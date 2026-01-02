Hansi-Kling-Gedächtnisturnier in Gau-Algesheim

Gau-Algesheim. Die A-Klassen-Kicker der SG Bingerbrück/Weiler sind Titelverteidiger bei der 16. Auflage des Hansi-Kling-Gedächtnisturniers, das am Freitagabend ab 19 Uhr in der Schloss-Ardeck-Halle steigt. Doch die Jungs vom Bangert dürften es schwer haben, erneut den Siegerpokal in die Höhe zu strecken.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Immerhin haben die Bingerbrücker am 27. Dezember bereits frische Indoor-Erfahrung getankt, als sie beim Mainzer Schiri-Turnier in Gonsenheim ihre Visitenkarte abgaben – und ohne Punktgewinn Letzter wurden.
Auf dem Papier ist Gastgeber Gau-Algesheim Topfavorit beim Hansi-Kling-Gedächtnisturnier. Außerdem werfen aus der B-Klasse Mainz-Bingen West SV Blau-Weiß Münster-Sarmsheim, SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim und Spvgg. Dietersheim ihren Hut in den Ring und aus der C-Klasse die TSG Schwabenheim, VfL Frei-Weinheim II und SV Appenheim.
Gespielt wird jeweils elf Minuten ohne Bande mit vier Feldspielern plus Torhüter. Das Spiel um Platz drei steigt um 22.02 Uhr, das Finale ist für 22.14 Uhr angesetzt. Am Samstag, 3. Januar, folgt ab 11 Uhr noch ein Ü32-Turnier mit acht Mannschaften, am Sonntag, 4. Januar, 11 Uhr, ein Freizeitkicker-Turnier mit zehn Teams.