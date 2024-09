Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: alle Zugänge und Abgänge 2024/25

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2024/25 pro Verein in der Übersicht.

Blau-Weiß Fuhlenbrock

Trainer: Adrian Reiss

Zugänge: Fynn Henkel (TuS Gahlen), Joel Goldberg (SC Buschhausen 1912), Emre Kilic (Rot-Weiss Essen II), Emil Kott (), Niklas Löker (), Robin Müller (Fortuna Bottrop), Nils Hackfurth (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Justin Kolek (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Felix Mühlberg (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Neal Rosrodowski (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Tim Sommer (Blau-Weiß Fuhlenbrock)

Abgänge: keine



BV Osterfeld 1919

Trainer: Haluk Türkeri

Zugänge: Sien Nasim Greven (DJK Arminia Klosterhardt), Alperen Bozkurt Sipahi (SV Genc Osman Duisburg II), Semih Dzaferi (DJK Arminia Klosterhardt II), Vedat Gori Mert (Pausiert), Aiman Rump (Schwarz-Weiß Alstaden), Mümin Aktürk (SV Genc Osman Duisburg II), Kerem Ulusoy (Reaktiviert), Celil Kuzu (Spvgg Sterkrade-Nord)

Abgänge: Muhammed Demiral (1. FC Mülheim-Styrum), Tamgac Kece (Sportfreunde Walsum 09), Ali Karagöz (Sportfreunde Hamborn 07 II), Dogukan Kara (TuSpo Saarn 1908 II)



DJK Arminia Klosterhardt II

Trainer: Toni Collura

Zugänge: Kerim Bezdrob (DJK Adler Oberhausen), Leonard Matzat (DJK Arminia Klosterhardt III), Timur Gümüs (DJK Arminia Klosterhardt III), Christopher Hübers (DJK Arminia Klosterhardt III), Sunil Mahmodi (RWO Team United III)

Abgänge: Okan Al (SC Buschhausen 1912), Selman Aldemir (DJK Adler Oberhausen), Yasser Hasan (RW Oberhausen II), Onur Ibrahim Gümüs (DJK Arminia Klosterhardt III), Christopher Hübers (SC Eintracht Oberhausen), Abdul Baset Ahmad (SV Adler Osterfeld)



Dostlukspor Bottrop

Trainer: Can Uçar

Zugänge: Can Uçar (zuletzt vereinslos ), Leandro Saieva (Dostlukspor Bottrop), Cesur Oruc (Dostlukspor Bottrop), Fabian Fricke (Dostlukspor Bottrop), Arda Olgur (Dostlukspor Bottrop), Berat Arslan (Dostlukspor Bottrop), Enes Can (Dostlukspor Bottrop), Tolga Yildirim (Dostlukspor Bottrop), Adam El Ayoubi (Dostlukspor Bottrop), Jonah Konzer (DJK Arminia Klosterhardt), Nils Neugebauer (Dostlukspor Bottrop), Laith Al Masri (Alemannia Essen), Yunus Eren Özcan (SV Genc Osman Duisburg II), Dogukan Turan (Reaktiviert), Khaled Al-Kadi (Dostlukspor Bottrop), Dogukan Kargün (Pausiert)

Abgänge: Ahmet Büyüköztürk (1. FC Hirschkamp), Tolga Kocbey (Fortuna Bottrop II), Ismail Kilic (Unbekannt)



Glück-Auf Sterkrade

Trainer: Marco Allekotte, Niklas Hopf

Zugänge: Nevil Linne (Glück-Auf Sterkrade II), Ömer Yüksel (SV Adler Osterfeld), Sipan Ali (SC 1920 Oberhausen), Alihan Cikla (SC Hassel II), Yusuf Mert Sandikli (TV Jahn Hiesfeld), Peter Kocar (Glück-Auf Sterkrade)

