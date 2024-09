Kreisliga B Grevenbroich-Neuss: Zugänge und Abgänge der Saison 2024/25

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Grevenbroich-Neuss - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2024/25 pro Verein in der Übersicht.

BV Weckhoven Trainer: Josef Stumpilich, Robert Thomas Zugänge: Tugay Soganci (FSV Vatan Neuss), Tim Hackländer (SC Grimlinghausen II), Shane Daven Hoesch (FSV Vatan Neuss), Florian Walter (FSV Vatan Neuss II), Louis-Maximilian Skrobotz (DJK Germania Hoisten), Ilias Kirailidis (BV Weckhoven), Malte Büssing (SVG Neuss-Weissenberg II) Abgänge: Marvin Geißler (SV Rosellen II), Aron Philip Küpper (SSV Erkrath) SG SG Hoisten/Helpenstein / Helpenstein Trainer: Matthias Roeder Zugänge: keine Abgänge: Marc Felix Loetzner (TSV Norf), Henrik Ervenich (pausiert), Christopher Kißmer (pausiert), Sebastian Philipp Spoelgen (pausiert), Timo Brenner (pausiert), Marc Felix Loetzner (SG Grimlinghausen / Norf) DJK Gnadental II Trainer: Niklas Fabian Dickel Zugänge: Sulaiman Tunkara Jamigay (BV 04 Düsseldorf) Abgänge: Noah Emmanuel Oppong-Antwi (SV Oberbilk 09) DJK Novesia Neuss II Trainer: Robert Mellon Zugänge: Tobias Werner Heinrich Wilke (DJK Novesia Neuss), Andre Lindner (VfR 06 Neuss), Finley Schorn (DJK Novesia Neuss), Rene Cyris (DJK Novesia Neuss), Marcel Baumanns (Reaktiviert) Abgänge: Dirk Gawlik (DJK Novesia Neuss III), Daniel Kotte (DJK Novesia Neuss III), Luca Julian Gerdiken (SV Rosellen II), Pascal Felix Schulenberg (DJK Novesia Neuss), Antonio Raspudic (NK Croatia 70 Düsseldorf), Mirko Raspudic (NK Croatia 70 Düsseldorf), Jacques Andre Fink (SV Rosellen) FSV Vatan Neuss Trainer: Utku Ayaz, Semih Ciftci Zugänge: Kent Altuntas (Polizei SV Neuss), Ersin Davarci (Polizei SV Neuss), Ersin Toy (Polizei SV Neuss), Bilal Durak (SV Uedesheim), Yakup Göl (Polizei SV Neuss), Zafer Akan (Polizei SV Neuss), Erkan Gündoğdu (Polizei SV Neuss), Kaan Orduzu (Polizei SV Neuss), Muhammed-Batuhan Dogan (SV Uedesheim), Yasin Özcakal (DJK Grün-Weiß Nippes), Furkan Karakoyun (SVG Neuss-Weissenberg) Abgänge: Elias Alyas (Unbekannt ), Volkan Akin (DJK VfL Willich III), Ugurcan Ünver (Polizei SV Düsseldorf II), Kevin Bardjikas (Unbekannt ), Shane Daven Hoesch (Unbekannt ), Baris Yazgili (SV Erftstolz Niederaußem 1926), Tugay Soganci (BV Weckhoven), Shane Daven Hoesch (BV Weckhoven), Kevin Bardjikas (SVG Neuss-Weissenberg III) Holzheimer SG II Trainer: Onur Kocer, Agron Rrahimi Zugänge: Eduart Rrahmani (VfR 06 Neuss), Agnit Sallahi (VfR 06 Neuss), Mahfoud Ouaali (VfR 06 Neuss), Luka Knezevic (Sportfreunde Vorst II), Enes Adanur (Sportfreunde Vorst II), Lasana Sumundu (BV Wevelinghoven), Murtaza Ali Tori (DJK Rheinkraft Neuss), Mustafa Kursun (SV Glehn II), Emre Denis Otlu (JSG Holzheim/Reuschenberg zg.), Younes Al Jarroudi (JSG Holzheim/Reuschenberg zg.) Abgänge: Anton Lang (Karriereende ), Nick Thissen (Pause), Marc Philip Heinze (SV Uedesheim II), Max Kühn (Fussballpause ), Theodoros Panagiotidis (Karriereende) Polizei SV Neuss Trainer: Jean Paul Onana Zugänge: keine Abgänge: Kent Altuntas (FSV Vatan Neuss), Ersin Davarci (FSV Vatan Neuss), Ersin Toy (FSV Vatan Neuss), Yakup Göl (FSV Vatan Neuss), Zafer Akan (FSV Vatan Neuss), Erkan Gündoğdu (FSV Vatan Neuss), Kaan Orduzu (FSV Vatan Neuss) SG Erfttal Trainer: Gökan Arisoy Zugänge: Tekin Kizilarslan (DJK Rheinkraft Neuss II), Ümit Demirel (FSV Vatan Neuss II) Abgänge: Ali Mavili (DJK Gnadental III), Sefa Merzifonluoglu (DJK Gnadental III), Kemal Merzifonluoglu (DJK Gnadental III), Enes