Kreisliga A Moers: alle Zugänge und Abgänge 2024/25

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Moers - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2024/25 pro Verein in der Übersicht.

Büdericher SV

Trainer: Dominik Seemann

Zugänge: Dominik Seemann (), Nils Sobotta (Reaktiviert nach Pause), Simon Pumpe (JSG GW Flüren/Weseler SV), Alexander Reinhardt (TuS Drevenack)

Abgänge: Joel Kaworsky (TSV Meerbusch), Kevin Baranowski (Büdericher SV II), Lars Weber (Büdericher SV II), Max Reimers (SSV Lüttingen), Denny Koop (TuS Haffen-Mehr)



Concordia Rheinberg

Trainer: Manfred Wranik

Zugänge: Frederic Böhme (FC Moers-Meerfeld), Björn Kluth (FC Rumeln-Kaldenhausen), Mika Bürger (SG Unterrath), Lars Meier (TuS Borth)

Abgänge: Mathias Morawin (Karriereende), Mika Bürger (SV Schwafheim), Dion Rückbeil (SV Schwafheim), Jesse Rückbeil (SV Schwafheim)



ESV Hohenbudberg

Trainer: Ralf Röös

Zugänge: Lukas Thieme (SV Schwafheim), Luca Heckt (VfL Rheinhausen), Paul Beckemeier (Duisburger SV 1900), Julian Thiel (Viktoria Goch)

Abgänge: Aykut Kaynar (VfB Uerdingen), Auguste Loukou (VfB Uerdingen), Mamadou Billo Kante (VfB Uerdingen), Ekrem Aksu (Anadolu Türkspor Krefeld), Mustafa Ates (VfL Rheinhausen II), Mohamed Magassouba (VfB Uerdingen)



FC Moers-Meerfeld

Trainer: Fabian Scholz

Zugänge: Fabian Scholz (SV Scherpenberg), Dustin Eichholz (SV Hönnepel-Niedermörmter), Marvin Katzke (SV Schwafheim), Jerome-Oliver Scharfeld (VfvB Ruhrort-Laar), Nico Herzog (VfvB Ruhrort-Laar), Dennis Kaminski (VfL Repelen II), Daniel Thiel (SpVgg Middelich-Resse), Kayodie Jacob Eniola (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Fabian Famulla (Reaktiviert)

Abgänge: Kevin Hanebeck (VfL Rheinhausen), Frederic Böhme (Concordia Rheinberg), Alexander Scheiermann (VfL Rheinhausen), Tolga Dügencioglu (SV Schwafheim), Mike Konrad (SV Schwafheim), Dennis Schmidt (Karriereende), Martin Brand (Karriereende), Rene Pütz (TV Asberg II)



FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

Trainer: Andreas Oerschkes

Zugänge: Philipp Peter Mertens (FC Rumeln-Kaldenhausen), Andreas Oerschkes (VfL Repelen), Sadin Hodzic (Reaktiviert), Sefa Ünal (VfL Repelen), Sahin Er (Reaktivert), Dzejlan Bisevac (1. FC Lintfort II), Niklas Hausmann (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Dawid Oskar Niedzielski (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Musa Can Celik (TV Asberg)

Abgänge: Florian Wienes (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III), Timothy Mathew (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Jonathan Wolter (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Timothy Mathew (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Ibrahim Öden (MSV Moers)



FC Rumeln-Kaldenhausen

Trainer: Emanuel Simonis

Zugänge: Timo Hahn (SC Rheinkamp), Jonah Siebert (Rumelner TV), Paul Gerdawischke (OSC Rheinhausen), Kevin Röös (SV Schwafheim)

Abgänge: Björn Kluth (Concordia Rheinberg), Marius Wiesener (Ziel unbekannt), Philipp Peter Mertens (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Daniel Kobsa (Karriereende), Chris Exner (Unbekannt ), Julien Hadrys (Karriereende)



FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

Trainer: Marcel Blaschkowitz

Zugänge: Mike Hintze (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Marcel Krivan (SC Viktoria 04 Rheydt), Matthias Kaul (SV Menzelen), Dejan Pomrehn (SV Budberg II), Mika Heckers (SV Orsoy)

Abgänge: Oliver Brockerhoff (SV Menzelen), Tobias Schmitz (Grün-Weiß Vernum), Christopher Schmidt (TuS Borth), Jeronimo Becker (), Pascal Grewe (Karriereende), Nils Theußen (Pausiert), Kevin Spallek (Alt Herren), Mike Hintze (Betreuerteam)



