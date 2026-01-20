Übersicht: Das was euer Hallenturnier-Fahrplan in Rheinhessen und Nahe

In den heimischen Ligen herrschte Winterpause - was nicht bedeutete, dass auch Fußballpause herrschte. Denn dafür lag der Budenzauber so richtig m Fokus. Wir geben euch einen Überblick über alle Hallenturniere, die im Winter in Rheinhessen und an der Nahe stattfanden. In dieser Liste sind alle Aktiventurniere der Herren chronologisch sortiert. Euch fehlt ein Turnier? Dann schreibt uns eine Email an fupa@vrm.de !