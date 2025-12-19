Live-Budenzauber mit Toren und Topteams

Bad Kreuznach. Kurz vor Weihnachten steht in Bad Kreuznach alles im Zeichen des Budenzaubers. Beim Mustafa Senel Cup kämpfen von diesem Freitag an viele hochklassige Amateurfußball-Teams und Underdogs um den Hallenpokal. Den Finaltag am Sonntag überträgt die Allgemeine Zeitung live im Stream. Abdulkerim Senel, Sportlicher Leiter von Ausrichter Karadeniz Bad Kreuznach und Organisator, ist heiß auf Tore und Top-Mannschaften. „Die Vorfreude ist sehr groß. Im letzten Jahr war Bad Kreuznach auf den Beinen, 1600 Zuschauer kamen an den drei Tagen. Es sind auch viele namhafte Teams dabei.“
Darunter ist aus der Verbandsliga Eintracht Bad Kreuznach, wo Trainer Thorsten Effgen entspannt in der Halle zuschauen wird, weil die Mannschaft das Turnier in Eigenregie regele. „In erster Linie soll Fußball Spaß machen. Die Jungs wissen aber auch, dass es am meisten Spaß macht, wenn du Spiele gewinnst“, sagt ein scherzender Effgen, der sich auf die Atmosphäre in der Halle freut. „Im letzten Jahr hat man höchstens noch einen Stehplatz bekommen, wenn man nach dem ersten Turnierspiel in die Halle kam. Das Prestige ist nochmal gestiegen, weil das Turnier durch einige Mannschaften aufgewertet wird.“
Damit meint der Trainer von Eintracht Bad Kreuznach auch den TuS Mechtersheim, der die Verbandsliga deutlich als Tabellenführer beherrscht – und der einen Ex-Eintracht-Spieler und echten Hallenkünstler in seinen Reihen hat. Edeltechniker Berkan Celebi – zugleich Icon-League-Spieler – kickt nun für Mechtersheim. „Berkan hat uns gebeten, dass wir an dem Turnier teilnehmen“, erzählt TuS-Trainer Nauwid Amiri, der nach einer Bandscheiben-OP nicht in die Halle kommen kann.
Der Bruder von Mainz-05-Star Nadiem Amiri verspricht aber: „Wir werden eine ganz gute Hallenmannschaft nach Bad Kreuznach schicken. Die Jungs werden seriös antreten und versuchen, das Turnier zu gewinnen.“ Mit dem SV Morlautern nimmt noch ein dritter Verbandsligist an dem Cup teil. Dazu kommen ambitionierte Landesligisten wie Ingelheim und Hackenheim.
Der zweifache Sieger und Titelverteidiger TSG Planig, der in der Bezirksliga kickt, lässt sich davon aber nicht verrückt machen. Trainer Christoph Schenk sagt: „Wir sind heiß darauf, das Triple zu holen. Wir haben gute Zocker und richtig Bock auf Halle. Man trifft dort an dem Wochenende viele Kreuznacher, es macht Spaß, sich da als Team zu präsentieren.“ Auch Außenseiter wie der FSV Bretzenheim, TuS Wörrstadt oder Gastgeber Karadeniz Bad Kreuznach wollen die Zuschauer begeistern.
Die will der Ausrichter an den Turniertagen stark einbinden, indem sie beim Lattenschießen attraktive Preise gewinnen können. Ab dem Halbfinale ist bei Unentschieden nach regulärer Spielzeit ein so genannter „Sudden Death“ geplant, bei dem immer je ein Fußballer von jeder Mannschaft nach einer gewissen Zeit das Feld verlassen muss, bis im extremen Szenario ein Eins-gegen-Eins-Duell über den Sieger entscheidet.
Das Turnier bei den Senioren eröffnen am Freitag um 18 Uhr der FSV Bretzenheim und Eintracht Bad Kreuznach. Nach der Vorrunde gehen am Sonntag ab 13 Uhr die Zwischenrunden los. Die Halbfinals sind dann ab 18.30 Uhr geplant, das Endspiel startet gegen 19.45 Uhr. Der Stefan-Morsch-Stiftung, die beim Turnier mit einem Info-Stand zur Stammzellenspende vor Ort sein wird, kommen Spenden zugute. Turnier-Namensgeber Mustafa Senel war vor einigen Jahren an Krebs verstorben.