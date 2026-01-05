SG Bingerbrück/Weiler: Mit Teamspirit zur Titelverteidigung

Die Schwabenheimer mussten sich im kleinen Finale dem zwei Etagen höher angesiedelten Gastgeber SV Gau-Algesheim nach zwischenzeitlicher 2:1-Führung noch 2:5 geschlagen geben. „Am Schluss haben die Kräfte von Schwabenheim nachgelassen“, berichtete Turnierchef Sascha Lösch. Für den SVGA trafen Lukas Wendel (2), Basil Haddad, Kapitän Patrick Dengler und Johannes Schmidt. „Gecoacht haben wir uns selbst mit den Wechseln und unserer Spielidee“, verriet Gau-Algesheims Führungsspieler Niklas Kubik. „Mit dem dritten Platz sind wir zufrieden. Nur sehr schade, dass wir im Halbfinale in einem engen Spiel gegen Bingerbrück verloren haben – wobei Dietersheim und Bingerbrück stark gespielt haben.“ Das Problem seines Teams sei die Chancenverwertung gewesen.

Topschütze des SVGA war Lukas Wendel mit fünf Treffern. Das 3:4 zum Auftakt gegen Schwabenheim war laut Kubik „bitter, aber da hat man gemerkt, dass wir noch nicht eingespielt waren, was aber im Turnierverlauf besser wurde. Und im Spiel um Platz drei haben wir unsere Revanche bekommen“.