OSC Rheinhausen

Trainer: Adem Pozegic

Zugänge: Felix Hörstgen (Rumelner TV), Lars Kirschbaum (Reaktiviert), Philipp Jähnert (Schwupp wieder da :-) ), Max Tobias Schneider (VfB Homberg II)

Abgänge: Leon Skorwider (VfL Rheinhausen), Noel Felten (1. FC Lintfort), Philipp Kissel (Rumelner TV), Ahmet Atay (MSV Moers), Dean Arndt (TSV Bruckhausen), Paul Gerdawischke (FC Rumeln-Kaldenhausen), Joel Can Bolat (TSV Bruckhausen), Daniel Heidtmann (MSV Duisburg II)



Rumelner TV

Trainer: Edis Bicic

Zugänge: Oliver Schroers (SG Oberhausen 92), Diar Mustafa (GSV Moers), Robin Esch (GSV Moers), Marcel Beckmann (FC Traar), Philipp Kissel (OSC Rheinhausen), Benjamin Dolle (GSV Moers), Hasan Hisman (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Moritz Bergmann (1. FC Lintfort), Kevin Reiser (GSV Moers), Francesco Aleccia (SV Bommern 05), Leon Krahn (MSV Duisburg II)

Abgänge: Jonah Siebert (FC Rumeln-Kaldenhausen), Jan Graupe (Karriereende), Justin Noel Knauer (Pausiert Berufsbedingt ), Nick Horstmann (Karriereende Danke fürs Helfen ), Marco Kindiger (Alte Herren ), Luca Naujoks (Danke fürs Aushelfen ), Felix Hörstgen (), Julien Bernsdorf (Rumelner TV III), Mark-Andre Dallüge (Rumelner TV II), Niklas Engels (Rumelner TV III), Oscar Franken (Rumelner TV III), Silas Güldner (Rumelner TV II), Pascal Carsten Köhler (Rumelner TV II), Lars Lohmöller (Rumelner TV II), Florian Menzel (Rumelner TV III), Salvatore Messina (Rumelner TV III), Dilscher Mesto Najem (Rumelner TV III), Tim Pawlik (Rumelner TV II), Nico Stein (Rumelner TV II), Christophe Wehrend (Rumelner TV II), Din Turkovic (unbekannt), Jamal Aanen (unbekannt ), Jean-Pierre Mavric (), Jamal Aanen (TV Asberg), Valon Bekiri (FC Albania Duisburg), Felix Hörstgen (OSC Rheinhausen), Georgios Koutsis (TuRa 88 Duisburg), Vasileios Kalaitzidis (TuRa 88 Duisburg)



SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

Trainer: Dominik Semmler, Denis Schröder

Zugänge: Jonathan Wolter (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Daniel Groß (Kevelaerer SV IV), Nico Jeegers (VfL Repelen), Niklas Jahny (VfL Repelen), Jannis Nöthen (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Maurice Beume (TuS Mündelheim II), Michael Finger (FC Aldekerk)

Abgänge: Sascha Antal (Pausiert), Patrick Asemann (Karriereende), Marvin Koslowska (Vereinslos), Arne Sander (Vereinslos), Thomas Trosky (Alte Herren), Pierre Parsch (Pausiert)



SSV Lüttingen

Trainer: Mirko Poplawski

Zugänge: Max Reimers (Büdericher SV), Emircan Boran (SV Sonsbeck II), Dogan Toprak (SV Sonsbeck II)

Abgänge: Jerome Niehues (SC Reute)



SV Budberg II

Trainer: Ulf Deutz

Zugänge: Ulf Deutz (reaktiviert), Jan van Dyck (SV Budberg), Benedikt Franke (SV Budberg), Luca Heinrichs (SV Millingen), Sebastian Giltjes (SV Budberg)

Abgänge: Ruben Temath (Karriereende), Jonas Grundmann (Karriereende), Dejan Pomrehn (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.)



SV Haesen-Hochheide

Trainer: Khaled Sein

Zugänge: Yasin Duman (TV Asberg), Deldar Zakholy (SV Haesen-Hochheide), Muhanad Zakholy (SV Haesen-Hochheide), Marcel Kratky (VfB Homberg III)

Abgänge: Deldar Zakholy (SV Haesen-Hochheide), Muhanad Zakholy (SV Haesen-Hochheide), Jörg Lausberg (SV Haesen-Hochheide II)



SV Menzelen

Trainer: Frank Griesdorn, Alexander Wisniewski

Zugänge: David Utzka (TuS Xanten), Dennis Knoll (SV Viktoria Birten), Alexander Wisniewski (SV Viktoria Birten), Oliver Brockerhoff (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Max Güllekes (SV Rheinkraft Ginderich), Constantin van Elten (SV Viktoria Birten), Gerrit Bauer (SV Viktoria Birten)