Diker (DJK Gnadental III), Alperen Demirel (DJK Gnadental III), Sükrü Ak (DJK Gnadental III), Alperen Des (DJK Gnadental III), Ahmet-Dogukan Des (DJK Gnadental III), Kubilay Haci Des (DJK Gnadental III), Berkant Des (DJK Gnadental III), Thomas Friedrich (DJK Gnadental III), Halil Altuntas (DJK Gnadental III), Mikail Kücükdeveci (DJK Gnadental III), Berkant Asir Demirel (DJK Gnadental III), Mikail Canli (DJK Gnadental III), Özgür Dörtkaya (DJK Gnadental III), Can Davarci (DJK Gnadental III), Abdussamed Dag (DJK Gnadental III), Yunus-Emre Bozkurt (DJK Gnadental III), Furkan Öktem (DJK Gnadental III), Kubilay Tosun (DJK Gnadental III), Serkan Avgören (DJK Gnadental III), Mert Kücükdeveci (DJK Gnadental III) SG Kaarst Trainer: Fatih Polat Zugänge: Emil Belcke (SG Kaarst), Tim Derendorf (SG Kaarst), Maximilian Marek Mirgeler (SG Kaarst), Mats Oebel (SG Kaarst), Levent Süleyman Özer (SG Kaarst), Philipp Michael Leander Saemann (SG Kaarst), Leon Termkolli (SG Kaarst), Fatih Polat (SG Kaarst) Abgänge: Florian Alexandre Krings (DJK Gnadental), Mattis Oltersdorf (DJK Gnadental), Carl Mergenthal (DJK Gnadental), Marcel Vonnahme (SG Kaarst II), Oliver Lasch (Post SV Düsseldorf), Giulian Mokahli (SuS Gohr), Andre Oliveira Cristovao (DJK Novesia Neuss), Semi Youssef Laffi (TSV Bayer Dormagen) SG Neukirchen-Hülchrath Trainer: Markus Bögel, Sven Panzer Zugänge: Jean-Pascal Tenberken (SC Schiefbahn), Masoud Yakti (Sportfreunde Neersbroich II) Abgänge: Sebastian Kräll (Karriereende), Tim Stenbrock (Pausiert), Luke Hofmeyer (Unbekannt ), Jean-Pascal Tenberken (Unbekannt ), Ben Roesberg (Karriereende ), Jerome Tenberken (Unbekannt), Jean-Pascal Tenberken (TuS Hackenbroich), Robin Koerfer (Teutonia Kleinenbroich), Masoud Yakti (Teutonia Kleinenbroich), Mohamed El Bourkadi (Teutonia Kleinenbroich), Dirk Benedikt Steinfels (Karriereende), Johannes Offer (Karriereende ) SV Glehn II Trainer: André Jansen Zugänge: keine Abgänge: Mustafa Kursun (Holzheimer SG II) SVG Neuss-Weissenberg II Trainer: Yetkin Durkaya Zugänge: Marcel Griesbach (SVG Neuss-Weissenberg), Marvin Grigoriadis (SVG Neuss-Weissenberg), Patrick Becker (SVG Neuss-Weissenberg), Sadi Abu Hamoud (SVG Neuss-Weissenberg), Muhammed-Emin Baspinar (SVG Neuss-Weissenberg), Pascal Bouillon (SVG Neuss-Weissenberg), Yetkin Durkaya (SVG Neuss-Weissenberg), Julian Wolff (SVG Neuss-Weissenberg III) Abgänge: Naip Bajrami (SV Rheinwacht Stürzelberg II), Kerem Tüfekci (SVG Neuss-Weissenberg III), David da Silva (FC Büderich IV), Malte Büssing (BV Weckhoven) TJ Dormagen Trainer: Yunus Demir Zugänge: Baran Can Ibili (TuS Hackenbroich II) Abgänge: Dechu Channa (FC Zons), Ozan Uluoglu (DJK Gnadental III), Ozan Sari (SC Schwarz-Weiß Köln 1912 II), Firat Akbas (SC Schwarz-Weiß Köln 1912 II), Furkan Caglar (FC Zons), Ali Dagdeviren (TuS Hackenbroich) TSV Norf II Trainer: Ali Gümüs, Murat Dursun Zugänge: keine Abgänge: keine VdS 1920 Nievenheim II Trainer: Max Lenk Zugänge: keine Abgänge: Mick Dziggel (VdS 1920 Nievenheim), Lars Hoffmann (VdS 1920 Nievenheim), Joseph Balikcioglu (VdS 1920 Nievenheim), Marius Pala (VdS 1920 Nievenheim), Jonas Krieger (SV Rosellen II) VfR 06 Neuss Trainer: Harald Bongers Zugänge: Philipp Hamacher (SV Germania Grefrath 1926), Daniel Greiß (SV Rosellen III), Marco Reimer (DJK Eintracht Hoeningen II zg.) Abgänge: Andre Lindner (DJK Novesia Neuss II), Philipp Novak (OSV Meerbusch III), Nick Ohlrau (BV Wevelinghoven), Eduart Rrahmani (Holzheimer SG II), Agnit Sallahi (Holzheimer SG II), Mahfoud Ouaali (Holzheimer SG II), Torsten Taubert (Unbekannt), Torsten Taubert (FSV Vatan Neuss II)

