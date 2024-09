Kreisliga B Düsseldorf: Zugänge und Abgänge der Saison 2024/25

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Düsseldorf - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2024/25 pro Verein in der Übersicht.

Kreisliga B, Gruppe 1 - 2024/25:

ASV Tiefenbroich

Trainer: Sera Kaya

Zugänge: Eckert Tim Daniel (ASV Tiefenbroich), Leon Berisha (ASV Tiefenbroich), Noah Ziegler (ASV Tiefenbroich)

Abgänge: Ayman El Quardiji (Pausiert), Dustin Hörz (Ratingen 04/19 II), Berat Sakiri (Unbekannt), Henry Regh (Pausiert), Selcuk Aslangiray (Alte Herren), Jacob Jonas Bockarie Jabbie (DJK Sparta Bilk), Dominik Scharley (NK Croatia 99 Ratingen), Erol Mert Bak (Türkgücü Ratingen), Mario Lentzen (Pausiert)



BV 04 Düsseldorf

Trainer: Yannik Weiler

Zugänge: keine

Abgänge: Danylo Hulidov (SG Benrath-Hassels), Sulaiman Tunkara Jamigay (DJK Gnadental II), Thabani Lukusa-Milambu (Ratingen 04/19 II), Ilyas Elkhattabi (Ratingen 04/19 II), Paul Schoemaker (DSC 99 Düsseldorf II), Daniel Stanojevic (SV Hilden-Nord)



CfR Links Düsseldorf II

Trainer: Michael Wrona

Zugänge: Abdelhakim Saidi (Reaktiviert)

Abgänge: keine



DJK Sparta Bilk II

Trainer: Daniel Alberty

Zugänge: Maximilian Klaas (DJK Sparta Bilk), Maximilian Ferdinand Neunzig (Post SV Düsseldorf II), Dylen-Julian Beiler (TuS Breitscheid), Bilal Afkir (CfR Links Düsseldorf), Kevin Houck (Sparta Erkrath ), Konstantin Garidis (SC Velbert II), Luis Alberty (DJK Sparta Bilk), Luca Jeg (DJK Sparta Bilk), Tim Preuß (DJK Sparta Bilk), Ayman Argab (DJK Sparta Bilk), Marvin Schröer (SC Reken), Anestan Anandarajah (Fortuna Düsseldorf), Mats Petrowski (Kieler MTV)

Abgänge: Jonas Schmelcher (Karriereende ), David Piel (Karriereende), Alexander Schwab (Umzug), Benjamin Schröter (Pausiert), Osman Er (Pausiert), Killian Wagner (Pausiert), Dede Silunsasi (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Oliwier Artur Matuszak (KSC Tesla 07)



DJK Tusa 06 Düsseldorf II

Trainer: Stefan Loyda

Zugänge: Marc Dieckerhoff (VfB 03 Hilden III), Leon Keller (zuletzt FC Tannenhof), Milan Jarno Bengel (SV Eintracht Lüneburg), Christian Ufer (hat pausiert)

Abgänge: Björn Borgwardt (DSV 04), Hornaldo Antonio Lopes (SC Kapellen-Erft II)



DSC 99 Düsseldorf II

Trainer: Gökhan Yasar

Zugänge: Paul Schoemaker (BV 04 Düsseldorf), Hamza Arslan (FC Bosporus Düsseldorf), Sükret Efe (Aus eigener Jugend ), Paul Gustav Ambos (Aus eigener Jugend ), Kevin Christian Lohmann (Aus eigener Jugend ), Niels Johannes Beckmann (Aus eigener Jugend ), Joshua Lembgen (SG 2000 Mülheim-Kärlich), Till Pickhard (TSC Eintracht Dortmund), Jean-Marc Kadima (TuS Gerresheim II), Samir Aouladali (SG Unterrath II), Stephanos Alemu (SG Unterrath II), Imad Hamdoun (Sportfreunde Gerresheim)

Abgänge: Moritz Orlando Mink (Rather SV)



