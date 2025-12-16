Der SV Rot-Weiß Walldorf siegte beim Hallenmasters in Gau-Odernheim. – Foto: Michael Wolff

RW Walldorf dominiert Hallenmasters in Gau-Odernheim Die Walldorfer Hessenliga-Fußballer zeigen beim Hallenmasters des TSV Gau-Odernheim ihre Klasse

Walldorf . Mit einem Fitnesstest starten die Walldorfer Hessenliga-Fußballer am 11. Januar 2026 in die Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde. Den letzten Wettkampf im alten Jahr hat der SV Rot-Weiß kürzlich in der Halle bestritten: Eine aus Hessenliga-, U23- und U19-Spielern gemischte Mannschaft gewann das Hallenmasters des TSV Gau-Odernheim. Im Finale besiegten die von Co-Trainer Serdar Parlak betreuten Rot-Weißen das Team des Gastgebers mit 2:1. Beide Tore schoss Nathan Doganay. „Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir hier unserer Favoritenrolle gerecht werden wollen.“

Auch Trainer Artur Lemm, als Zuschauer in der Petersberghalle, gefiel der Walldorfer Budenzauber: „Die Jungs hatten Spaß. Wir hatten sowieso nur Spieler dabei, die Bock auf Hallenfußball haben." Der zweimalige Finaltorschütze etwa. Oder auch U19-Torjäger Panagiotis Kagkarakis: „Das war genau sein Ding", sagt Lemm.

Nur beim 4:3-Erfolg im letzten Gruppenspiel gegen den späteren Finalgegner, Oberligist Gau-Odernheim, wurde die Parlak-Mannschaft gefordert, da es nach einer 4:0-Führung doch noch mal spannend wurde. Zuvor stürmten die Rot-Weißen zu je einem 6:0-Sieg gegen den FSV Saulheim (Bezirksliga Rheinhessen) und die TuS Neuhausen (Südwest-Landesliga Ost). Außerdem gab es ein 9:0 gegen die SG Armsheim/Flonheim (A-Klasse Alzey-Worms). Im Halbfinale bedeutete die TuS Hackenheim (Südwest-Landesliga West) beim 5:0 ebenfalls kein Problem für das einzige hessische Team des Turniers. Walldorf startet Testspielreihe gegen Regionalligisten