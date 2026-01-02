Hansi-Kling-Gedächtnisturnier in Gau-Algesheim

Gau-Algesheim. Die A-Klassen-Kicker der SG Bingerbrück/Weiler sind Titelverteidiger bei der 16. Auflage des Hansi-Kling-Gedächtnisturniers, das am Freitagabend ab 19 Uhr in der Schloss-Ardeck-Halle steigt. Doch die Jungs vom Bangert dürften es schwer haben, erneut den Siegerpokal in die Höhe zu strecken.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Immerhin haben die Bingerbrücker am 27. Dezember bereits frische Indoor-Erfahrung getankt, als sie beim Mainzer Schiri-Turnier in Gonsenheim ihre Visitenkarte abgaben – und ohne Punktgewinn Letzter wurden.