GSC Hellas Düsseldorf

Trainer: Nikolaos Kyzeridis

Zugänge: Dimitrios Vasiliadis (VfL Benrath), Patrick Fabelje (Reaktiviert)

Abgänge: Nikos Tsakiris (Lohausener SV), Konstantinos Tsakiris (Lohausener SV), Tilemahos Tsakiris (Lohausener SV), Samuel Boateng (Lohausener SV), David Baffour (Lohausener SV), Dominik Jürgensen (Lohausener SV), Nikola Raicevic (Lohausener SV), Kosei Kaneda (DJK Arminia Lirich 1920), Emir Arsanukaev (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Amer Alkatlabe (FC Hellas Düsseldorf), Emigert Koukia (FC Hellas Düsseldorf), Armant Koukia (FC Hellas Düsseldorf), Dyonisios Stylos (FC Hellas Düsseldorf), Gabriel Alves de Araujo (FC Hellas Düsseldorf), Panagiotis Stefos (FC Hellas Düsseldorf), Mostafa Almuhamed (TuS Gerresheim II), Phil Raoul Ruschke (Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 II)



Lohausener SV II

Trainer: Linus Neumann

Zugänge: Tim Kurtz (Polizei SV Düsseldorf), Phillip Hannes (Lohausener SV), Erik Oberle (Lohausener SV), Dennis Hüsges (Lohausener SV)

Abgänge: Oliver Dahmen (Karriereende), David Heimbach (Pausiert), Mike Krüger (Karriereende)



Polizei SV Düsseldorf

Trainer: Thomas Facklam

Zugänge: keine

Abgänge: Daniel Blecker (), Luca Weaver (TSV Täfertingen), Marko Aleksej Vulic (KSC Tesla 07), Tim Kurtz (Lohausener SV II), Hugo Kandziora (Sportfreunde Hörn), Jens Neumann (Polizei SV Düsseldorf II), Prince Oppong (TuS Gerresheim II), Morrison-Kofi Antwi (TuS Gerresheim II), Joel Hachem (SV Hilden-Nord)



Rather SV II

Trainer: Emre Yeni

Zugänge: keine

Abgänge: Daniél Harrer (Rather SV), Kevin Jeschke (Rather SV), Marvin Bersch (Rather SV)



SC Düsseldorf-West II

Trainer: Ryoji Ishikawa

Zugänge: Tom Brzek (SV Hösel III), Ryoji Ishikawa (Fortuna Düsseldorf), Thomas Henze (Reaktiviert), Philipp Krömer (Vereinslos), Charles Kenderine (Reaktiviert), Edward Kenderine (SC Düsseldorf-West), David Cerch (ohne Verein), Hidenobu Sakata (Fortuna Düsseldorf), Gilbert Poh (SVG Neuss-Weissenberg III), Alexander Ilyassov (Spvg Lützenkirchen 2016/17), Koya Yoshida (Fortuna Düsseldorf)

Abgänge: Noel Tsopozidis (SC Düsseldorf-West), Loris Thyret (SC Düsseldorf-West), Tom Brzek (SC Düsseldorf-West), Max Arens (SC Düsseldorf-West)



SG Unterrath II

Trainer: Kevin Butgereit

Zugänge: keine

Abgänge: Dominik Vlachos (Polizei SV Düsseldorf II), Evgeni Zang (Türkgücü Ratingen), Leon Haines (FC Hellas Düsseldorf), Mohamed Sayah (1. FC Monheim II), Hamza Ihadian (Rather SV), Samir Aouladali (DSC 99 Düsseldorf II), Stephanos Alemu (DSC 99 Düsseldorf II), Arsen Konoval (TV Kalkum-Wittlaer)



SV Hösel II

Trainer: Christoph Höfig

Zugänge: Maximilian Rodmann (Reaktiviert)

Abgänge: Renee Bongers (Karriereende ), Patrick Norbisrath (SV Hösel III)



