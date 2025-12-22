Eintracht Bad Kreuznach gewinnt den Hallenkick im Spektakelmodus

Bad Kreuznach. Das Mustafa-Senel-Turnier von Karadeniz Kreuznach wurde für die SG Eintracht zum Turnier der geglückten Revanchen. Mit dem Finalsieg gegen die TSG Planig machten die Bad Kreuznacher nicht nur die Endspielniederlage aus dem Vorjahr wieder gut, sondern auch die 2:3-Pleite in der Zwischenrunde. Revanche eins: check! Darüber hinaus rückte das Team von Thorsten Effgen mit dem 8:5 im Halbfinale auch die 0:6-Schmach aus der Gruppe gegen ihre Mechtersheimer Verbandsliga-Kollegen zurecht. Revanche zwei: check!

>>> ZUM RE-LIVESTREAM DES MUSTAFA-SENEL-CUPS