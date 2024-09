Kreisliga A Wuppertal: alle Zugänge und Abgänge 2024/25

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Wuppertal - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2024/25 pro Verein in der Übersicht.

FC Mettmann 08

Trainer: Stephan Pühs

Zugänge: Johannes Erkens (ASV Mettmann), Benjamin Jezussek (SC Werden-Heidhausen), Dominik Mellinghaus (FC Mettmann 08)

Abgänge: Tim Hammele (FC Mettmann 08 II), Jonas Schirweit (FC Mettmann 08 II), Luke Westphal (FC Mettmann 08 II), Phil Niclas Bödeker (FC Mettmann 08 II), Dominik Mellinghaus (FC Mettmann 08), Julian Alt (FC Mettmann 08 III)



FK Jugoslavija Wuppertal

Trainer: Florim Zeciri

Zugänge: Umut Satilmis (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Mirza Mujkanovic (TSV Ronsdorf), Marin Uzelac (Hellas Wuppertal), Robin-Florin Dubina (SV Heckinghausen), Marco Cangelosi (TuS Grün-Weiß Wuppertal)

Abgänge: Goran Karanovic (Sportfreunde Siepen)



Hellas Wuppertal

Trainer: Athanassios Bampakos

Zugänge: Spyro Sisko (SC Sonnborn), Athanasios Stivachtaras (Kiersper SC), Dustin Najdanovic (SV Herbede III)

Abgänge: Marin Uzelac (FK Jugoslavija Wuppertal), Jasmin Osmanovic (FK Jugoslavija Wuppertal II), Tobias Grabinski (Hellas Wuppertal II)



Langenberger SV 1916

Trainer: Mehmet Ugur

Zugänge: Ivan Prcela (SV Rot-Weiß Wülfrath), Bedran Özek (TSV Neviges-Engizek 1982), Antonio Scursuni-Cantarella (SC Sonnborn), Gian-Carlo Maurice Engemann (TSV Neviges-Engizek 1982), Efekan Ugur (SC Sonnborn), Gianluca Martone (SC Sonnborn), Luis Maxim Severino (SC Sonnborn II), Gianluca Martone (SC Sonnborn II), Mouad Anouri (MSV Hilden), Abdulrahman Kaddour (Rückkehrer), Abdulrahman Kadour (Rückkehrer)

Abgänge: Serkan Baydar (SSV Germania Wuppertal II), Marcel Clemens (TFC Wuppertal 95/10), Can Hanemann (SC Velbert II), Tayfun Gürsu (TSV Fortuna Wuppertal), Maad Shekh Muhammad (nach unbekannt), Ozan Aydin (unbekannt), Ozan Aydin (Fortuna Bredeney)



SC Breite Burschen Barmen

Trainer: Kai Böschemeyer, Andreas Wiesemann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Sonnborn

Trainer: Robert Lange

Zugänge: Leonardo Angelicchio (SC Sonnborn II), Fatih Kurt (TSV Ronsdorf), Burak Haci Sipahi (TSV Ronsdorf), Berkan Uslu (TSV Ronsdorf), Murad Popov (Cronenberger SC), Robert Lange (Wuppertaler SV U16)

Abgänge: Christof Biebricher (SSV Germania Wuppertal), Spyro Sisko (Hellas Wuppertal), Antonio Scursuni-Cantarella (Langenberger SV 1916), Efekan Ugur (Langenberger SV 1916), Gianluca Martone (Langenberger SV 1916), Osama Abdallah (TSV Ronsdorf II)



SC Viktoria Wuppertal Rott 89

Trainer: Yousef Hidroj

Zugänge: keine

Abgänge: Umut Satilmis (FK Jugoslavija Wuppertal), Yannic Hering (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Hasan Ücüncü (SSVg Velbert II)



Sportfreunde Siepen

Trainer: Hauptmann Holger

Zugänge: Goran Karanovic (FK Jugoslavija Wuppertal)

