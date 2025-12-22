Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Halle
Du wirst automatisch weitergeleitet...
So sehen Sieger aus: Den Mustafa-Senel-Cup 2025 gewann die SG Eintracht Bad Kreuznach. – Foto: Mario Luge
Eintracht Bad Kreuznach gewinnt den Hallenkick im Spektakelmodus
Gelungene Doppel-Revanche gegen Planig und Mechtersheim und der Kniff mit dem Keeper beim Mustafa-Senel-Cup
Bad Kreuznach. Das Mustafa-Senel-Turnier von Karadeniz Kreuznach wurde für die SG Eintracht zum Turnier der geglückten Revanchen. Mit dem Finalsieg gegen die TSG Planig machten die Bad Kreuznacher nicht nur die Endspielniederlage aus dem Vorjahr wieder gut, sondern auch die 2:3-Pleite in der Zwischenrunde. Revanche eins: check! Darüber hinaus rückte das Team von Thorsten Effgen mit dem 8:5 im Halbfinale auch die 0:6-Schmach aus der Gruppe gegen ihre Mechtersheimer Verbandsliga-Kollegen zurecht. Revanche zwei: check!