Abgänge: Fabian Rovers (DJK Arminia Lirich 1920), Jannis Hopf (Karriereende), Julian Hurnik (Karriereende), Alexander Kühnen (Karriereende), Sascha Jansen (Karriereende), Sven Oymann (Karriereende), Dennis Stus (Glück-Auf Sterkrade II), Max Zimmert (Karriereende), Dennis Stus (FC Sterkrade 72 II), Yusuf Mert Sandikli (Glück-Auf Sterkrade II)



Rhenania Bottrop U23 II

Trainer: Marc Wittstamm

Zugänge: keine

Abgänge: Can-Luka Ismail Kosgin (SSV Buer II), Lennart Espenhahn (Spvgg Sterkrade-Nord), Robin Jobst (FC Welheim), Felix Mika Matheis (Blau-Weiß Fuhlenbrock II)



SC Buschhausen 1912

Trainer: Marcus Behnert

Zugänge: Kevin Menke (Sportfreunde Hamborn 07), Pascal Wickert (Sportfreunde Königshardt), Gian Franco Caltagirone (Sportfreunde Königshardt), Andre Busch (Sportfreunde Hamborn 07), Amet Zeki (Sportfreunde Königshardt), Okan Al (DJK Arminia Klosterhardt II), Mahir-Can Kalpakli (Sportfreunde Hamborn 07), Dennis Wichert (Sportfreunde Hamborn 07), Amanuel Haile (Fortuna Bottrop), Ekin Yolasan (VfB Speldorf), Aras Nayyef Ausif (SV Rot-Weiß Deuten), Marcus Behnert (SV Rot-Weiß Deuten), Joshua Tettesen Agougno (Sportfreunde Hamborn 07)

Abgänge: Joel Goldberg (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Marc Bröggelwirth (Pausiert), Gordon Granderath (Pausiert), Daniele Lepori (Pausiert), Martin Renneberg (Pausiert), Wesley Bakalorz (Ziel unbekannt), Dustin Grasse (Sportfreunde Königshardt), Florian Röhring (Ziel unbekannt), Stefan Bramhoff (Karriereende), Oliver Koczy (Adler Ellinghorst), Florian Röhring (Adler Ellinghorst)



SC Buschhausen 1912 II

Trainer: Sven Posberg

Zugänge: Gene Eric Boudewins (kehrt nach Pause zurück), Tobias Spiegel (SuS 09 Dinslaken), David Lupp (Reaktiviert)

Abgänge: Marvin Breil (Blau-Weiß Fuhlenbrock II), Sebastian Riechert (Karriereende), Markus Tobola (Karriereende), Kai Ben Hamza (SC Buschhausen 1912), Kai Johannes Kühn (SC Buschhausen 1912)



SC Eintracht Oberhausen

Trainer: Nick Buchwald

Zugänge: Yannic Gräf (DJK Arminia Lirich 1920), Tim Hermanns (Schwarz-Weiß Alstaden II), Julian Melzer (DJK Adler Oberhausen), Christopher Hübers (DJK Arminia Klosterhardt II)

Abgänge: Mark Sandfort (Spvgg Meiderich 06/95), Milan Gegic (SV Adler Osterfeld II)



RW Oberhausen II

Trainer: Sven Adamietz

Zugänge: Sven Adamietz (), Daniel Neiss (), Abd-Manaf Tchazodi (TB Oberhausen 1889), Joel Maurice Zeh (TB Oberhausen 1889), Dustin Peitsch (TB Oberhausen 1889), Kenan Al-Jawabreh (TSV Safakspor Oberhausen), Arlind Hasani (Sportfreunde Königshardt), Mirko Varlemann (TSV Bruckhausen), Christian Schneider (TV Asberg), Filip Tasevski (Schwarz-Weiß Alstaden II), Yasser Hasan (DJK Arminia Klosterhardt II)