Abgänge: Vla Camine Eugene Coulibaly (SSV Germania Wuppertal), Can Jan Pätzold (Sportfreunde Siepen ( Alt-Herren Ü32 )), Andre Giegeling (Sportfreunde Siepen ( Alt-Herren Ü32 )), Niels Hybel (private Gründe), Samuel Winke (SV Union Velbert), Reiner Finkenbusch (Danke für Alles !), Fabian Lotz (Rhenania Hochdahl III)



SSV 07 Sudberg

Trainer: Julian De la Cruz

Zugänge: Julian De la Cruz (Cronenberger SC), Ben-Elias Kaul (SSV Germania Wuppertal), Muhammed Sami Kahraman (Cronenberger SC II), Jannik Bergmann (Blau-Weiß Langenberg II), Joel Leon Strack (TSV Ronsdorf II)

Abgänge: Andreas Baxewanoglou ()



SSVg Heiligenhaus

Trainer: Tomislav Mirosavljevic

Zugänge: Finn Louis Rösener (SSVg Velbert II), Taras Nichyk (ASV Mettmann), Lionel Tchakounte (Holzheimer SG), Enes Krasniqi (SSVg Heiligenhaus), Mohamed Asrihi (SSVg Heiligenhaus II), Volkan Ince (SSVg Heiligenhaus)

Abgänge: Engincan Yildiz (ESC Rellinghausen), Marouan Raouah (Unbekannt ), Gjilf Shabani (SC Velbert II), Ömer Bülbül (Türkgücü Ratingen), Hasan Can Yildirim (Türkgücü Ratingen), Moussa Zarrouk (SSVg Heiligenhaus II), Caner Dagdelen (TVD Velbert II)



Stella Azzurra Velbert

Trainer: Rosario Sparacio

Zugänge: keine

Abgänge: Antonio Ridente (Karriereende)



SV Jägerhaus Linde

Trainer: Dirk Richarz

Zugänge: Raphael Werner Schulz (Cronenberger SC II), Christian David (SSV Germania Wuppertal), Murat Yildirim (SV Bayer Wuppertal)

Abgänge: Michael Wiesiollek (BSG Edscha)



SV Union Velbert

Trainer: Kevin Weber

Zugänge: Lukas Elsner (DJK Blau-Weiß Mintard), Kevin Weber (TuSpo Saarn 1908), Filip-Julian Hirsch (TuSpo Saarn 1908), Jill Daniel Hillemacher (SuS Niederbonsfeld II), Finn Colin Hillemacher (SuS Niederbonsfeld II), Marvin Rösch (DJK Blau-Weiß Mintard), Patrick Stelzer (ASV Mettmann), Samuel Winke (Sportfreunde Siepen), Utku Acici (ASV Mettmann), Jan-Philipp Limbach (FC Blau-Gelb Überruhr), Janek Weber (SuS Niederbonsfeld), Noah Kitzelmann (SC Velbert), Yannik Gabriel Feyand (SuS Niederbonsfeld), Thies Möller (SuS Niederbonsfeld)

Abgänge: Pascal Sailer (SV Union Velbert II), Noah Daniel Sander (SV Union Velbert II), Fabian Binöder (SV Union Velbert II), Said Essahel El Alaoui (FC Langenberg), Adam Flaka (SV Union Velbert II)



TSV Beyenburg

Trainer: Ramazan Dagdas

Zugänge: Ramazan Dagdas (BV Remscheid), Marc Tobias Hegemann (TSV Beyenburg II), Jan Jesinghaus (TSV Beyenburg II), Jona Engemann (TSV Beyenburg), Konrad Schauerte (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II), Tobias Rieger (TSV Beyenburg II), Marvin Halbach (TSV Beyenburg II)

Abgänge: Kian Khalaf (SSV Germania Wuppertal II), Elbin Redzepovic (TSV Beyenburg II)



