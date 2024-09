Kreisliga B Duisburg: Zugänge und Abgänge der Saison 2024/25

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Duisburg - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2024/25 pro Verein in der Übersicht.

Kreisliga B, Gruppe 1 - 2024/25:

DSC Preußen

Trainer: Max Aust-Schoppengerd, Sascha Atik

Zugänge: keine

Abgänge: Adrian Fritz-Sanchez (SG Duisburg-Süd 98/20), Simon Scherwinsky (SG Duisburg-Süd 98/20), Yannick Faltin (SG Duisburg-Süd 98/20), Younes Abdelhedi (Spvgg Sterkrade-Nord), Yannick Retzlaff (SG Duisburg-Süd 98/20), Elyesa Aslan (Viktoria Buchholz), Devin Cetin (Spvgg Meiderich 06/95), Dominic Dahmen (Spvgg Meiderich 06/95), Kaan Özkara (SG Duisburg-Süd 98/20), Konstantin Nedic (FSV Duisburg), Adil Can Büyükimdat (FSV Duisburg), Younes Abdelhedi (FSV Duisburg), Melih Muhittin Cakmak (FSV Duisburg)



Duisburger SV 1900 II

Trainer: Bojamin Mamuti, Erdinc Sentürk

Zugänge: Bojamin Mamuti (Unbekannt), Erdinc Sentürk (Unbekannt), Marcel Polenz (Unbekannt), Imad Yarroum (Reaktiviert), Pierre Hansmeier (DJK Lösort Meiderich), Egzon Krasniqi (Duisburger FV 08 II), Gürkan Arslan (GSG Duisburg), Mustafa Samet Arslan (GSG Duisburg III)

Abgänge: Manuel Fernandez (Ziel unbekannt), Robert Geyer (TV Kapellen), Nicklas Kubiak (Unbekannt), Patrick Lenz (Unbekannt ), Patrick Lenz (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Vazir Kasoyan (BW Neuenkamp)



Dümptener TV

Trainer: Burim Berisha

Zugänge: keine

Abgänge: Blerim Hysenlekaj (1. FC Mülheim-Styrum), Leon Jimmy Heck (Mülheimer FC 97 II), Sherawan Haj Mosa Tamer (1. FC Mülheim-Styrum), Mohammed Yassine (1. FC Mülheim-Styrum)



GW Roland Meiderich

Trainer: Heinz Wilden

Zugänge: Celal Altunbas (FSV Duisburg II zg.), Dustin Zels (SC Hertha Hamborn), Pascal Jost (DJK Lösort Meiderich)

Abgänge: Jan Liam Collin (SC Hertha Hamborn), Tammaro Ferrara (MSV Duisburg II), Enrico Roß (1. FC Hagenshof), Benjamin Richter (1. FC Hagenshof)



Mülheimer FC 97 II

Trainer: Esat Uckan

Zugänge: Emre Kaan Katircioglu (SC Croatia Mülheim), Mert Katircioglu (SC Croatia Mülheim), Leon Jimmy Heck (Dümptener TV), Luan Petsch (Mülheimer FC 97), Semih Kecap (Mülheimer FC 97), Kenan Serin (SV Rot-Weiss Mülheim), Eren Güner (Mülheimer FC 97), Enes Tekin (TuSpo Saarn 1908), Esat Uckan (TuSpo Saarn 1908), Ferhan Terzi (1. FC Mülheim-Styrum II), Aymen Sanghera (SG FC Taxi / FC Taxi II), Emilio Straus (VfB Frohnhausen II), Can Kocaarslan (Sportfreunde Hamborn 07), Alpha Ousmane Kamara (TuSpo Saarn 1908), Ihsan Caliskan (SG Essen-Schönebeck III), Eren Cama (Duisburger SV 1900), Emre Sentürk (SG Essen-Schönebeck III), Mehmet Berkay Bayraktar (Mülheimer FC 97 II), Musa-Eren Yeter (Reaktiviert), Samet Ucar (1. FC Mülheim-Styrum II)

Abgänge: Ihsan Karakilic (SV Adler Osterfeld), Boris Vasic (SV Adler Osterfeld), Mahir Karakus (Schwarz-Weiß Alstaden II), Adil Can Kelleci (Barisspor 84 Essen), Erol Kilic (Barisspor 84 Essen), Ertugrul Cetinkaya (Barisspor 84 Essen), Mehmet Berkay Bayraktar (Mülheimer FC 97 II), Aleks Sido Haji Al-Ali (GSV Moers III), Kamiran Sabri Qaso (GSV Moers III)



Mülheimer SV 07 III

Trainer: Lucas Bartel

Zugänge: Till Johann Groch (SV Raadt), Simon Müchler (SV Raadt), Jonas Nierhaus (SV Raadt)

Abgänge: keine



SG Duisburg-Süd 98/20 II

Trainer: Adnan Terlemez

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Heißen III

Trainer: Steffen Fischer

Zugänge: keine

Abgänge: Christoph Merder (SC Werden-Heidhausen)



SV Rot-Weiss Mülheim II

Trainer: Bastian Pusch

Zugänge: keine

Abgänge: Tim Meyer (SV Rot-Weiss Mülheim)



