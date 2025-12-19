Live-Budenzauber mit Toren und Topteams

Einst Budenzauberer bei Eintracht Bad Kreuznach trifft er nun mit dem TuS Mechtersheim auf den Ex-Club: Berkan Celebi (rechts) beim Mustafa Senel Cup. Archivfoto: Mario Luge/VRM

Bad Kreuznach. Kurz vor Weihnachten steht in Bad Kreuznach alles im Zeichen des Budenzaubers. Beim Mustafa Senel Cup kämpfen von diesem Freitag an viele hochklassige Amateurfußball-Teams und Underdogs um den Hallenpokal. Den Finaltag am Sonntag überträgt die Allgemeine Zeitung live im Stream. Abdulkerim Senel, Sportlicher Leiter von Ausrichter Karadeniz Bad Kreuznach und Organisator, ist heiß auf Tore und Top-Mannschaften. „Die Vorfreude ist sehr groß. Im letzten Jahr war Bad Kreuznach auf den Beinen, 1600 Zuschauer kamen an den drei Tagen. Es sind auch viele namhafte Teams dabei.“

Darunter ist aus der Verbandsliga Eintracht Bad Kreuznach, wo Trainer Thorsten Effgen entspannt in der Halle zuschauen wird, weil die Mannschaft das Turnier in Eigenregie regele. „In erster Linie soll Fußball Spaß machen. Die Jungs wissen aber auch, dass es am meisten Spaß macht, wenn du Spiele gewinnst“, sagt ein scherzender Effgen, der sich auf die Atmosphäre in der Halle freut. „Im letzten Jahr hat man höchstens noch einen Stehplatz bekommen, wenn man nach dem ersten Turnierspiel in die Halle kam. Das Prestige ist nochmal gestiegen, weil das Turnier durch einige Mannschaften aufgewertet wird.“ Damit meint der Trainer von Eintracht Bad Kreuznach auch den TuS Mechtersheim, der die Verbandsliga deutlich als Tabellenführer beherrscht – und der einen Ex-Eintracht-Spieler und echten Hallenkünstler in seinen Reihen hat. Edeltechniker Berkan Celebi – zugleich Icon-League-Spieler – kickt nun für Mechtersheim. „Berkan hat uns gebeten, dass wir an dem Turnier teilnehmen“, erzählt TuS-Trainer Nauwid Amiri, der nach einer Bandscheiben-OP nicht in die Halle kommen kann.