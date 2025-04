Wann U19-Spieler bei den Senioren spielen dürfen - Regel zum 1. April

Wann dürfen eigentlich U19-Spieler / A-Jugendliche bei den bzw. für die Senioren spielen? Diese Frage erklärt euch FuPa für den Amateurfußball in Nordrhein-Westfalen in diesem Text. Hier geht es konkret um zwei Themen: die Seniorenerklärung und die Regelung zum 1. April. Bitte beachtet, dass es in anderen Verbänden in Deutschland andere Regeln / Auslegungen geben kann, deshalb ist diese Erklärtext nur für den Westdeutschen Fußballverband (WDFV) bestimmt.