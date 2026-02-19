FuPa erklärt: So funktioniert die Fünf-Tage-Regel im Fußball

Die Fünf-Tage-Regel wird in jedem Fußballverein mit mindestens zwei Mannschaften viele Male pro Saison diskutiert und debattiert. Dieser ominöse Passus im Regelwerk definiert, wann ein Spieler überhaupt eingesetzt werden darf. FuPa klärt auf.
Wetten wir, es gibt im Amateurfußball eine Frage, die jeder schon einmal gestellt hat? Denn nicht nur in Vereinen mit mehr als einer Mannschaft wird die ominöse Fünf-Tage-Regel besprochen, auch innerhalb einer Liga haben die Klubs immer die Augen offen und beobachten, was die Konkurrenz so treibt. Es gibt genügend Fälle, in denen Rivalen Einspruch wegen dieser Regel eingelegt haben.
Ein wichtiger Hinweis vorab: Wer sich nach dem Lesen dieses Textes durch die Spielordnung des Westdeutschen Fußballverbandes (kurz WDFV) klickt, wird nirgendwo auf den Begriff "Fünf-Tage-Regel" stoßen. Dieser Begriff hat sich in den vergangenen Jahren im Amateurfußball etabliert; ebenso das sogenannte "Festspielen", obgleich im eigentlichen Regelwerk von einer Schutzfrist die Rede ist.
Mit der Fünf-Tage-Regel wird gewährleistet, dass Spieler nicht beliebig zwischen Mannschaften hin- und hergeschoben werden. Denn beim Einsetzen von Spielern in höheren oder tieferen Teams muss vorher erstmal gerechnet werden, ansonsten könnte es zu Fehlern oder Einsprüchen kommen.
Ein Kicker, der beispielsweise an einem Sonntag in der 1. Mannschaft spielt, ist ab sofort Spieler der 1. Mannschaft und darf innerhalb der nächsten fünf Tage nicht mehr in der 2., 3. oder 4. Mannschaft spielen (Fünf-Tage-Regel). Erst nach der Schutzfrist von fünf Tagen kann er wieder zum Spieler einer unteren Mannschaft werden. Andersrum kann ein Spieler, der an einem Sonntag in der 4., 3. oder 2. Mannschaft gespielt hat, jederzeit in einem Spiel der höheren Mannschaft mitwirken. Er wird dann allerdings für die nächsten fünf Tage zum Spieler dieser höheren Mannschaft. Außerdem bleiben Spielerstrafen durch Platzverweise oder andere Sanktionen bestehen.
Eine Beispielrechnung für die Fünf-Tage-Regel: Der Akteur X hat sonntags in der ersten Mannschaft gespielt und darf dann erst am Samstag wieder in der zweiten eingesetzt werden. Die fünf Tage beziehen sich nämlich nicht auf das Spielende, sondern auf den Folgetag.
Sonntag = Samstag
Montag = Sonntag
Dienstag = Montag
Mittwoch = Dienstag
Donnerstag = Mittwoch
Freitag = Donnerstag
Samstag = Freitag
Nach Ablauf der Schutzfrist dürfen insgesamt vier Spieler aus einer höheren Mannschaft in einem Reserve-Team eingesetzt werden. Bei der Reserve-Regelung ist zu beachten, dass maximal zwei der vier Spieler Ü23 sein dürfen. Ü23 ist so definiert, dass die Akteure zum 1. Juli bereits das 23. Lebensjahr vollendet haben.
Ab dem 1. April dürfen alle A-Jugendlichen des älteren Jahrgangs, die dem Verein angehören, auch in Reserve-Mannschaften eingesetzt werden.
In diesem Artikel beziehen wir uns auf die Spielordnung und Gegebenheiten des Westdeutschen Fußballverbandes (kurz WDFV). Für andere Regionen und Gebiete können andere Regelungen gelten. Für die Angeben übernehmen wir keine Gewähr.