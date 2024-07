Kreisliga A2 Duisburg: alle Zugänge und Abgänge 2024/25

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Gruppe 2 - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2024/25 pro Verein in der Übersicht.

1. FC Hagenshof

Trainer:

Zugänge: Florin Berari (USV Pressbaum), Göksen Cakir (RW Selimiyespor Lohberg)

Abgänge: keine



DJK Lösort Meiderich

Trainer: Tim Schubert

Zugänge: Kadir Kaya (SV Duissern), Lenox Mückshof (DJK Lösort Meiderich), Oliwier Maksymilian Lebowski (DJK Lösort Meiderich), Nico Bäsner (TV Kalkum-Wittlaer II), Beny Miaka (SV Hönnepel-Niedermörmter), Marcel Desire Junior Ndoumbe (Jugend Rhenania Hamborn ), Migel Andre Gilbers (DJK Lösort Meiderich)

Abgänge: Justin Gramsch (Mülheimer SV 07), Marcel Dieders (Post SV Siegfried Hamborn), Eren Türkkal (SV Rhenania Hamborn), Pierre Hansmeier (Duisburger SV 1900 II)



DJK Vierlinden

Trainer: Guido Contrino

Zugänge: Guido Contrino (DJK Blau-Weiß Mintard), Enes Özden (FSV Duisburg)

Abgänge: Can Zengin (), Luca David Behlau (FC Sterkrade 72), Kamal Shahin (Grün-Weiß Welldorf-Güsten II), Can Zengin (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Resul Mamuti (FC Albania Duisburg), Islam Kaloshi (SV 08/29 Friedrichsfeld), Jean-Pascal Kraus (SV 08/29 Friedrichsfeld), Emirhan Özer (TSV Bruckhausen), Robin Schoch (TSV Bruckhausen), Daniel Hanke (TV Jahn Hiesfeld), Jannik Markus Zelazo (TV Jahn Hiesfeld), Yusuf Sahin (TV Jahn Hiesfeld), Senol Yilmaz (SuS Viktoria Wehofen)



Eintracht Walsum

Trainer: Silvio Innocenti

Zugänge: Fahri Vural (SC Hertha Hamborn), Rasid Kicin (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Abdoulaye Camara (SuS Viktoria Wehofen), Mahziyar Dehgani (SuS Viktoria Wehofen), Maxim Meleca (DJK Vierlinden II)

Abgänge: Karlen Nikoyan (GSG Duisburg)



MTV Union Hamborn

Trainer: Ralf Gemmer

Zugänge: David Gehle (Spvgg Sterkrade-Nord), Emmanuel Nwabuego (SuS 21 Oberhausen), Jonas Mende (SV Scherpenberg), Jonis Youssef (Fortuna Bottrop II), Nico Wittwer (SV 08/29 Friedrichsfeld), Dawid Martin Malcer (Aus eigener Jugend)

Abgänge: Kai-Stefan Neul (GSG Duisburg), Jeffrey-George Klofac (GSG Duisburg), Nicholas Jaegers (GSG Duisburg), Timo Kaspers (GSG Duisburg), Noah Donai (GSG Duisburg), Leon Weber (SV Rhenania Hamborn), Mats Bennmann (TV Jahn Hiesfeld)



RW Selimiyespor Lohberg

Trainer: Mustafa Güclü, Burak Aydin

Zugänge: keine

Abgänge: Andrei Botezatu (SV Bislich), Florian Beissert (Ziel unbekannt), Dinh Phong Truong ( Ziel unbekannt), Göksen Cakir (1. FC Hagenshof), Fayaz Azimi (SV Bislich), Tayfun Kazkondu (SuS Viktoria Wehofen), Dinh Phong Truong (TV Voerde), Florian Beissert (TV Voerde)



SC Wacker Dinslaken

Trainer: Sven Verlinden

Zugänge: Maximilian Rissel (), Maneh Haji Khadida (VfB Lohberg), Simon Daniel Köhler (STV Hünxe), Lucas Zyla (SC Wacker Dinslaken)

Abgänge: Pascal Globisch (Karriereende), Jaden Kregenow (SpVgg Sterkrade 06/07 II)



