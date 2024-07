Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen: alle Zugänge und Abgänge 2024/25

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2024/25 pro Verein in der Übersicht.

1. FC Viersen II

Trainer: Carlos Miguel

Zugänge: Isaac Bortsie (TuS Wickrath II), Leart Bytyqi (TuS Wickrath), Maged Alderi (Sportfreunde Uevekoven)

Abgänge: Luka Tanaskovic (SV Schelsen), Jordan Asemov (), Martin Rauen (), Valdo Jorel Kamaha Piim (), Jordan Asemov (), Ahmed Hamo (), Deniz Eray Karli (), Selim Mohamed Kasmi (), Joss Mayimunanga Makabe (1. FC Viersen), Johvanni Massamba (1. FC Viersen), Leonardo Markovic (TuS Wickrath II), Valdo Jorel Kamaha Piim (DJK/VfL Giesenkirchen)



ASV Einigkeit Süchteln II

Trainer: Marvin Hermes

Zugänge: Klaus Siemes (TVAS Viersen), Matthias Bertges (Borussia Oedt), Jeremy Beckers (ASV Einigkeit Süchteln), Yassine Janah (ASV Einigkeit Süchteln), Silas Lubberich (ASV Einigkeit Süchteln), Prince Assibey Mensah (ASV Einigkeit Süchteln)

Abgänge: Marius Sentis (SV Schelsen)



DJK Hehn

Trainer: Torsten Müller

Zugänge: Georg Degen (SC Viktoria 04 Rheydt II)

Abgänge: Moritz Püplichhuysen (BV Grün-Weiß Holt)



FC Blau-Weiß Wickrathhahn

Trainer: Daniel Fliegen

Zugänge: Daniel Fliegen (VfL 05 Aachen), Marius Bauer (DJK/VfL Giesenkirchen), Timucin Sayar (SV 08 Rheydt)

Abgänge: Marc Gülzow (), Andre-Cedric Onguene (TuRa Brüggen), John-Luca Weiss (TuRa Brüggen), Ben Dittrich (SV Rot-Weiß Hockstein II)



Polizei SV Mönchengladbach

Trainer: Erhan Kuralay

Zugänge: Christian Schombert (SC Hardt), Yady Camara (Türkiyemspor Mönchengladbach), Jason Krüer (SpVg Odenkirchen), Patriot Berisha (FC Kosova Düsseldorf II), Elah Al Maghamseh (KFC Welate Roj Mönchengladbach)

Abgänge: Rene Kapell (BW Concordia Viersen), Christian Saarsoo (SV Lürrip II), David Maximilian Bartsch (TuS Wickrath), Deißler Maduthies (SV Rot-Weiß Hockstein III), Burak Bilgen (DJK/VfL Giesenkirchen)



Rheydter SV

Trainer: Arian Gerguri

Zugänge: Joel Foerster (Fortuna Mönchengladbach), Dominic Günther (SC Hardt), Justin Neunkirchen (Fortuna Mönchengladbach), Mathis Beyer (Fortuna Mönchengladbach), Nicolas Kuschmierz (Fortuna Mönchengladbach), Leon Vosen (Teutonia Kleinenbroich), Julius Jan Ferdinand Fervers (Fortuna Mönchengladbach), Lasse Krüger (Fortuna Mönchengladbach), Philipp Sasse (vereinslos), Gent Heinsch (Fortuna Mönchengladbach), Simon Phlipsen (Rot-Weiß Venn), Mamadou Barry (SpVg Odenkirchen)

Abgänge: Denis Wirtz (SV Rot-Weiß Hockstein II), Manuel Gottuso (SC Rheindahlen), Hassan El Hage (SC Rheindahlen), Timo Rayk Machert (Pausiert), Justin Kloft (Umzug), Hassler Maduthies (Pausiert), Lucas Scelza (SC Rheindahlen), Rishan Jeyakody (SC Waldniel), Liberty Livinus Nwauzor (Unbekannt!)



Rot-Weiß Venn

Trainer: Mischa Bongarz

Zugänge: Afshin Afrouz (SpVg Odenkirchen II), Tim Kerfers (VfJ Ratheim), Marc Müller (FC Dynamo Erkelenz), Niels Galovic (Rot-Weiß Venn III), Castro Boloko (SV Lürrip), Nawid Sadig (Polizei SV Mönchengladbach II)

Abgänge: Simon Phlipsen (Rheydter SV), Maher Alghazzawi (Fortuna Mönchengladbach)



SC Rheindahlen

Trainer: Michael von Amelen

Zugänge: Manuel Gottuso (Rheydter SV), Hassan El Hage (Rheydter SV), Lucas Scelza (Rheydter SV II), Lucas Scelza (Rheydter SV), Maik Delvos (SV Schelsen), Jerome Schumann (Red Stars Mönchengladbach), Marcel Herud (Red Stars Mönchengladbach III), Ousmane Thiao (Polizei SV Mönchengladbach II), Jephte Chibalonza Kwanza (Polizei SV Mönchengladbach II), Koray Yilmaz (Polizei SV Mönchengladbach II), Yasin Karabunar (Fortuna Mönchengladbach)