Abgänge: Patrick Theisen (SuS 21 Oberhausen), Niclas Baldus (SuS 21 Oberhausen), Niko Lazar (SuS 21 Oberhausen), Thuto Schneider (SuS 21 Oberhausen), Jonas Florczak (SuS 21 Oberhausen), Samuel Mensah (SuS 21 Oberhausen), Jonas Kimbesi (Spvgg Sterkrade-Nord), Daniel Enudi (Spvgg Sterkrade-Nord), Amadou Tidian Diallo (Spvgg Sterkrade-Nord), Maximilian Rustemeyer (DJK Arminia Lirich 1920), John-Pantelis Schumann (FC Blau-Gelb Überruhr), Arnel Terzic (SC 1920 Oberhausen), Linus Schwarze (DJK Blau-Weiß Mintard II)



Schwarz-Weiß Alstaden II

Trainer: Torben Trapphoff

Zugänge: Joel Adam (Schwarz-Weiß Alstaden), Sebastian Backes (Schwarz-Weiß Alstaden), Khalid Hajje (Schwarz-Weiß Alstaden), Julien Kienert (Schwarz-Weiß Alstaden), Timo Mrozek (Schwarz-Weiß Alstaden), Nils Beusing (Schwarz-Weiß Alstaden), Aiman Rump (Schwarz-Weiß Alstaden), Jiyan Aycicek (), Semir Halilovic (Schwarz-Weiß Alstaden), Luka Goncalves (Schwarz-Weiß Alstaden), Bryan- Jordon Mrozinski (SC 1920 Oberhausen II zg.), Fernando C. Goßrau (Vereinslos), Mahir Karakus (Mülheimer FC 97 II), Justin Bayram (Unbekannt ), Pascal Nockmann (Reaktiviert), Jaimy Bayram (Vereinslos ), Ali Sattar (Vereinslos)

Abgänge: Marc Suchannek (Karriereende), Dennis Prangenberg (Karriereende), Joel Kitomba (Umzug), Nick Blanke (Schwarz-Weiß Alstaden), Timo Buschmann (Unbekannt), Patrick Laux (DJK Arminia Lirich 1920 II), Tim Hermanns (SC Eintracht Oberhausen), Kevin Röthig (TuRa 88 Duisburg), Nico Ljubic (SpVgg Sterkrade 06/07), Filip Tasevski (Unbekannt ), Shawn Schweer (Unbekannt ), Samet Kuruoglu (Unbekannt ), Filip Tasevski (RW Oberhausen II), Robin Buschmann (Schwarz-Weiß Alstaden), Kevin Röthig (TuRa 88 Duisburg), Samet Kuruoglu (TSV Safakspor Oberhausen), Shawn Schweer (SV Vonderort)



Sportfreunde Königshardt II

Trainer: Timo Schmidt

Zugänge: Dominik Kleer (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Amin Abdulahi (SV Sarajevo Oberhausen), Florian Hansmann (VfL Wedau)

Abgänge: Uygar Coskun (Sportfreunde Königshardt), Robin Balzer (Pausiert), Daniele Kowalski (Pausiert)



SpVgg Sterkrade 06/07 II

Trainer: Andre Vomschloß

Zugänge: Boris Heinrich Fabrycy (SC Wacker Dinslaken II), Kevin Thieler (SV Spellen III), Jaden Kregenow (SC Wacker Dinslaken), Chris Norman Kleemann (Reaktiviert )

Abgänge: Christian Eilts (Karriereende), Murat Durmus (SV Adler Osterfeld II)



Spvgg Sterkrade-Nord II

Trainer: Dustin Vogt

Zugänge: Paul Overhoff (FC Sterkrade 72), Daniel Markin (FC Sterkrade 72), Lukas Loibl (SC 1920 Oberhausen II zg.), Keno Räck (Spvgg Sterkrade-Nord)

Abgänge: Keno Räck (Spvgg Sterkrade-Nord), Magnus Wehran (Glück-Auf Sterkrade III), Elias Aaron Peukert (Fortuna Bottrop II)



