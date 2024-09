Kreisliga B Kempen-Krefeld: Zugänge und Abgänge der Saison 2024/25

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Kempen-Krefeld - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2024/25 pro Verein in der Übersicht.

Kreisliga B, Gruppe 2 - 2024/25:

Anadolu Türkspor Krefeld

Trainer: Oguz Bickin

Zugänge: Samed Yesil (CSV Marathon Krefeld), Görkem-Samed Koyuncu (TSV Krefeld-Bockum II), Ufuk Akhisarlioglu (TSV Krefeld-Bockum II), Selim Akdeniz (TSV Krefeld-Bockum II), Ekrem Aksu (ESV Hohenbudberg), Dogukan Akgün (SuS Krefeld), Emir Güney (VfR Krefeld-Fischeln II), Mert Ibrahim Kücükarici (JSG Straelen/Veert), Erdem Hakki Sari (TSV Meerbusch II), Emre Terzi (SV Genc Osman Duisburg), Lucas Parvisi (VfB Uerdingen), Cenk Kirciltepeli (Reaktiviert), Emre Ciftci (CSV Marathon Krefeld II)

Abgänge: Burhan Sahin (), Burhan Sahin (BV Union Krefeld), Mesut Yanik (BV Union Krefeld), Halil Dost (Karriere beendet ), Mesut Yanik (), Harun Aydin (CSV Marathon Krefeld), Benjamin Isaku (Linner SV), Dogukan Bayrak (VfB Uerdingen), Ahmet Özün (Vereinslos )



BV Union Krefeld

Trainer: Pascal Lucas

Zugänge: Burhan Sahin (Anadolu Türkspor Krefeld), Domenic Lucas (SV Oppum), Pascal Badergoll (SV Oppum), Paul Naab (VfB Uerdingen II), Tobias Versteegen (), Hans Hoff (DJK/VfL Giesenkirchen), Gökhan Zengin (CSV Marathon Krefeld II), Kevin Lautenschläger (FC Toradler Krefeld), Cihan Biricik (), Leon Pascal Berntgen (), Murat Kiralp (), Murat Kiralp (KSV Pascha Spor), Alex Böhnke (TuS Gellep II), Mesut Yanik (Anadolu Türkspor Krefeld), Ionut Socol (KSV Pascha Spor), Noel Micėl Prison (JSG FC Hellas / CSV Marathon / SuS Krefeld), Pascal Lucas (VfB Uerdingen), Gazmend Smajli (TuS Gellep II), Lazaros Kourdis (SC Schiefbahn)

Abgänge: Lazaros Kourdis (SC Schiefbahn), Baran Simsek (SC Schiefbahn), Mehmet Ufuk Erkan (SC Schiefbahn), Kenan Cem Rüzgar (FC Hellas Krefeld), Irfan Yildiz (VfB Uerdingen), Sebastian Debre (BV Union Krefeld II), Berkay Eyüpoglu (SSV Strümp), Dominik Peuker (FC Toradler Krefeld), Anil Dönmez (TSV Krefeld-Bockum II), Burak Badur (CSV Marathon Krefeld II), Emirhan Topcu (CSV Marathon Krefeld II), Idar Ordashev (CSV Marathon Krefeld II)



CSV Marathon Krefeld II

Trainer: Tim Klecker

Zugänge: René Sassen (SC St. Tönis 1911/20), Mertkan Yilmaz (RSG Verberg/Gartenst.), Burak Badur (BV Union Krefeld), Emirhan Topcu (BV Union Krefeld), Malte Pölls (SC St. Tönis 1911/20 IV), Idar Ordashev (BV Union Krefeld), Mevlüt Erdogan Gündüz (Reaktiviert )

Abgänge: Gökhan Zengin (BV Union Krefeld), Neil Bick-Fuertes (KTSV Preussen Krefeld), Fabian Auert (SC Viktoria 09 Krefeld), Emre Ciftci (Anadolu Türkspor Krefeld), Gemso Cankaya (VfR Büttgen)



