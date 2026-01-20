Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Halle
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Akrobatoisch: Trotz dieser sehenswerten Fallrückziehereinlage verlor die TuS Neuhausen (in rot) das Endspiel gegen den Bezirksligisten VfL Gundersheim beim Schiri-Turnier der KSV Alzey-Worms. – Foto: Michael Wolff
Übersicht: Das was euer Hallenturnier-Fahrplan in Rheinhessen und Nahe
Alle Budenzauber-Events im Winter im Rück- und Überblick
In den heimischen Ligen herrschte Winterpause - was nicht bedeutete, dass auch Fußballpause herrschte. Denn dafür lag der Budenzauber so richtig m Fokus. Wir geben euch einen Überblick über alle Hallenturniere, die im Winter in Rheinhessen und an der Nahe stattfanden. In dieser Liste sind alle Aktiventurniere der Herren chronologisch sortiert. Euch fehlt ein Turnier? Dann schreibt uns eine Email an fupa@vrm.de !
12. Dezember
Autohaus am Petersberg Cup (Ausrichter: TSV Gau-Odernheim)