Kreisliga B, Gruppe 2 - 2024/25:

BV Wevelinghoven II

Trainer: Mario Fuchs

Zugänge: Marius Köller (BV Wevelinghoven), Andreas Koyro (BV Wevelinghoven), Rene Manfred Lauterbach (BV Wevelinghoven III), Alexander Feers (Ausland), Christian Both (BV Wevelinghoven), Dominic Esche (Vereinslos), Ralph Tyborski (Vereinslos)

Abgänge: Matthias Hahn (BV Wevelinghoven), Patrick Bernrath (BV Wevelinghoven), Florian Braunegger (Karriereende), Michael Landen (Erstmal keine Trainertätigkeit mehr), Daniel Kleptsov (beruflich keine Zeit mehr), Manuel Lauth (Karriereende)



FC SF Delhoven II

Trainer: Tobias Rieck

Zugänge: Florian Jeschke (FC SF Delhoven), Marcel Klein (FC SF Delhoven), Fabian Kotulla (FC SF Delhoven), Pierre Nußbaum (FC SF Delhoven), Michael Welter (VdS 1920 Nievenheim III), Christoph Empt (VdS 1920 Nievenheim III), Philipp Hahn (VdS 1920 Nievenheim III), Nicklas Ollig (VdS 1920 Nievenheim III), Tom Kern (VdS 1920 Nievenheim III), Simon Schönewald (VdS 1920 Nievenheim III)

Abgänge: Kristian Görgens (FC Straberg), Dominic Frania (TuS Hackenbroich)



KSV Mesopotamia Grevenbroich

Trainer: Selim Cebba

Zugänge: Atabey Kaplan (Red Stars Mönchengladbach II), Levent Dogan (Afrika Fussball Club Köln), Swen Wilms (SC Rheindahlen), Mohammad Sadeq Omar (Türkiyemspor Mönchengladbach), Dakhaz Lazgeen (TuS Grevenbroich), Christian Brice Oupa Tock (Türk Genc SV Köln), Mohamed Hussein (Red Stars Mönchengladbach), Ibrahim Türküncü (ASV Wuppertal), Emre Özekinci (DJK/VfL Giesenkirchen), Suryakumar Mahalingam (JSG Orken-Noithausen-Wevelinghoven)

Abgänge: Adnan Zepcan (), Baykal Günes (), Hendrik Lopes (), Dogan Can Balibey (), Qendrim Idrizi-Lami (), Ahmad Fattah (), Jonas Peter Heinrich Holz (), Ibrahim (), Alen Jakupova (), Jonas Peter Heinrich Holz (SG Orken-Noithausen), Efkan Demirkaya (unbekannt), Cetin Akcakaya (Karriereende), Adnan Zepcan (SG Rommerskirchen-Gilbach III), Hendrik Lopes (SC Kapellen-Erft II), Sevas Zangana (SV Rot-Weiß Elfgen), Ayman Amune (SpVg Gustorf/Gindorf)