DJK VfL Willich III

Trainer: Ekrem Engin

Zugänge: Oguz Sentürk (Reaktiviert ), Volkan Akin (FSV Vatan Neuss), Mathis Serve (Eigene Jugend), Fatih Aydin (TIV Nettetal), Cihat Sentürk (Reaktiviert), Yaghoub Safari (Eigene Jugend ), Mehmet Can Cetin (VfR Krefeld-Fischeln II), Ferhat Vanli (Vereinslos)

Abgänge: Oguz Sentürk (), Julian Rütten (), Philipp Beier (Karriereende), Joel Faltin (DJK VfL Willich II), Simon Reinwald (Niersia Neersen), Faruk Erdogan (DJK VfL Willich II)



Eintracht Vinhoven

Trainer: Gökhan Kara

Zugänge: Daniel Coppus (SC Schiefbahn II), Doruk Dural (SC Viktoria 07 Anrath II), Jonas Görlich (SC Viktoria 07 Anrath II), Ridvan Viduslu (SV Langensteinbach II)

Abgänge: Dominik Bugdahl (Niersia Neersen)



FC Traar

Trainer: Karl-Heinz Himmelmann

Zugänge: Pascal Stronczek (TSV Krefeld-Bockum), Leon Kirchholtes (SuS Krefeld), Dennis Jordan (TSV Wachtendonk-Wankum II), Jason Wegner (Thomasstadt Kempen II), Christopher Argelis Vierrether (TuS St. Hubert), Christian Zeiler (1. FC Lintfort II), Sascha Rath (VfR Krefeld-Fischeln II), Brandon Lee Vieten (SV Vorst), Tom Sauels (SC St. Tönis 1911/20 II)

Abgänge: Marcel Beckmann (Rumelner TV), Ingo Müller (SuS Krefeld), Ahmad Ibrahim (Linner SV), Mohamed Doumbouya (Linner SV), Amadou Diallo (Linner SV)



Hülser SV II

Trainer: Stefan Poetters

Zugänge: Erik Heidemann (Hülser SV), Julian Gröninger (Hülser SV), Bastian Paschke (Hülser SV), Lukas Schild (VfB Uerdingen)

Abgänge: Enis Muslija (sucht neue Herausforderung), Dominik Riesener (berufliche Auszeit), Timo Hoffmann (Wechsel in den Betreuerstab), Philip Post (Hülser SV), Berkan Sacik (SSV Strümp), Oliver Nicolaus (BV Union Krefeld II), Christian Eickmanns (Wechsel in den Trainerstab), Klaus Klümpen (Ruhestand), Arshdeep Singh (berufliche Pause)



RSG Verberg/Gartenst.

Trainer: Herbert Verstegen

Zugänge: Daniel Kaczmaryk (VfR Krefeld 1920 II)

Abgänge: Rene Marsch (Linner SV), Domenic Koops (Linner SV), Ralf Spitz (RSG Verberg/Gartenst. II), Philipp Howein (RSG Verberg/Gartenst. II), Yannic Wetzels (RSG Verberg/Gartenst. II), Tobias Flügen (RSG Verberg/Gartenst. II), Damian Krzyzanowski (RSG Verberg/Gartenst. II), Kevin Presley Moritz (RSG Verberg/Gartenst. II), Leon Müller (RSG Verberg/Gartenst. II), Maurice Müller (RSG Verberg/Gartenst. II), Shane Müller (RSG Verberg/Gartenst. II), Dennis Ripkens (RSG Verberg/Gartenst. II), Kevin Nagel (RSG Verberg/Gartenst. II), Kevin Heinrichs (RSG Verberg/Gartenst. II), Mertkan Yilmaz (CSV Marathon Krefeld II)



