Lowick | 2. Mannschaft )

Abgänge: keine



STV Hünxe

Trainer: Marvin Schweds, Jörg Lieg

Zugänge: Marvin Kötter (SV Rot-Weiß Deuten), Julian Weinand (TuS Drevenack), Valentin Leber (Hamminkelner SV)

Abgänge: keine



SV Blau-Weiß Bienen

Trainer: Markus Brucks

Zugänge: Lukas Reuyss (RSV Praest II), Dennis Gorol (RSV Praest II), Matthias Dahmen (JSG Millingen/Haldern/Bienen/Rees II), Jan Schlaghecken (JSG Millingen/Haldern/Bienen/Rees II), Niklas Stöcker (FC Fortuna Elten), Hendrik Heynen (JSG Millingen/Haldern/Bienen/Rees II), Jetlir Berisha (SuS Isselburg)

Abgänge: Christian Janssen (Karriereende), Peter Schau (Karriereende), Alexander Lodewick (Karriereende)



SV Haldern II

Trainer: Florian Fischer

Zugänge: Miquel Trumpf (SV Haldern III), Jonas Wolfgang Cirkel (SV Haldern III), Rene van Bruck (SV Haldern III), Paul Stamm (JSG Millingen/Haldern/Bienen/Rees), Matthias Bauhaus (SV Haldern), Maurice Venhuis (SV Haldern III), Paul te Baay (SV Haldern), Vincent Rösen (JSG Millingen/Haldern/Bienen/Rees II), Florian Dominik Hartl (SV Haldern), Luca Pollmann (SV Emmerich-Vrasselt), David Oldenkott (SV Haldern), Niko Becker (SV Haldern)

Abgänge: Moritz Buhl (Karriereende ), Lars Kalwey (SV Haldern III), Michel Schöttler (Karriereende ), Andreas Wilmsen (Karriereende ), Nils Brinkmann (SV Haldern III), Alexander Paus (SV Haldern III), Ben Druschel (Karriereende ), Johannes Köppl (SV Haldern III), Sebastian Ostendorf (SV Haldern III), Mathias Meurs (Karriereende )



SV Rees

Trainer: Uwe Landman

Zugänge: Sinan-Can Güngör (VfL Rhede), Jan-Harald Schau (RSV Praest II)

Abgänge: Leon Franken (RSV Praest)



TuS Stenern II

Trainer: Tobias Tenbergen

Zugänge: keine

Abgänge: Enzo Philipp (Hemdener SV)



VfB Rheingold Emmerich

Trainer: Lukas Nakielski

Zugänge: Cem Altun (DJK Hüthum-Borghees), Lukas Müller (DJK Hüthum-Borghees), Sami Dana (DJK Hüthum-Borghees), Adrian Wilfried Arntzen (FC Fortuna Elten), Fynn Classen (JSG Emmerich), Paul Holtkamp (JSG Emmerich), Erdem Zeki Keles (DJK Hüthum-Borghees), Steffen Wiedersporn (DJK Hüthum-Borghees), Niklas Wiedersporn (DJK Hüthum-Borghees), Robby Leichsenring (1. FC Kleve III), Lukas Nakielski (Eintracht Emmerich), Milan Yilmaz Taylan (1. FC Kleve II zg.)

Abgänge: Selim Krasniqi (Eintracht Emmerich), Niklas Beier (RSV Praest), Marco Windt (VfB Rheingold Emmerich II)



Westfalia Anholt II

Trainer: André Testroet

Zugänge: keine

Abgänge: Nils Terstegen (Karriereende), Carsten Meyer (Karriereende)