Hallenturnier in Bodenheim: Neue Halle und mehr lokale Duelle

Bodenheim. Neuer Standort, bewährtes Konzept. Vom 16. bis 18. Januar lädt der VfB Bodenheim zum Budenzauber ein. Nach der Ü50 am Freitagabend und der Ü32 am Samstag wollen am Sonntag ab 11 Uhr die Verbandsliga-Fußballer ihren heimischen Guckenberg-Cup gewinnen. Zu sehen ist das Aktiven-Turnier auf den Nachrichtenkanälen der Allgemeinen Zeitung.
Wer vor Ort zuschauen will, muss sich neu orientieren. Denn gespielt wird nicht in der Halle am Guckenberg direkt neben dem Vereinsgelände. Grund ist eine Sperrung wegen Schimmelbefalls im Lüftungssystem. Stattdessen geht es in die neue, große Sport- und Veranstaltungshalle im Gewerbegebiet Bürgel.
„Von der Organisation her wird alles viel schwieriger“, sagt Günter Loos. Der Sportliche Leiter des VfB ist seit jeher auch die gute Seele des Hallenturniers. Und steht nun logistisch vor völlig neuen Herausforderungen. Genauso wie die Besucher, die den Ortskern verlassen und raus auf die „grüne Wiese“ müssen. Es gilt, die heimelige Atmosphäre mitzunehmen. Was das Sportliche angeht, herrscht Kontinuität. Gespielt wird jeweils über zwölf Minuten mit Tor-Aus, Bande an einer Längsseite und den Ersatzbänken gegenüber. Zwei Fünfergruppen gibt es. Der VfB trifft auf eine gemischte Mannschaft von Liga-Konkurrent TSG Bretzenheim, die Spvgg. Ingelheim um Hallen-Zocker Francesco Teodonno, der in Bodenheim schon so manches Highlight gesetzt hat, die SG Harxheim/Gau-Bischofsheim und Karadeniz Bad Kreuznach.
Auf dem Papier Favorit ist Oberligist TSV Gau-Odernheim, der allerdings mit einer gemischten Mannschaft antreten wird. TuS Wörrstadt hat kurzfristig abgesagt. Dafür springt FC Türk Gücü Rüsselsheim ein. Zudem mit dabei sind der SVW Mainz, 1817 Mainz und der 1. FC Nackenheim. So kommt es zu einer Rückkehr von VfB-Legende Norman Loos, inzwischen Spielertrainer in der Zuckmayer-Gemeinde.
Auf dem Spielfeld trifft Loos seine alten Kollegen, wenn beispielsweise der FCN Gruppen-Vierter und der VfB Erster wird. Denn ab 15.54 Uhr sind inverse Viertelfinals angesetzt, Erster gegen Vierter, Zweiter gegen Dritter. Das Spiel um Platz drei und das Finale folgen ab 17.18 Uhr. Und die Gastgeber haben gute Karten, denn Marco Streker kündigt eine Eins-A-Besetzung an. Der neue Cheftrainer selbst wird auf der Tribüne Platz nehmen, seine Assistenten Ruben Ragg und Khaled Abou Daya übernehmen. Letzterer wird neben Namen wie Calvin Faßnacht, Nils Schäfer oder Aiman Abdelaali auch auf der Platte stehen. Streker freut sich über eine rege Beteiligung aus seiner Mannschaft. Und will die Zeit für Einzelgespräche nutzen. Es gilt, schnell Aufbruchstimmung zu erzeugen, um in der Verbandsliga den Klassenerhalt zu schaffen.
Derlei sportliche Alltagssorgen haben die Ü50- und Ü32-Kicker, die stets für stimmungsvolle Begegnungen auf und neben der Spielfläche sorgen, längst hinter sich. Langjährige Weggefährten beim Bodenheimer Ü50-Budenzauber wie Darmstadt 98, Kickers Offenbach, Wehen Wiesbaden, Drais, 1817 oder eine ZDF-Auswahl sind am Freitagabend ab 18 Uhr am Start. Tags drauf mehren sich bei der Ü32 mit Nackenheim und Laubenheim, Nieder-Olm und Saulheim die Lokalduelle.
Lokaler soll auch das Aktiven-Turnier sein, nachdem in den letzten Jahren stärker nach höherklassig spielenden Teilnehmern Ausschau gehalten worden ist. Mehr Derbys, mehr Zuschauer, lautet Loos’ Hoffnung. Der Eintritt am Sonntag beträgt fünf Euro, ab 13 Uhr dann drei Euro. In, wohlgemerkt, der Bürgelhalle.