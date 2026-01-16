Hallenturnier in Bodenheim: Neue Halle und mehr lokale Duelle

Vor einem Jahr stand die TSG Bretzenheim (blaue Trikots) im Finale des Bodenheimer Turniers gegen Sieger TSV Schott Mainz. Die Bretzenheimer sind diesmal erneut dabei. Archivfoto: Stefan Sämmer/hbz

Bodenheim. Neuer Standort, bewährtes Konzept. Vom 16. bis 18. Januar lädt der VfB Bodenheim zum Budenzauber ein. Nach der Ü50 am Freitagabend und der Ü32 am Samstag wollen am Sonntag ab 11 Uhr die Verbandsliga-Fußballer ihren heimischen Guckenberg-Cup gewinnen. Zu sehen ist das Aktiven-Turnier auf den Nachrichtenkanälen der Allgemeinen Zeitung.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Gespielt wird diesmal in der neuen Sporthalle am Bürgel Wer vor Ort zuschauen will, muss sich neu orientieren. Denn gespielt wird nicht in der Halle am Guckenberg direkt neben dem Vereinsgelände. Grund ist eine Sperrung wegen Schimmelbefalls im Lüftungssystem. Stattdessen geht es in die neue, große Sport- und Veranstaltungshalle im Gewerbegebiet Bürgel.

„Von der Organisation her wird alles viel schwieriger“, sagt Günter Loos. Der Sportliche Leiter des VfB ist seit jeher auch die gute Seele des Hallenturniers. Und steht nun logistisch vor völlig neuen Herausforderungen. Genauso wie die Besucher, die den Ortskern verlassen und raus auf die „grüne Wiese“ müssen. Es gilt, die heimelige Atmosphäre mitzunehmen. Was das Sportliche angeht, herrscht Kontinuität. Gespielt wird jeweils über zwölf Minuten mit Tor-Aus, Bande an einer Längsseite und den Ersatzbänken gegenüber. Zwei Fünfergruppen gibt es. Der VfB trifft auf eine gemischte Mannschaft von Liga-Konkurrent TSG Bretzenheim, die Spvgg. Ingelheim um Hallen-Zocker Francesco Teodonno, der in Bodenheim schon so manches Highlight gesetzt hat, die SG Harxheim/Gau-Bischofsheim und Karadeniz Bad Kreuznach. Favorit ist Gau-Odernheim, Rüsselsheim springt für Wörrstadt ein Auf dem Papier Favorit ist Oberligist TSV Gau-Odernheim, der allerdings mit einer gemischten Mannschaft antreten wird. TuS Wörrstadt hat kurzfristig abgesagt. Dafür springt FC Türk Gücü Rüsselsheim ein. Zudem mit dabei sind der SVW Mainz, 1817 Mainz und der 1. FC Nackenheim. So kommt es zu einer Rückkehr von VfB-Legende Norman Loos, inzwischen Spielertrainer in der Zuckmayer-Gemeinde.