SC St. Tönis 1911/20 IV

Trainer: Jan Hortmann, Robin Daumann

Zugänge: Tim van Gelikum (Reaktiviert ), Wesley Klyssek (SC St. Tönis 1911/20 II), Felix Peters (SC St. Tönis 1911/20 II)

Abgänge: Sascha Koppers (Karriereende), Jan Flitsch (SC St. Tönis 1911/20 II), Malte Pölls (CSV Marathon Krefeld II)



SC Viktoria 09 Krefeld

Trainer: Marcus Felix

Zugänge: Fabian Auert (CSV Marathon Krefeld II), Almir Gasi (CSV Marathon Krefeld), Daniel Links (Reaktiviert), Sergio Perdigao Felix (VfR Krefeld 1920)

Abgänge: Roberto Caraman (KTSV Preussen Krefeld), Rouven Hüsken (Free Agent), Deniz Kipel (SC Viktoria 09 Krefeld II), Ümit Armut (FC Toradler Krefeld)



SV Oppum

Trainer: David Turnwald

Zugänge: Björn Böhm (Wedau Füchse Duisburg), Lars Stumpe (KTSV Preussen Krefeld II), Anil Yüce (SV Oppum II)

Abgänge: Domenic Lucas (BV Union Krefeld), Pascal Badergoll (BV Union Krefeld), Baojran Hasso (TSV Krefeld-Bockum II), Lukas Uhlen (Linner SV), Pawel Grzeska (SV Orsoy), Sahin Acar (FC Hellas Krefeld II), Oliver Petrolle (SV Oppum II)



SV Vorst II

Trainer: Christian Dettmers

Zugänge: Vitali Alekseev (SV Vorst III), Niklas Bäcker (SV Vorst III), Mike Thomas Cieminski (SV Vorst III), Elias Großmann (SV Vorst III), Tobias Hengstwerth (SV Vorst III), Niklas Horn (SV Vorst III), Michael Kauder (SV Vorst III), Dominik Keßels (SV Vorst III), Lukas Krall (SV Vorst III), René Küsters (SV Vorst III), Abdimajid Mohamed (SV Vorst III), Deniz Pusan (SV Vorst III), Jannik Schewe (SV Vorst III), Arxhend Shala (SV Vorst III), Eduard Spiess (SV Vorst III), Larek Tegtmeier (SV Vorst III), Kilian Mika Wedekind (SV Vorst III), Pascal Wellmeyer (SV Vorst III), Paul Werkes (SV Vorst III), Xhavit Wetzel (SV Vorst III), Sascha Wohlau (SV Vorst III), Robin Wolfgart (SV Vorst III), Sven Wetzel (SV Bislich II)

Abgänge: Francesco Schroers (Linner SV), Can Francesco Deniz Onglu (Linner SV), Dennis Durak (OSV Meerbusch III), Tim Inhetpanhuis (SV Vorst), Luca Bokk (SV Vorst), Moritz Hoch (SV Vorst), Pascal Stenten (OSV Meerbusch III), Kevin Jainta (SV Vorst)



Thomasstadt Kempen II

Trainer: Nico Larosche, Ingo Wesche

Zugänge: Mikka Pablo Becher (Thomasstadt Kempen), Patrick Neudecker (Thomasstadt Kempen), Alessandro Mario Buono (Thomasstadt Kempen), Florian Kersten (Thomasstadt Kempen), Tim Neudecker (Thomasstadt Kempen), Andreas Meßing (Reaktiviert)

Abgänge: Jonas Dabels (Thomasstadt Kempen III), Marc Kuschke (Karriereende ), Matthias Plewe (Studium), Max Schauer (Pausiert), Jakob Siemer (Studium), Phillip Duarte Soares (Thomasstadt Kempen III), Jason Wegner (FC Traar), Max Schauer (Thomasstadt Kempen III)



