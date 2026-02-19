FuPa erklärt: So funktioniert die Fünf-Tage-Regel im Fußball Im Fußball gibt es die ominöse Fünf-Tage-Regel - FuPa erklärt, was dahintersteckt. Wann ein Spieler festgespielt ist und wann nicht. von André Nückel · Gestern, 23:21 Uhr · 0 Leser

FuPa erklärt die Fünf-Tage-Regel. – Foto: Meiki Graff

Die Fünf-Tage-Regel wird in jedem Fußballverein mit mindestens zwei Mannschaften viele Male pro Saison diskutiert und debattiert. Dieser ominöse Passus im Regelwerk definiert, wann ein Spieler überhaupt eingesetzt werden darf. FuPa klärt auf.

Wetten wir, es gibt im Amateurfußball eine Frage, die jeder schon einmal gestellt hat? Denn nicht nur in Vereinen mit mehr als einer Mannschaft wird die ominöse Fünf-Tage-Regel besprochen, auch innerhalb einer Liga haben die Klubs immer die Augen offen und beobachten, was die Konkurrenz so treibt. Es gibt genügend Fälle, in denen Rivalen Einspruch wegen dieser Regel eingelegt haben. Diese Regelkunde bezieht sich auf den Seniorenfußball im Westdeutschen Fußballverband für die Fußballverbände Mittelrhein, Niederrhein und Westfalen. In anderen Verbänden können abweichende Regeln gelten. Ein wichtiger Hinweis vorab: Wer sich nach dem Lesen dieses Textes durch die Spielordnung des Westdeutschen Fußballverbandes (kurz WDFV) klickt, wird nirgendwo auf den Begriff "Fünf-Tage-Regel" stoßen. Dieser Begriff hat sich in den vergangenen Jahren im Amateurfußball etabliert; ebenso das sogenannte "Festspielen", obgleich im eigentlichen Regelwerk von einer Schutzfrist die Rede ist.

Mit der Fünf-Tage-Regel wird gewährleistet, dass Spieler nicht beliebig zwischen Mannschaften hin- und hergeschoben werden. Denn beim Einsetzen von Spielern in höheren oder tieferen Teams muss vorher erstmal gerechnet werden, ansonsten könnte es zu Fehlern oder Einsprüchen kommen. Erklärt: So funktioniert die Fünf-Tage-Regel Ein Kicker, der beispielsweise an einem Sonntag in der 1. Mannschaft spielt, ist ab sofort Spieler der 1. Mannschaft und darf innerhalb der nächsten fünf Tage nicht mehr in der 2., 3. oder 4. Mannschaft spielen (Fünf-Tage-Regel). Erst nach der Schutzfrist von fünf Tagen kann er wieder zum Spieler einer unteren Mannschaft werden. Andersrum kann ein Spieler, der an einem Sonntag in der 4., 3. oder 2. Mannschaft gespielt hat, jederzeit in einem Spiel der höheren Mannschaft mitwirken. Er wird dann allerdings für die nächsten fünf Tage zum Spieler dieser höheren Mannschaft. Außerdem bleiben Spielerstrafen durch Platzverweise oder andere Sanktionen bestehen.