TuS Breitscheid

Trainer: Timo Müller

Zugänge: Kebe Balde (ASC Ratingen-West), Maurice Rath (NK Croatia 99 Ratingen), Burak Kartal (Türkgücü Ratingen II), Mustafa Dalmis (Türkgücü Ratingen II), Pascal Baatzsch (ASV Tiefenbroich II), Sven Hayduk (Rot-Weiß Lintorf II), Yusuf Kartal (Türkgücü Ratingen II), Muhammet Adil Öztürk (Türkgücü Ratingen II)

Abgänge: Ben Müller (Rhenania Hochdahl), Dylen-Julian Beiler (DJK Sparta Bilk II)



TuS Gerresheim II

Trainer: Heinz-Peter Gemeinhardt

Zugänge: Pietro Piceno (Polizei SV Düsseldorf II), Ivo Hagedorn (TuS Gerresheim II), Dennis Schwering (SV Wersten 04), Julien Horn (Sportring Eller), Metin Doktor (TuRU Düsseldorf), Prince Oppong (Polizei SV Düsseldorf), Marco Pitzer (Sportring Eller II), Morrison-Kofi Antwi (Polizei SV Düsseldorf), Timo Albert (Sportring Eller), Cengiz Sayak (TuS Gerresheim II), Philipp Becker (Sportring Eller), Sven Oidtmann (SG Unterrath), Sufian-Enis Vesal (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Mohammed Bah (Ratingen 04/19 II), Mostafa Almuhamed (GSC Hellas Düsseldorf)

Abgänge: José Manuel Marquez Simpson (Linner SV), Alican Elibal (Türkgücü Ratingen), Momtez Korbi (SSV Erkrath), John-Patrick Jörres (SV Oberbilk 09), Ivo Hagedorn (TuS Gerresheim II), Cengiz Sayak (TuS Gerresheim II), Jean-Marc Kadima (DSC 99 Düsseldorf II), Woldemar Seller (VfB 03 Hilden III)



TV Angermund

Trainer: Stefan Marder

Zugänge: Niklas Appel (JSG TV Angermund/ISD Sportverein), Andreas Kröger (JSG TV Angermund/ISD Sportverein), Maxim Markow (JSG TV Angermund/ISD Sportverein), Oleh Synhaievskyi (JSG TV Angermund/ISD Sportverein), Sven Nuhnen (Reaktiviert)

Abgänge: Pascal Jost (TS Duisburg-Rahm 06)



TV Grafenberg

Trainer: Patrick Windeck

Zugänge: Simon Wittig (Aus eigener Jugend), Kevin Pump (Reaktiviert ), Domenico Moschetta (Reaktiviert ), Fabian Grebe (SV Oberbilk 09 II), Javier Pozo-Belinchon (Reaktiviert ), Milo Alfieri (Aus eigener Jugend), Fabian Reinhard (Reaktiviert), Yan Philipp Hauss (Reaktiviert)

Abgänge: Alexander Kast (TuS Schmidt), Marvin Walchshofer (Pausiert), Sebastian Bolin (Pausiert), Simon Zacharias (Pausiert ver­let­zungs­be­dingt), Christoph Zeppenfeld (FC Tannenhof), Dominik Zeppenfeld (FC Tannenhof), Christoph Buhl (Pausiert berufsbedingt ), Daniel Göbels ( Pausiert ver­let­zungs­be­dingt), Maxim Hariton (Pausiert), Francisco Luis Dueñas Martinez (Pausiert berufsbedingt), Leo Brandes (Pausiert beruflich ), Falko Schwandt (Pausiert Studium), Rouven Javier Burgk (FC Tannenhof)



TV Kalkum-Wittlaer II

Trainer: Michael Hecker

Zugänge: Philipp Nolteernsting (), Felix Hörnig (TV Kalkum-Wittlaer), Nicolas Müller (Reaktiviert ), Peter Winter (Reaktiviert ), Leon Marcial (Reaktiviert), Tim Winterberg (eigene Jugend), Tim Bauer (aus eigener Jugend ), Paul Pohlmann (aus eigener Jugend), Kris Klause (TV Kalkum-Wittlaer)

Abgänge: keine