TuS Gellep

Trainer: Halil Özbulat

Zugänge: Florim Istrefi (FC Traar II), Leonard Istrefi (FC Traar II), Sebastian Schmitz (TSV Krefeld-Bockum III), Alexander Riskes (TuS Gellep II), Felix Alexander Hormanns (JSG Strümp/Gellep/Nierst), Timothy Spence (VfB Uerdingen II), Mehmet Emin Güneyli (Linner SV), Jakob Aleew (zuletzt VfB Uerdingen)

Abgänge: Andre Pleis (Concordia Lötsch), Mehmet Külhan (Linner SV), Dominic Lamberti (TSV Krefeld-Bockum III)



TuS St. Hubert

Trainer: Bernd Hanßen

Zugänge: Max Retka (TSV Wachtendonk-Wankum III), Marvin Schreiber (TSV Wachtendonk-Wankum III), Melvin Pitz (TSV Wachtendonk-Wankum III), Frederic Münks (Thomasstadt Kempen III), Patrick Fatzaun (Niersia Neersen)

Abgänge: Lukas Rennemann (TSV Nieukerk), Christopher Argelis Vierrether (FC Traar)



VfL Tönisberg II

Trainer: Björn Kuhlmann

Zugänge: Elias-Joel Omsels (Reaktiviert)

Abgänge: Ali Üldes (1. FC Dersimspor)

Kreisliga B, Gruppe 3 - 2024/25:

Anadolu Türkspor Krefeld II

Trainer: Bülent Gürkaya, Ayhan Erorhan, Cem Rüzgar

Zugänge: Marius Duta ()

Abgänge: Tarkan Altan (FC Toradler Krefeld)



DJK VfL Willich II

Trainer: Marco Bartsch

Zugänge: Joel Faltin (DJK VfL Willich III), Moritz Sauer (SC Viktoria 07 Anrath II), Moritz Lauschner (VfB Uerdingen II), Lucas Tanzhaus (DJK VfL Willich), Faruk Erdogan (DJK VfL Willich III)

Abgänge: Abdelmalik Hajjami (), Jannik Müller (), Ahmad Nadir (), Lennox Strohmaier (), Murat Can Yasar (), Nils Wangler (Niersia Neersen), Tobias Voss (Niersia Neersen)



FC Hellas Krefeld II

Trainer: Hafiz Al-Fartwsi, Yama Formuly

Zugänge: Sahin Acar (SV Oppum), Petros Petridis (FC Hellas Krefeld), Apostolos Rizos (FC Hellas Krefeld)

Abgänge: Laurin Gralla (Linner SV II), Moritz Janßen (Linner SV II)



KTSV Preussen Krefeld II

Trainer: Tim Borrenkott

Zugänge: keine

Abgänge: Konstantin Nikolic (SSV Strümp), Lars Stumpe (SV Oppum)



Linner SV

Trainer: Frank Hüneburg

Zugänge: Frank Hüneburg (TSV Krefeld-Bockum II), Krisha Martin (TSV Krefeld-Bockum II), Mehmet Külhan (TuS Gellep), Rene Marsch (RSG Verberg/Gartenst.), Francesco Schroers (SV Vorst II), Denis Fetic (FC Hellas Düsseldorf), Enrico Feichtmaier (Viktoria Buchholz II), Enrico Velija (FC Hellas Düsseldorf), Hendrik Hüneburg (TSV Krefeld-Bockum II), Justin Wiegandt (TSV Krefeld-Bockum II), Fevzi Altuner (), Serkan Calisan (KSV Pascha Spor), Benjamin Isaku (Anadolu Türkspor Krefeld), Can Francesco Deniz Onglu (SV Vorst II), Selim Öztürk (KSV Pascha Spor), Lukas Uhlen (SV Oppum), Ahmet Özsoy (TuS Asterlagen III), Domenic Koops (RSG Verberg/Gartenst.), José Manuel Marquez Simpson (TuS Gerresheim II), Lukas Alexander Vogel (SV Vorst), Ibrahima Sory Bah (SV Vorst), Ahmad Ibrahim (FC Traar), Mohamed Doumbouya (FC Traar), Amadou Diallo (FC Traar), Frederic Ditges (SuS Krefeld)

