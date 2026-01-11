Christian-Dik-Hallencup: VfR Wormatia erst im Finale gestoppt

Worms. „Eigentlich eine Schande“, dass wir mit drei Punkten weiterkommen“, sagte Manuel Wöllner nach dem letzten Gruppenspiel beim Christian-Dik-Hallencup 2026, das live gestreamt wurde , in der Sporthalle des Wormser BIZ mit einem Augenzwinkern. Doch der Sportliche Leiter der TSG Pfeddersheim, dessen Club diesen hochkarätigen Wettbewerb einmal mehr veranstaltete und ein Jahr zuvor als Sieger hervorgegangen war, sollte bald bitter enttäuscht werden.

In der Gruppe blieb seinem Landesligisten nur der dritte, vorletzte Platz. Unglücklich verpassten die Rot-Weißen - deren zweite Mannschaft auch mitwirkte, weil SKC Barbaros Mainz kurzfristig doch nicht antrat - damit den Einzug ins Viertelfinale. Und knapper ging es wirklich nicht: Denn gegenüber dem Zweitplatzierten, VfR Frankenthal, einem Pfälzer A-Klassist, gegen den die Pfeddersheimer Landesligaspieler gewonnen hatten, wiesen sie zwar das gleiche Punkt- und Torverhältnis auf, hatten aber ein geschossenes Tor weniger.

Aber an den beiden Top-Favoriten unter den insgesamt 16 Konkurrenten von der Oberliga bis zur B-Klasse, Verbandsliga-Spitzenreiter TuS Mechtersheim und Oberligist VfR Wormatia Worms, wären die Seinen laut Wöllner sowieso nicht vorbeigekommen. Und so war es wenig überraschend, dass sich beide Übermannschaften im Finale gegenüberstanden – mit dem besseren Ende für die Mechtersheimer, die das hart umkämpfte Match mit 6:4 Toren für sich entschieden.

Offener Schlagabtausch im Finale

Fast bis auf den letzten Platz besetzt waren die Ränge, als sich beide Finalisten im 15-minütigen Endspiel gegenüberstanden. Die Fans bekamen von Beginn an einen spannenden Schlagabtausch geboten, der ausgesprochen fair verlief. Die Wormser gingen durch Laurenz Graf, der nach einer Ecke von Mert Özkaya traf, in der zweiten Minute in Führung. Fast im Gegenzug trafen Daniel Evrard (3.) und sein Teamkamerad Nico Pantano (4.), der zum besten Spieler des Turniers gewählt werden sollte, für Mechtersheim. Worms glich per sehenswertem Weitschuss durch Keeper Tobias Edinger aus (7.). Die Pfälzer erhöhten (8.) und stellten in Person von Evrard mit einem Schuss unter die Latte auf 2:4 (8.). Anschließend staubte Mert Özkaya nach feiner Vorarbeit von Graf zum 3:4 ab (9.). Lion Schubach, ein Ex-Pfeddersheimer, stellte den alten Abstand wieder her (3:5/10.). Benjamin Nikezic sorgte mit einem Schuss ins leere Tor für die Entscheidung (12.). Omar Hashem Sayed sorgte per Abstauber nur noch für Ergebniskosmetik – 4:6 (13.).

Mechtersheim bezahlt Turniersieg teuer

Mechtersheims Trainer Nauwid Amiri, Bruder des Bundesligaspielers vom FSV Mainz 05, Nadiem Amiri, strahlte: „Wir waren mit Abstand die beste Mannschaft. Wir sind seriös aufgetreten in einem top besetzten Turnier.“ Und doch gab es für ihn einen Wermutstropfen: Denn sein Spieler Berkan Celebi hatte sich schwer verletzt: „Die Außenbänder sind wohl gerissen.“ Auch Wöllner sprach von einem „absolut verdienten Turniersieger“. Sein Vorsitzender Rolf Emrich freute sich: „Es war vor allem ein faires Turnier.“ Laurenz Graf betonte: „Unsere Leistung hat absolut gestimmt, auch wenn nach dem verlorenen Finale Enttäuschung mitschwingt.“

Für eine Bereicherung des hochkarätigen Turniers sorgte auch Landesliga-Aufsteiger TuS Neuhausen, der das Spiel um den dritten Platz gegen Ligakonkurrent FG Mutterstadt mit 4:3 nach Neunmeterschießen gewann. Benjamin Himmel, Spieler und Betreuer, schwärmte: „Wahnsinn: Wir wollten zwar weiterkommen. Aber dass wir auch gegen den Oberligisten Arminia Ludwigshafen gewinnen, hatten wir nicht erwartet.“