TSV Einigkeit Dornap

Trainer: Patrick Stroms

Zugänge: Moritz Hummert (1. FC Wülfrath II), Niklas Hummert (SC Velbert II), Ahmad Yasin (SV Rot-Weiß Wülfrath), Leon Kriescher (FSV Vohwinkel Wuppertal), Nico Bornemann (TSV Ronsdorf), Tom Jonas Böhmer (TSV Ronsdorf), Teunis Michaelis (FSV Vohwinkel Wuppertal), Björn Kluft (ASV Mettmann)

Abgänge: Nico Günther (SC Velbert III), Marc Schwirz (TSV Einigkeit Dornap II), Nikola Jukic (SuS Niederbonsfeld), Marc Bläsing (SuS Niederbonsfeld)



TSV Fortuna Wuppertal

Trainer: Dominik Bock, Dimitrios Trasias

Zugänge: Raphail Papadopoulos (FC Iraklis Neviges), Kinan Soubhieh (VfB Schwelm), Dimitrios Trasias (FC Iraklis Neviges), Tayfun Gürsu (Langenberger SV 1916), Vinujan Vigneswaran (TSV Fortuna Wuppertal), Andrei Roif (TSV Fortuna Wuppertal), Fabian Pascal Riedel (TSV Fortuna Wuppertal), Felix Köhler (TSV Fortuna Wuppertal), Dorian Ferati (VfL Gennebreck II), Vladyslav Leshchenko (TSV Ronsdorf II)

Abgänge: Jan Lange (unbekanntes Ziel), Clark Schworm (Vorläufiges Karriereende), Ali Issa (TSV Ronsdorf II), Tuna Abas (TSV Ronsdorf II), Leon Gies (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Jan Lange (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Clark Schworm (Cronenberger SC II), Lucas Noel Gies (TuS Grün-Weiß Wuppertal)



TSV Ronsdorf II

Trainer: Manuel Rehermann

Zugänge: Lukas Thomas Orbach (TSV Ronsdorf), Ali Issa (TSV Fortuna Wuppertal), Tuna Abas (TSV Fortuna Wuppertal), Luca Uppmann (TuS Egen), Osama Abdallah (SC Sonnborn), Noel-Yacob Okbe (TSV Ronsdorf), Mohamed Alpha Sow (SV Bayer Wuppertal), David Saße (TSV Union Wuppertal), Sami Issa (SV Bayer Wuppertal), Muhamed Begovic (FC Bosna Hagen)

Abgänge: Marcel Justin Cofala (Cronenberger SC II), Ali Issa (TSV Ronsdorf), Yves-Aleksandar Mitrovic (Ziel unbekannt), Joel Leon Strack (SSV 07 Sudberg), Luke Best (TSV Ronsdorf), Andreas Isberner (TSV Ronsdorf), Danny Lensing (Karriereende), Fabian Nachtsheim (Karriereende), John Valentin Osazemwinde Osagie (TSV Ronsdorf), Lukas Reinartz (Karriereende), Tobias Rum (Karriereende), Daniel Kohlbach (TSV Union Wuppertal), Yves-Aleksandar Mitrovic (SuS Niederbonsfeld), Vladyslav Leshchenko (TSV Fortuna Wuppertal)



TSV Union Wuppertal

Trainer: Ünsal Bayzit

Zugänge: Eren Özkan (TSV Union Wuppertal II), Facundo Nicolas Mansilla (Reaktiviert ), Daniel Kohlbach (TSV Ronsdorf II), Julian Alberti (SC Velbert II)

Abgänge: David Saße (TSV Ronsdorf II), Ege Köstereli (TFC Wuppertal 95/10), Finn Schneider (TSV Union Wuppertal II), Norman Hennig (TSV Union Wuppertal II), Yannick Urban (TSV Union Wuppertal II), Justin Beller (TSV Union Wuppertal II), Cansin Dalay (TSV Union Wuppertal II), John-Max Kowalski (FSV Vohwinkel Wuppertal), Semi Molla (TSV Union Wuppertal II), Serafin Rossa (TSV Union Wuppertal II)