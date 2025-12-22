 2025-12-17T10:26:01.779Z

Halle
So sehen Sieger aus: Den Mustafa-Senel-Cup 2025 gewann die SG Eintracht Bad Kreuznach.
Eintracht Bad Kreuznach gewinnt den Hallenkick im Spektakelmodus

Gelungene Doppel-Revanche gegen Planig und Mechtersheim und der Kniff mit dem Keeper beim Mustafa-Senel-Cup

Bad Kreuznach. Das Mustafa-Senel-Turnier von Karadeniz Kreuznach wurde für die SG Eintracht zum Turnier der geglückten Revanchen. Mit dem Finalsieg gegen die TSG Planig machten die Bad Kreuznacher nicht nur die Endspielniederlage aus dem Vorjahr wieder gut, sondern auch die 2:3-Pleite in der Zwischenrunde. Revanche eins: check! Darüber hinaus rückte das Team von Thorsten Effgen mit dem 8:5 im Halbfinale auch die 0:6-Schmach aus der Gruppe gegen ihre Mechtersheimer Verbandsliga-Kollegen zurecht. Revanche zwei: check!

>>> ZUM RE-LIVESTREAM DES MUSTAFA-SENEL-CUPS

Wie die Eintracht das Titelkunststück vollbrachte, was SG-Keeper Simon Marschall damit zu tun hatte, wer die weiteren überragenden Akteure des Budenzaubers waren und welche Pläne Ausrichter Karadeniz Bad Kreuznach für die kommenden Jahre hat, lest ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

