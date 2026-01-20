 2026-01-20T07:14:11.657Z

Halle
Akrobatoisch: Trotz dieser sehenswerten Fallrückziehereinlage verlor die TuS Neuhausen (in rot) das Endspiel gegen den Bezirksligisten VfL Gundersheim beim Schiri-Turnier der KSV Alzey-Worms.
Akrobatoisch: Trotz dieser sehenswerten Fallrückziehereinlage verlor die TuS Neuhausen (in rot) das Endspiel gegen den Bezirksligisten VfL Gundersheim beim Schiri-Turnier der KSV Alzey-Worms. – Foto: Michael Wolff

Übersicht: Das was euer Hallenturnier-Fahrplan in Rheinhessen und Nahe

Alle Budenzauber-Events im Winter im Rück- und Überblick

In den heimischen Ligen herrschte Winterpause - was nicht bedeutete, dass auch Fußballpause herrschte. Denn dafür lag der Budenzauber so richtig m Fokus. Wir geben euch einen Überblick über alle Hallenturniere, die im Winter in Rheinhessen und an der Nahe stattfanden. In dieser Liste sind alle Aktiventurniere der Herren chronologisch sortiert. Euch fehlt ein Turnier? Dann schreibt uns eine Email an fupa@vrm.de !

12. Dezember

Autohaus am Petersberg Cup (Ausrichter: TSV Gau-Odernheim)

Zum Vorbericht

Zum Turnierplan

Zum Re-Live der AZ

Zum Nachbericht

Zu allen Bildergalerien

19.-21. Dezember

Mustafa Senel-Turnier (Ausrichter: Karadeniz Bad Kreuznach)

Zum Vorbericht

Zum Turnierplan

Zum Re-Live der AZ vom Finaltag

Zum Nachbericht

27. Dezember bis 4. Januar

Schiedsrichterturnier Mainz-Bingen (in der Otto-Schott-Halle)

Zum Vorbericht

Zum Turnierplan

Zum Re-Live der AZ

Zum Nachbericht

Zu allen Bildergalerien

28. Dezember bis 4. Januar

Schiedsrichterturnier Alzey-Worms (in Gau-Odernheim)

Zum Vorbericht

Zum Turnierplan

Zum Nachbericht

Zu allen Bildergalerien

2. Januar

Hansi-Kling-Gedächtnisturnier (Ausrichter: SV Gau-Algesheim)

Zum Vorbericht

Zum Turnierplan

Zum Nachbericht

4. Januar

Futsal-Regionalmeisterschaft Nahe (in Bad Sobernheim)

Zum Turnierplan

10. Januar

Christian DIK-Immobilien-Cup

Zum Vorbericht

Zum Turnierplan

Zum Re-Live der Wormser Zeitung

Zum Nachbericht

Zu allen Bildergalerien

18. Januar

Hallenturnier VfB Bodenheim

Zum Vorbericht

Zum Turnierplan

AZ Re-Live der AZ

Zum Nachbericht

Futsal-Südwestmeisterschaft Qualifikation Rheinhessen (in Monsheim)

Zum Turnierplan