Abgänge: Matthias Kaul (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Lucas Lange (SV Menzelen II)



SV Millingen

Trainer: Oliver Kraft

Zugänge: Ricardo Schiff (SV Alemannia Kamp), Thomas Panke (Uedemer SV II), Karsten Jahn (SV Budberg), Robin Pils (SV Sonsbeck II)

Abgänge: Felix Merlin Gerhard Baar (TuS Borth), Tim Böttcher (Karriereende), Luca Heinrichs (SV Budberg II), Maximillian Pullich (pausiert)



SV Orsoy

Trainer: Beris Vrebac

Zugänge: Miklos Bartha (Unbekannt), Pawel Grzeska (SV Oppum), Maximilian Henken (GSV Moers)

Abgänge: Frederik Albers (DJK Labbeck/Uedemerbruch), Mika Heckers (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.)



SV Schwafheim

Trainer: Alessandro Vergaro

Zugänge: Tolga Dügencioglu (FC Moers-Meerfeld), Alessandro Vergaro (FSV Duisburg), Serkan Durak (VfL Repelen), Mike Konrad (FC Moers-Meerfeld), Hussein Hamdan (Duisburger SV 1900), Berkay Özkaya (SV 08/29 Friedrichsfeld), Khalil Ekk (FC Taxi Duisburg II), Christoph Pinske (SV Budberg), Igor Kobuszewski (Spvgg Meiderich 06/95), Mika Bürger (Concordia Rheinberg), Dion Rückbeil (Concordia Rheinberg), Jesse Rückbeil (Concordia Rheinberg), Deniz Kaya (MTV Union Hamborn II)

Abgänge: Danilo Gazija (TV Asberg), Marvin Katzke (FC Moers-Meerfeld), Faruk Yildirim (VfL Rheinhausen), Lukas Thieme (ESV Hohenbudberg), Robin Levin (SV Schwafheim II), Heiko Hütten (Ziel unbekannt GsD), Jonas Hausen (SV Schwafheim II), Michael Hoppe (TV Asberg), Heiko Hütten (TV Asberg), Robin Schanzenbach (TV Asberg), Lukas Glamas (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III), Kevin Röös (FC Rumeln-Kaldenhausen)



TV Asberg

Trainer: Michael Hoppe

Zugänge: Danilo Gazija (SV Schwafheim), Michael Hoppe (SV Schwafheim), Heiko Hütten (SV Schwafheim), Gabriel Graeber (FC Rot-Weiß Moers), Jamal Aanen (Rumelner TV), Alen Brajic (SC Rheinkamp), Lars Drauschke (Duisburger SV 1900), Junior Holzum (TuS Asterlagen), Ramon Morawiec (GSV Moers), Baris Özcelik (Spvgg Sterkrade-Nord), Robin Schanzenbach (SV Schwafheim), Fabian Weigl (Vereinslos), Philipp Zerr (FC Rot-Weiß Moers), Savio Carvalho Rodrigues (Reaktiviert), Ahmed Mustafa (Reaktiviert), Gökhan Öztürk (TuS Borth), Mirza Mulaomerovic (1. FC Lintfort II)

Abgänge: Tolga Günes (MSV Moers), Fatih Yardim (MSV Moers), Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt (VfL Rheinhausen), Lino Schikofsky (VfL Rheinhausen), Tolgahan Basyilmaz (TV Asberg III), Yasin Duman (SV Haesen-Hochheide), Musa Can Celik (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Christian Schneider (RW Oberhausen II)



VfB Homberg II

Trainer: Tobias Schiek, Marco Schmitz

Zugänge: Stephen Antwi (VfB Homberg II)

Abgänge: Can Demiregen (DJK Arminia Lirich 1920), Karim Moustafa (VfB Speldorf), Max Tobias Schneider (OSC Rheinhausen), Ben Blischke (FC Rot-Weiß Moers)



VfL Rheinhausen

Trainer: Kevin Hanebeck

Zugänge: Kevin Hanebeck (FC Moers-Meerfeld), Alexander Scheiermann (FC Moers-Meerfeld), Maik Noldes (GSV Moers), Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt (TV Asberg), Lino Schikofsky (TV Asberg), Leon Skorwider (OSC Rheinhausen), Niklas Tersteegen (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III), Cankut Bastutan (VfL Repelen), Faruk Yildirim (SV Schwafheim), Daniel Lauderbach (Viktoria Goch), Jaden Strehle (GSV Moers)

Abgänge: Lucien Enrico Adler (), Jan Sperg (), Pascal Thomanek (), Luca Heckt (ESV Hohenbudberg)