Sportfreunde Walsum 09

Trainer: Ilyas Uysal

Zugänge: Tufan-Can Canga (Rheinland Hamborn), Tamgac Kece (BV Osterfeld 1919), Haydar Han (Fatihspor Essen 2001)

Abgänge: Justin Bottländer (Post SV Siegfried Hamborn), Berat Bozkurt (SG Osterfeld), Dominik Köllner (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 II), Yener Cakir (SuS Viktoria Wehofen)



SuS 09 Dinslaken II

Trainer: Daniel Pilch

Zugänge: Martin Kroll (SuS 09 Dinslaken III), Benjamin Kulessa (DJK Arminia Lirich 1920 II), Matthias Vahnenbruck (SuS 09 Dinslaken III), Timo Mauritz (SuS 09 Dinslaken III), Simeon Zelko (SuS 09 Dinslaken), Julian Vincent Jonkmanns (SuS 09 Dinslaken), Moritz Wörhoff (SuS 09 Dinslaken)

Abgänge: David Bohlinger (Privat)



SuS Viktoria Wehofen

Trainer: Ralf Plincner

Zugänge: Alper-Tunga Karaoglu (GSV Moers II), Tayfun Kazkondu (RW Selimiyespor Lohberg), Yener Cakir (Sportfreunde Walsum 09), Coskun Gündüz (SV Genc Osman Duisburg III), Dogukan Gündüz (SV Genc Osman Duisburg III), Christian Kreklow (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Burak Yasar (Sportfreunde Walsum 09 II), Serdal Temin (SV 08/29 Friedrichsfeld II), Senol Yilmaz (DJK Vierlinden)

Abgänge: Denis Karic (Sportfreunde Königshardt), Mathias Grgic (Sportfreunde Königshardt), Abdoulaye Camara (Eintracht Walsum), Mahziyar Dehgani (Eintracht Walsum), Opeyemi Yinusa Oketola (TSV Bruckhausen)



SV Genc Osman Duisburg II

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Ugur Kaya (Trennung), Kemal Öncel (), Ugur Kaya (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Fatih Cevikol (SV Genc Osman Duisburg), Musa Enes Özay (SV Genc Osman Duisburg), Mustafa Arslan (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Samet Candar (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Abdullah Özcan (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Tolga Kaymak (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Ramazan Mutlu (SV Rhenania Hamborn), Enes Koca (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Alperen Bozkurt Sipahi (BV Osterfeld 1919), Mümin Aktürk (BV Osterfeld 1919), Turan Tekin (TSV Bruckhausen)



SV Hamborn 1890

Trainer: Cengizhan Erbay

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Heißen II

Trainer: Pascal Kucza

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Rhenania Hamborn

Trainer: Sebastian Balzer

Zugänge: Abdulzahid Canim (SV Rhenania Hamborn), Ramazan Mutlu (SV Genc Osman Duisburg II), Melih Can Evcil (1. FC Mülheim-Styrum), Leon Weber (MTV Union Hamborn), Tunahan Celik (Rheinland Hamborn), Eser Koca (Dostlukspor Bottrop), Eren Türkkal (DJK Lösort Meiderich)

Abgänge: Kaan Akgül (Rheinland Hamborn), Rahim Bostanci (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Ahmet Beytullah Kanmaz (Pausiert), Selim Korkmaz (SuS Rayen), Efe-Kaan Kepce (FSV Duisburg), Umut Can Yilmaz (FSV Duisburg)



TuS Mündelheim II

Trainer: Tim Sobisch

Zugänge: Julian Spitzer (TuS Mündelheim), Paulo Vosmerbäumer (SV Wanheim 1900), Marius Stolzenburg (TuS Mündelheim III)

Abgänge: Maurice Beume (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Tom Henrichs (TuS Mündelheim III), Niklas Wojahn (Karriereende), Nino Bosse (Karriereende)



TV Jahn Hiesfeld

Trainer: Silvano Bedrina, Stefan Rausch

Zugänge: Mats Bennmann (MTV Union Hamborn), Can Mikail Nazikkol (TSV Bruckhausen), Daniel Hanke (DJK Vierlinden), Jannik Markus Zelazo (DJK Vierlinden), Yusuf Sahin (DJK Vierlinden)

Abgänge: keine