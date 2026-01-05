SG Bingerbrück/Weiler: Mit Teamspirit zur Titelverteidigung

Gau-Algesheim. Riesenjubel bei den A-Klassen-Kickern der SG Bingerbrück/Weiler. Bei der 16. Auflage des Hansi-Kling-Gedächtnisturniers in der Schloss-Ardeck-Sporthalle hielten sie im Finale B-Klassen-Aufsteiger Spvgg. Dietersheim mit 2:1 nieder und kassierten 200 Euro Siegprämie.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Entscheidend war der Teamspirit – und dass die Jungs einfach Bock hatten, zusammen zu kicken“, sagte Tobias Karsch aus dem Bingerbrücker Trainerteam. „Unser Topspieler war das Team selbst. Wir haben unseren Titel erfolgreich verteidigt und sind stolz, den Pokal ein weiteres Jahr in Bingerbrück behalten zu dürfen.“ Dies fühle sich „super an – und hat Spaß gemacht. Danke an den SVGA für die super Orga.“ Erfolgscoach war übrigens nicht Karsch selbst, sondern Florian Korz, Übungsleiter der „Zweiten“.
Im Finale waren die Dietersheimer durch Lorenz Klingler in Führung gegangen, doch der SG gelang vor 350 Fans in der bestens gefüllten Halle in einem ausgeglichenen Match ein Doppelschlag durch Sebastian Kind und Bastian Theis. Mit Bastian Wagner stellten die Bingerbrücker auch den besten Keeper des Turniers. Den Titel des Torschützenkönigs sicherte sich Dietersheims Gabriel Jung mit sieben Treffern. Zum besten Spieler wurde Elias Eckart vom C-Klassen-Klub TSG Schwabenheim gekürt.
Die Schwabenheimer mussten sich im kleinen Finale dem zwei Etagen höher angesiedelten Gastgeber SV Gau-Algesheim nach zwischenzeitlicher 2:1-Führung noch 2:5 geschlagen geben. „Am Schluss haben die Kräfte von Schwabenheim nachgelassen“, berichtete Turnierchef Sascha Lösch. Für den SVGA trafen Lukas Wendel (2), Basil Haddad, Kapitän Patrick Dengler und Johannes Schmidt. „Gecoacht haben wir uns selbst mit den Wechseln und unserer Spielidee“, verriet Gau-Algesheims Führungsspieler Niklas Kubik. „Mit dem dritten Platz sind wir zufrieden. Nur sehr schade, dass wir im Halbfinale in einem engen Spiel gegen Bingerbrück verloren haben – wobei Dietersheim und Bingerbrück stark gespielt haben.“ Das Problem seines Teams sei die Chancenverwertung gewesen.
Topschütze des SVGA war Lukas Wendel mit fünf Treffern. Das 3:4 zum Auftakt gegen Schwabenheim war laut Kubik „bitter, aber da hat man gemerkt, dass wir noch nicht eingespielt waren, was aber im Turnierverlauf besser wurde. Und im Spiel um Platz drei haben wir unsere Revanche bekommen“.