Abgänge: Adi Vrebac (VfR Foret), Mehmet Emin Güneyli (TuS Gellep)



Niersia Neersen

Trainer: Kelly Matton

Zugänge: Nils Wangler (DJK VfL Willich II), Tobias Voss (DJK VfL Willich II), Simon Reinwald (DJK VfL Willich III), Dominik Bugdahl (Eintracht Vinhoven)

Abgänge: Dennis Mertens (SC Schiefbahn II), Noah Bongartz (SC Schiefbahn II), Nico Kirchkamp (SC Schiefbahn II), Uwe Kirchkamp (SC Schiefbahn II), Michael Fabeck (OSV Meerbusch II), Patrick Fatzaun (TuS St. Hubert)



OSV Meerbusch II

Trainer: Frank Kollegger

Zugänge: Michel Lorencic (TSV Meerbusch II), Michael Fabeck (Niersia Neersen), Kerem Varicioglu (OSV Meerbusch), Edgar Berns (OSV Meerbusch), Can Hoffmann (OSV Meerbusch)

Abgänge: keine



SC Schiefbahn II

Trainer: Uwe Kirchkamp

Zugänge: Sascha Brüggemann (SC Schiefbahn), Fabrizio Pio Potenza (SC Schiefbahn), Dennis Mertens (Niersia Neersen), Noah Bongartz (Niersia Neersen), Nico Kirchkamp (Niersia Neersen), Uwe Kirchkamp (Niersia Neersen), Dominik Fischer (SC Schiefbahn)

Abgänge: Daniel Coppus (Eintracht Vinhoven), Tim Schäfer (Rücktritt), Tim Schäfer (), Kerim Gürdal (SC Schiefbahn)



SC St. Tönis 1911/20 III

Trainer: Kai Sirtl

Zugänge: Arbri Prebreza (Reaktiviert), Veli Bas (SV Wersten 04 II), Til Peters (SC St. Tönis 1911/20 II)

Abgänge: Benjamin Jagenburg (SuS Krefeld III)



SC Viktoria 07 Anrath II

Trainer: Julian Alberto Ricomini

Zugänge: Marvin Müller (Rheydter SV)

Abgänge: Moritz Sauer (DJK VfL Willich II), Doruk Dural (Eintracht Vinhoven), Jonas Görlich (Eintracht Vinhoven), Kevin Müllers (SC Viktoria 07 Anrath), Frederik Dominas (SC Viktoria 07 Anrath)



SSV Strümp II

Trainer: Tim Helesky

Zugänge: Jost Heinrich Albersmann (SSV Strümp)

Abgänge: Pierre Stosik (SV Wanheim 1900 II)



SuS Krefeld

Trainer: Karl-Heinz Winkler

Zugänge: Justin Sela Aydin (FC Toradler Krefeld), Ingo Müller (FC Traar), Joel Klotz (FC Toradler Krefeld), Dion Sahiti (VfR Krefeld-Fischeln II), Aliu Sumaila (VfR Krefeld-Fischeln II)

Abgänge: Christian Clemens (), Flamur Mahmutaj (), Abdurrahim Sezgin (), Leon Kirchholtes (), Leon Kirchholtes (FC Traar), Kristian Xhika (DJK VfL Willich), Dogukan Akgün (Anadolu Türkspor Krefeld), Jonas Wienen (FC Toradler Krefeld), Frederic Ditges (Linner SV)