Rasensport Horrem

Trainer: Witold Olewinski

Zugänge: Maksymilian Zgolinski (JSG Zons/Horrem), Ammar Kardovic (JSG Zons/Horrem), Ayman Hamza (JSG Zons/Horrem), Mohamed Abu Alroub (JSG Zons/Horrem)

Abgänge: Markus Esser (VdS 1920 Nievenheim), Rajenthan Mahendran (TuS Hackenbroich), Thomas Krings (Alte Herren), Nicolai Schöps (SSV Delrath II)



SC Kapellen-Erft II

Trainer: Kevin Hahn

Zugänge: Kevin Hahn (SpVg Gustorf/Gindorf), Mehmet Ali Ergül (SVG Grevenbroich), Leutrim Fazliu (SpVg Gustorf/Gindorf), Hendrik Lopes (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Hornaldo Antonio Lopes (DJK Tusa 06 Düsseldorf II), Perendim Kurmehaj (SpVg Gustorf/Gindorf), Alexander Konrad (eigene Jugend)

Abgänge: Marcel Stormanns (SpVg Gustorf/Gindorf), Marcos Jose Rojas Padron (TuS Grevenbroich), Aurelio Schmitz (Pausiert)



SG Orken-Noithausen

Trainer: Dwight Granderath

Zugänge: Imer Fazlija (SpVg Gustorf/Gindorf), Abdul-Baki Önen (SVG Grevenbroich), Jonas Peter Heinrich Holz (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Max Schmidt (Aus eigener Jugend), Nicolas Stappen (Reaktiviert), Dwight Granderath (Reaktiviert), Ismail Acar (SVG Grevenbroich), Simon Luis Kipp (Aus eigener Jugend)

Abgänge: Mert Sarimese (SV Rosellen), Marcus Garzaniti (Legende tritt ab, Danke für alles!), Leon Bremer (DJK Eintracht Hoeningen), Patrick Harf (Zurück in den Ruhestand), Enrico Ohrner (jobbedingte Auszeit im Ausland), Johannes Terhardt (Pausiert nach Verletzung), Markus Hahn (SG Orken-Noithausen II)



SG Rommerskirchen-Gilbach II

Trainer: Christian Bökle

Zugänge: keine

Abgänge: Tim Kossler (SV 1926 Rheidt II)



SpVg Gustorf/Gindorf

Trainer: Marcel Stormanns

Zugänge: Marcel Stormanns (SC Kapellen-Erft II), Norman Schödel (SV 08 Rheydt II), Masanneh Dampha (VfR Walldorf II), Christian Hirsch (TSV Bayer Dormagen II), Ayman Amune (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Beytullah Kagan Dilber (Schwarz-Gelb Venrath)

Abgänge: Kevin Schauf (Karriereende), Perendim Kurmehaj (unbekannt), Pascal Iven (unbekannt), Beke Kurmehaj (Ausland), Leutrim Fazliu (unbekannt), Imer Fazlija (SG Orken-Noithausen), Oguzhan Koyun (unbekannt), Kevin Hahn (SC Kapellen-Erft II), Ardian Fazlija (SG Rommerskirchen-Gilbach), Oguzhan Koyun (SVG Grevenbroich), Leutrim Fazliu (SC Kapellen-Erft II), Perendim Kurmehaj (SC Kapellen-Erft II)



SV Bedburdyck/Gierath

Trainer: Lukas Baumann

Zugänge: Dominik Lingweiler (SG Rommerskirchen-Gilbach), Nils Rupietta (SC Rheindahlen), Babinath Nathan (TuS Grevenbroich)

Abgänge: Raul Jimenez Ubeda (SV 1909 Otzenrath)



SV Rheinwacht Stürzelberg

Trainer: Rudi Istenic

Zugänge: Marc Daniel Hoffmann (FC Zons II), Arne Helm (FC Zons II), Andre Kohnen (Reaktiviert ), Alexander Klemenz (Dormagen Trabzonspor), Philipp Bock (Reaktiviert), Lukas Piel (Aus eigener Jugend), David Pelzer (Aus eigener Jugend), Lars Werner (Reaktiviert), Dominik Hermann (Reaktiviert), Christoph Schulke (Aus eigener Jugend)