SV Wanheim 1900

Trainer: Gianluca Barbetti, Konstantinos Malizos, Gino Barbetti

Zugänge: Daniel Hopf (Viktoria Buchholz II), Gianluca Barbetti (), Daniel Hopf (), Ibrahim-Burak Üre (), Alparslan Ceylan (), Antonio Metas (), Batuhan Aslan (Viktoria Beeck), Devin Arslan (), Enes Öztas (), Enrico Rypinski (), Fabio Barbetti (), Jan-Luca Kluth (), Jean Marcel Paris-Alcantara (), Louis Dey (), Luciano Barbetti (), Marcel Krause (), Mikail Can Serifoski (), Mounir Attalbi (), Patrick Lauer (), Paulo Vosmerbäumer (), Roberto Emilov Hristov (), Robin Giebel (), Seyfedine Ben Tahar (), Timuel Chester (), Niko Hansmeier (DJK Lösort Meiderich II), Melih Koc (SG Duisburg-Süd 98/20 IV), Dominic Belack (TuRa 88 Duisburg), Ismail Özalpay (SG Duisburg-Süd 98/20)

Abgänge: Paulo Vosmerbäumer (TuS Mündelheim II), Patrick Lauer (SV Wanheim 1900 II), Patrick Küster (SG Duisburg-Süd 98/20 III)



TS Duisburg-Rahm 06

Trainer: Kevin Mühlenberg, Karim Wurring

Zugänge: Pascal Jost (TV Angermund)

Abgänge: Thilo Marius Ex (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Michael Karagatsulis (TuS Mündelheim III)



TuRa 88 Duisburg

Trainer: Arben Sejdijaj, Savas Anastassiadis

Zugänge: Kevin Röthig (Schwarz-Weiß Alstaden II), Birkan Döger (Fatihspor Mülheim), Mehmet Akif Özdogan (FC Taxi Duisburg), Marcos Antonio da Silva (GSG Duisburg), Tarik Cataloluk (Reaktiviert), Georgios Koutsis (Rumelner TV), Mazlum Aydin (Fatihspor Mülheim), Mevlüt Cakir (SG Duisburg-Süd 98/20), Arben Sejdijaj (SV Duissern), Tarik Mantrazi (Duisburger FV 08 II), Vasileios Kalaitzidis (Rumelner TV), Mohamed Andich (GSG Duisburg), Tamer Bagci (SG Duisburg-Süd 98/20), David Ivanovski (Reaktiviert)

Abgänge: Anthony Susca (FC Italia Oberhausen 2021 II), Tobias Beqiri (TuS Baerl), Florian Weyers (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Giovanni Campanella (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Miroslav Ostojic (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Dominic Belack (SV Wanheim 1900), Robin Schiel (SG Duisburg-Süd 98/20 III)



TuS Mündelheim III

Trainer: Maurice Kleijn

Zugänge: Mika Jan Müller (TuS Mündelheim), Kevin Kimpel (TuS Mündelheim), Michael Karagatsulis (TS Duisburg-Rahm 06), Tom Henrichs (TuS Mündelheim II), Luis Mosquera (TuRU Düsseldorf)

Abgänge: Marius Stolzenburg (TuS Mündelheim II)



TuS Union 09 Mülheim

Trainer: Bastian Masen

Zugänge: keine

Abgänge: Maurice Joel Thoms (SC Croatia Mülheim), David Matuszak (SV Rot-Weiss Mülheim), Taher Omar (FC Avista Oberhausen), Serhat Özcan (Fatihspor II)



TuSpo Saarn 1908 II

Trainer: Roland Weirauch

Zugänge: Irdi Shala (), Dogukan Kara (BV Osterfeld 1919)

Abgänge: Rey Cruz (SG Essen-Schönebeck II), Axel Sander (Pause)



VfB Speldorf II

Trainer: Lars Barten

Zugänge: Patrick Schumacher (MTV Union Hamborn II), Niklas Herbertz (ETuS Bissingheim II), Berkay Kilic (Wedau Füchse Duisburg), Julian Buchloh (Reaktiviert)

Abgänge: Bryan Noah Prince Agbodjan (GSG Duisburg), Jannick Schwartz (MSV Duisburg II), Lukas Barten (TV Voerde II), Philipp Bartmann (Pausiert)



VfL Wedau

Trainer: Tino Kirsch, Detlef Schlecht

Zugänge: Christian Knoop (), Ole Willer (), Jan Paul Kaehler (), Jonas Sensendorf (), Niklas Vonscheidt (), Yannik Töller ()

Abgänge: Gaeefaldeen Abdullah (berufliche Gründe), Ahmed Ahmed (berufliche Gründe), Alessandro Prestifilippo (TuSpo Saarn 1908), Martin Kocks (), Phil Frings (Viktoria Buchholz II), Christian Knoth (Karriereende), Florian Hansmann (Sportfreunde Königshardt II)



Viktoria Buchholz III

Trainer: Sascha Mahn

Zugänge: keine

Abgänge: Timo Buchwald (ETuS Bissingheim II), Michael Idahl (Karriereende), Bernd Petermann (Karriereende), Marc Leupold (Karriereende ), Dustin Leupold (Pause), Marco Forg (Pause), Levi Gudehus (Heidelberger SC)