SV Oppum II

Trainer: Stefan Sesli

Zugänge: Siyar Er (SV Oppum III), Dustin Achter (SV Oppum III), Stefan Sesli (SV Oppum III), Stefan Hess (SV Oppum III), Sven Kremmers (SV Oppum III), Marcel Altay Sennert (SV Oppum III), Yasin Bayram (SV Oppum III), Björn Böhm (SV Oppum III), Lasse Ulrich Brand (SV Oppum III), Marco Braun (SV Oppum III), Justin Buskies (SV Oppum III), Jan Dirk Engel (SV Oppum III), Julian Engel (SV Oppum III), Noah-Joel Hacke (SV Oppum III), Felix Tim Oliver Kant (SV Oppum III), Philipp Kant (SV Oppum III), Muhammed-Yasir Karpuz (SV Oppum III), Mika Hendrik Kawalleck (SV Oppum III), Joel Kremmers (SV Oppum III), Konrad Krüger (SV Oppum III), Mika Laurin Leymann (SV Oppum III), Nils Meyer (SV Oppum III), Alexander Morsch (SV Oppum III), Julien Rosenbaum (SV Oppum III), Julius Alexander Schmitt (SV Oppum III), Dominik Sesli (SV Oppum III), Lars Stumpe (SV Oppum III), Onur Alsan (SV Oppum III), Dennis Kwiatkowski (Deluxe Kicker Krefeld), Richard Moslehner (VfR Krefeld-Fischeln), Oliver Petrolle (SV Oppum)

Abgänge: Hakan Akat (SV Oppum III), Emre Cokan (SV Oppum III), Mahmut Damir (SV Oppum III), Turgay Demirici (SV Oppum III), Emrah Engin (SV Oppum III), Hakan Ger (SV Oppum III), Ahmad Hamadi (SV Oppum III), Monir Ibrahim (SV Oppum III), Seyit Ahmet Isiklar (SV Oppum III), Muzaffer Kalayli (SV Oppum III), Fatih Kara (SV Oppum III), Halim Karadeli (SV Oppum III), Jasin Karadeli (SV Oppum III), Jasin Karadeli (SV Oppum III), Kürsad Karasoy (SV Oppum III), Jaouad Karkor (SV Oppum III), Mustafa Kilinc (SV Oppum III), Bekir Kivanc (SV Oppum III), Serafettin Kos (SV Oppum III), Gökhan Külhan (SV Oppum III), Mevlana Özkurt (SV Oppum III), Mustafa Özkurt (SV Oppum III), Serkan Özkütükcü (SV Oppum III), Mikail Parmaksiz (SV Oppum III), Adem Tasdemirli (SV Oppum III), Hakan Tok (SV Oppum III), Engin Yildiz (SV Oppum III), Anil Yüce (SV Oppum)



TSV Krefeld-Bockum III

Trainer: Tom Stevens

Zugänge: Dominic Lamberti (TuS Gellep), Dustin Krücken (TSV Krefeld-Bockum II), Julian Meyer (reaktiviert), Jamie Hecker (reaktiviert), Jean-Paul Böhme (reaktiviert)

Abgänge: Sebastian Schmitz (TuS Gellep), Benedikt Johannes Tillmanns (TSV Krefeld-Bockum II), Christoph Tillmanns (TSV Krefeld-Bockum II), Lukas Zacharias (TSV Krefeld-Bockum II), Mika Merks (TSV Krefeld-Bockum II)



VfB Uerdingen II

Trainer: Stefan G. Rex

Zugänge: Aycan Batur (VfB Uerdingen), Dimitrios Tziampazakis (VfB Uerdingen), Pierre Maurice Enger (VfB Uerdingen), Wisal Ahmad Nouri (KSV Pascha Spor), Eray Kandeniz (KTSV Preussen Krefeld )

Abgänge: Paul Naab (BV Union Krefeld), Timothy Spence (TuS Gellep), Kai König (SC Schiefbahn), Moritz Lauschner (DJK VfL Willich II)



VfR Krefeld 1920

Trainer: Joannis Vassilakos

Zugänge: Christian Mensak (BV Union Krefeld II), Adrian Dörper (SuS Krefeld III), Pascal Langensiepen (SuS Krefeld IV)

Abgänge: Sergio Perdigao Felix (SC Viktoria 09 Krefeld), Tahir Sadet (SuS Krefeld III)