Er ist der VfR Garching Bayernliga-Oldtimer (10): Es gibt nur wenige Spieler, die einen Verein auf diesem Niveau so geprägt haben wie Dennis Niebauer den VfR Garching

Was ist das Geheimnis, dass Du immer noch spielst? Es gibt kein Geheimnis. Ich habe einfach nur Spaß am Fußball.

Das Alter ist bekanntlich nur eine Zahl – und man ist so alt, wie man sich fühlt. Deshalb: In welchem Stadium Deines Lebens befindet Du Dich: Jugendlich frisch, mittelalterlich solide oder kurz vor dem Pflegeheim? Eindeutig: Fit wie Turnschuh.

Stimme zum Oldtimer: "Wenn du beim VfR Garching jemanden fragst, wer in den vergangenen Jahren der beste Spieler des VfR war, dann werden mit Sicherheit von zehn Leute neun Dennis Niebauer benennen. Und das auch mit Recht! Wer dem Verein so lange die Treue hält, Angebote von höherklassigen Vereinen ausschlägt und dann sich auch für die Zweitvertretung des VfR Garching nicht zu schade ist, der hat diesen Status verdient. Dass er mit seinem Alter immer noch die Klasse für die Bayernliga hat, zeigt ja u.a. sein Tor Zuhause gegen 1860 Rosenheim und seine Wirkung im Spiel: Eine Mannschaft mit Dennis Niebauer kann eine andere sein als ohne ihm." (Joachim Thoss, 3. Vorsitzender Garching)

Und das ist der Oldtimer: Wenn der FC Bayern München ruft, kann man schon einmal schwach werden. So war es auch bei Dennis Niebauer (geboren am 22. September 1987). Der Mittelfeldspieler und langjährige Kapitän der 1. Mannschaft ist Garchinger durch und durch. Für ihn gab und gibt es nur einen Verein - den VfR. Einzig im Nachwuchsbereich (1999-2003) probierte er sich woanders - eben beim Rekordmeister. Obwohl er also im Herrenbereich nur für einen Verein gespielt hat, hat Niebauer nicht das Gefühl, irgendetwas verpasst zu haben. Im Gegenteil. Denn seine Erfolge mit dem VfR Garching können sich sehen lassen. Fünf Spielzeiten in der Regionalliga Bayern und unzählige Spiele in der Bayernliga sprechen eine eindeutige Sprache.