SV Adler Osterfeld

Trainer: Christoph Tapinos, Dennis Zimmert

Zugänge: Dominik Maurice Schlossarzyk (Reaktiviert ), Justin Montberg (Sportfreunde Königshardt), Justin Adelsbach (Glück-Auf Sterkrade II), Mikail Ocak (SG Osterfeld), Alper Adiyaman (FC Bottrop 2019), Ihsan Karakilic (Mülheimer FC 97 II), Boris Vasic (Mülheimer FC 97 II), Asil Kayra Askar (Mülheimer FC 97), Mohamed-Ali Al Naboush (1. FC Mülheim-Styrum), Marvin Cebulla (Fortuna Bottrop), Abdul Baset Ahmad (DJK Arminia Klosterhardt II)

Abgänge: Lennart Jablonski (Fortuna Bottrop), Merlin Schwandt (TuS Gahlen), Ömer Yüksel (Glück-Auf Sterkrade), Philipp Schulte (PSV Wesel II), Timo Pach (Karriereende), Robert Trimborn (Karriereenede), Jannis Tillmann (Studium), Mazlum Itmec (Sportfreunde Hamborn 07 II), Laorand Aljija (FC Internationale Oberhausen 2023)



SV Sarajevo Oberhausen

Trainer: Tolga Celiker

Zugänge: Enes Aksalic (SuS 21 Oberhausen), Kenan Mujezinovic (Schwarz-Weiß Alstaden), Ednan Yousuf (SGP Oberlohberg), Alan Brahim (SGP Oberlohberg), Samed Plojovic ( Reaktiviert), Benjamin Musiolik (Reaktiviert), Besim Alibasic (SV Duissern), Emmanuel Eme Jacob (Fatihspor Essen 2001), Dzejlan Sehovic (SC 1920 Oberhausen)

Abgänge: Kerim Bezdrob (DJK Adler Oberhausen), Amin Abdulahi (Sportfreunde Königshardt II), Arnes Brkic (Unbekannt), Ferid Dzanan (DJK Arminia Lirich 1920), Justin Mavric (Unbekannt), Milovan Gajic (SV Adler Osterfeld II), Mario Babic (SV Adler Osterfeld II), Senad Beric (SV Adler Osterfeld II), Adnan Music (SV Adler Osterfeld II), Arnes Brkic (SV Adler Osterfeld II), Björn Bohn (SV Adler Osterfeld II), Denis Ilievski (SV Adler Osterfeld II), Almin Beganovic (SV Adler Osterfeld II), Darko Ilievski (SV Adler Osterfeld II), Edin Kovac (SV Adler Osterfeld II), Denis Hafizovic (SV Adler Osterfeld II), Maisad Alagic (SV Adler Osterfeld II), Kaan Coskun (1. FC Hirschkamp II), Justin Mavric (FC Sterkrade 72 II)



TSV Safakspor Oberhausen

Trainer: Serhat Erdogan

Zugänge: Adem Incebacak (Glück-Auf Sterkrade II), Samet Kuruoglu (Schwarz-Weiß Alstaden II)

Abgänge: Kenan Al-Jawabreh (RW Oberhausen II), Hakan Dönmez (Fenerbahce Istanbul Marl II), Ensar Bicak (BV Osterfeld 1919 II), Mert Ata (FC Welheim), Ramazan Akyüz (FC Welheim)



VfR 08 Oberhausen

Trainer: Paul Schendzielorz

Zugänge: Tim Kneifel (VfR 08 Oberhausen II), Lars Bruckwilder (Zum Juli 2024), Zahid Melvin Qureshi (SC 1920 Oberhausen II zg.), Nick Blanke (Schwarz-Weiß Alstaden), Levin Jubt (Schwarz-Weiß Alstaden)

Abgänge: Kevin Bongers (Karriereende)