Abgänge: Swen Wilms (Unbekannt), Murat Ok (Türkiyemspor Mönchengladbach), Emre Türkmen (SV Lürrip), Swen Wilms (KSV Mesopotamia Grevenbroich)



Sportfreunde Neersbroich

Trainer: Oliver Glogau

Zugänge: Marco Glogau (SC Erkelenz), Nico Krätschmer (Victoria Mennrath)

Abgänge: keine



Sportfreunde Neuwerk II

Trainer: Holger Rütten

Zugänge: Christopher Hermes (Sportfreunde Neuwerk)

Abgänge: Luca Schrott (Sportfreunde Neuwerk), Thomas Stahl (Karriereende), Tobias Kliche (Sportfreunde Neuwerk)



SpVg Odenkirchen II

Trainer: Markus Anders, Eike Broens

Zugänge: Michael Nelißen (SVG Neuss-Weissenberg), Marcel Dangschies (SpVg Odenkirchen II)

Abgänge: Selim Incekara (DJK/VfL Giesenkirchen), Marcel Dangschies (SpVg Odenkirchen II)



SV 1909 Otzenrath

Trainer: Dominik Reinartz

Zugänge: Claudio Pezzino-Mayer (SV 1909 Otzenrath), Jan Felix Petri (SV 1909 Otzenrath), Thorben Stracks (SV 1909 Otzenrath II)

Abgänge: Sebastian Jäkel (Pausiert), Niklas Gronert (Pausiert), Claudio Pezzino-Mayer (SV 1909 Otzenrath), Andreas Sommer (Karriereende), Moritz Neumann (Pausiert), Moritz Neumann (KFC Welate Roj Mönchengladbach)



SV Lürrip

Trainer: Dario Cancian

Zugänge: Marc Rüttgers (SV Lürrip), Sven Hackler (BV Grün-Weiß Holt), Gunalan Gunapalan (SV Alemannia Mariadorf), Tobias Busch (Victoria Mennrath), Emre Türkmen (SC Rheindahlen)

Abgänge: Sebastian Brahtz (SV Lürrip II), Marvin Schippers (SV Lürrip II), Valon Bajraktari (), Anil Sahin (), Philip Welzer (1. FC Viersen), Marc Rüttgers (SV Lürrip), Castro Boloko (unbekannt), Valon Bajraktari (SC Waldniel), Thomas Welzer (TuS Hackenbroich), Jannick Gries (DJK Fortuna Dilkrath), Jonas Gries (DJK Fortuna Dilkrath), Castro Boloko (Rot-Weiß Venn)



SV Schelsen

Trainer: Christian Niebel

Zugänge: Luka Tanaskovic (1. FC Viersen II), Marius Sentis (ASV Einigkeit Süchteln II), Oliver Schilaski (Sportfreunde Uevekoven), Luis Enrique Thomas (Sportfreunde Neuwerk III), Altan Oktay Akkas (SC Schiefbahn), Dominic Schiffer (SV Schelsen II)

Abgänge: Jan Alexander Luig (TuS Liedberg), Maik Delvos (SC Rheindahlen), Dominic Schiffer (SV Schelsen III), Dominic Müller (SV Schelsen III), Sven Heister (SV Schelsen III), Dirk Götz (SV Schelsen III), Kai Schotten (SV Schelsen III), Christoph Karapantos (SV Schelsen III), Tim Hopf (SV Schelsen III), Timo Esser (SV Schelsen III)



Türkiyemspor Mönchengladbach

Trainer: Cafer Kapkara

Zugänge: Ehsan Amani (SpVg Odenkirchen), Murat Ok (SC Rheindahlen)

Abgänge: Yady Camara (Polizei SV Mönchengladbach), Metehan-Baris Bay (SC Erkelenz), Marco Yilmaz (SV Rot-Weiß Hockstein II), Teodor Ivanov (Bulgarien), Safer Erdogan (DJK VfL Willich), Bozhil Nikolov (Bulgarien), Mikail Can Er (DJK/VfL Giesenkirchen), Kalid Ali (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Yady Camara (SV 08 Rheydt), Mohammad Sadeq Omar (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Ufuk Kerem Gücyeter (DJK Fortuna Dilkrath), Ceyhun Doganer (DJK Fortuna Dilkrath)



Victoria Mennrath II

Trainer: Sascha Schiffer

Zugänge: Simon Durst (), Tom Peters (Victoria Mennrath III), Noa Heinen (Germania Kückhoven)

Abgänge: Safiulla Hamraz (SV 08 Rheydt)