Abgänge: Kevin Caspar Stadler (VdS 1920 Nievenheim), Daniel Neubauer (FC Straberg), Justin Rene Weidle (FC Zons), Robin Marco Odendahl (FC Zons), Thomas Höfer (Karriereende)



SV Rot-Weiß Elfgen

Trainer: Ralf Ritter

Zugänge: Ozan Ceyhan (SV Rot-Weiß Elfgen II), Til Jendric Hermanns (SV Rot-Weiß Elfgen II), Gjejson Shkoza (TuS Grevenbroich III), Arda Acimis (TuS Grevenbroich III), Ozan Kurt (TuS Grevenbroich III), Abderazzak Faik (TuS Grevenbroich III), Simon Wurdack (TuS Grevenbroich III), Soner Can Kilinc (TuS Grevenbroich III), Serda Acimis (TuS Grevenbroich III), Akin Atik (TuS Grevenbroich III), Mustafa Öztürk (TuS Grevenbroich), Sevas Zangana (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Mert Meral (TuS Grevenbroich III)

Abgänge: Marcel Hensel (1. FC Grevenbroich-Süd), Oguzhan Aslan (1. FC Grevenbroich-Süd)



SVG Grevenbroich

Trainer: Mustafa Karao?lan

Zugänge: Mustafa Karaoğlan (Turanspor Rheydt), Malik Rufai Cakar (Turanspor Rheydt), Oguzhan Koyun (SpVg Gustorf/Gindorf), Durmus Kaan Yildirim (TuS Grevenbroich III), Florian Xhanija (KFC Welate Roj Mönchengladbach), Mohamed Lemkadmi (Bedburger Ballspielverein), Serhat Usak (Turanspor Rheydt), Yugo Funazuka (Japan), Süleyman Acar (VfL Jüchen-Garzweiler), Ajdin Ajdini (VfL Jüchen-Garzweiler), Deniz Bakar (SC Kapellen-Erft)

Abgänge: Alican Korkmaz (BV Wevelinghoven), Abdul-Baki Önen (SG Orken-Noithausen), Mehmet Ali Ergül (SC Kapellen-Erft II), Enes Korkmaz (Türkiyemspor Mönchengladbach), Ismail Acar (SG Orken-Noithausen)



TuS Grevenbroich II

Trainer: Kaijo Offermanns, Diyar Altunbas

Zugänge: keine

Abgänge: Mike Allroggen (Karriereende), Tim Allroggen (Karriereende), Christian Langner (Karriereende), Carsten Jonas (Pausiert), Türkan Dedeeli (Umzug / Neues Team offen), Giovanni Muni (TuS Grevenbroich), Gabriel Erkes (TuS Grevenbroich), Phillip Coenen (BV Wevelinghoven III)



TuS Hackenbroich

Trainer: Thomas Welzer

Zugänge: Dominic Frania (FC SF Delhoven II), Muhammed Emin Akar (Dormagen Trabzonspor), Jean-Pascal Tenberken (SG Neukirchen-Hülchrath), Leandro Chillemi (TSV Bayer Dormagen), Jonas Yared (SC Köln Weiler Volkhoven 1948 II), Rajenthan Mahendran (Rasensport Horrem), Sakib Ramic (FC Zons III zg.), Thomas Welzer (SV Lürrip), Jonas Dusi (TSV Bayer Dormagen), Ali Dagdeviren (TJ Dormagen)

Abgänge: Soufian Boyaala (Ziel unbekannt), Yama Yar (TuS Hackenbroich II), Soufian Boyaala (FC Zons), Holger Schmitz (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II), Dennis Etich (Ziel unbekannt )



VdS 1920 Nievenheim III

Trainer: Marcel Gebauer

Zugänge: Fabian Mämecke (FC Zons II), Robin Scharfenberg (TSV Bayer Dormagen II), Marvin Patelka (Vereinslos), Akash Talredja (Vereinslos), Andreas Schulz (Reaktiviert), Omid Gerami (Vereinslos), Timur Akar (FC Zons III zg.), Antonio Rubbo (Vereinslos), Justin Kotirre (Vereinslos)

Abgänge: Michael Welter (FC SF Delhoven II), Christoph Empt (FC SF Delhoven II), Philipp Hahn (FC SF Delhoven II), Nicklas Ollig (FC SF Delhoven II), Tom Kern (FC SF Delhoven II), Simon Schönewald (FC SF Delhoven II), Edmond King Nioke (TSV Bayer Dormagen II)