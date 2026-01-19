Guckenberg-Cup: Bretzenheim unterliegt Ingelheim im Endspiel

In einem umkämpften Finale beim Hallenturnier in Bodenheim setzt sich die Spvgg. Ingelheim mit Francesco Teodonno (grünes Trikot) gegen Till Escher (links), Keeper Dylan Bos und die TSG Bretzenheim durch. Foto: Kristina Schäfer

Bodenheim. Ein Titel sprang für den VfB Bodenheim beim eigenen Hallenturnier heraus. Es war die Ü32, die mit einem 6:2-Finalerfolg gegen Gau-Algesheim die schwarzweiße Fahne hoch hielt. Beim Aktiven-Turnier, zu sehen auch im Re-live online bei der AZ, behielt die Spvgg. Ingelheim durch ein 3:2 gegen die TSG Bretzenheim die Oberhand.

Die Ingelheimer um den überragenden Francesco Teodonno waren erst nachträglich ins Turnier gerutscht, nachdem Fiam Italia abgesagt hatte. Überhaupt war manche Überraschung mit dabei. Karadeniz Bad Kreuznach schickte seine zweite Mannschaft und holte als einziges Team gar keinen Punkt, der kurzfristig für die TuS Wörrstadt eingesprungene FC Türk Gücü Rüsselsheim flog ebenfalls in der Gruppenphase raus.

Kuriose Geschichte um Schiri Jannis Kaufmann Die positiven Überraschungen waren die A-Klassisten 1817 Mainz und SG Harxheim/Gau-Bischofsheim, die bis zum 4:3 im Neunmeterschießen um Platz drei dabei waren. Die Geschichte des Turniers lieferte Jannis Kaufmann. Erst schickte der Schiedsrichter 1817-Torwart Torsten Bochinsky gegen die Oberliga-Reserve aus Gau-Odernheim wegen Notbremse vom Feld. Um dann, seinem Spielerpass bei den Mainzern sei Dank, für das Viertelfinale selbst die Handschuhe anzuziehen. Und beim 4:3 gegen den VfB Bodenheim gemeinsam mit Siegtorschütze Tom Giese zum Matchwinner zu avancieren. Das war das stimmungsvollste Viertelfinale. Beim mit wenig Personal angereisten Underdog 1. FC Nackenheim war gegen Ingelheim (3:8) die Luft raus, auch Spielertrainer Norman Loos als stürmender Keeper konnte nichts mehr bewirken. Eine sehr junge Bretzenheimer Mannschaft ließ den Gau-Odernheimern keine Chance (5:1). Die Harxheimer hauten den bis dahin wie ein Mitfavorit aufspielenden SVW Mainz raus, mit 9:8 nach Neunmeterschießen. Und mit einem starken Robin Mohm, der mit Mittelfußprellung (!) ins Tor rotierte Feldspieler.