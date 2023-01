Samba zwischen den Erlbacher Pfosten Bayernliga-Oldtimer (11): Der gebürtige Brasilianer Welder de Souza Lima (39) hütet das Tor von Bayernligist Erlbach. Längst ist er im Holzland heimisch geworden

Das Alter ist bekanntlich nur eine Zahl - und man ist so alt, wie man sich fühlt. Deshalb: In welchem Stadium Deines Lebens befindet Du Dich: Jugendlich frisch, mittelalterlich solide oder kurz vor dem Pflegeheim? Gute Frage (schmunzelt). Vor dem Spiel bin ich meist jugendlich frisch. Nach dem Spiel bin ich dann oft kurz vor dem Pflegeheim. Gerade am Tag nach der Partie, wenn das Adrenalin nachgelassen hat.

Welche Veränderungen im Fußballgeschäft, vor allem auf Deinem Niveau, hast Du wahrgenommen? Welche sind gut? Welche sind schlecht? In meiner Jugendzeit war es üblich, dass gleich nach der Schule auf den Straßen Fußball gespielt worden ist. Wir hatten damals noch keine Playstation und kein Internet. Wir hatten nur das runde Leder. Das ist heute nicht mehr so, was mich traurig macht. Positiv ist, dass selbst über die untersten Spielklassen mehr berichtet wird. Der SV Erlbach ist ja bekanntlich aufgestiegen. Und dementsprechend wurde auch berichtet. Das führte sogar dazu, dass wir während unserer Meisterparty auf Mallorca oft erkannt und angesprochen worden sind.

Stimme zum Oldtimer: "Welder spielt bei uns nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Rolle. Er ist immer noch topmotiviert, verpasst selten ein Training und gibt immer Vollgas. Gerade in der Vorrunde war er bärenstark. Ihn zeichnet vor allem sein hervorragendes Spiel mit dem Fuß aus. Es macht richtig, richtig Spaß mit ihm zusammen zu arbeiten und zusammen zu spielen. Hinzu kommt, dass er immer gut drauf ist. Wenn man so will, ist er der typische Brasilianer in dieser Hinsicht. Ein cooler Typ." (Lukas Lechner, Trainer Erlbach)

Und das ist der Oldtimer: Welder de Souza Lima wurde am 13. April 1983 in Barra do Garcas/Brasilien geboren. Seine ersten Erfahrungen sammelte er - wie in seinem südamerikanischen Heimatland üblich - in Schulmannschaften. Dort überzeugte er derart, dass größere Mannschaften auf ihn aufmerksam wurden. Gemeinsam mit acht weiteren Mitspielern wechselte er deshalb zum Villa Nova AC, der damals in der 2. Liga spielte. Von dort aus wurde er mehrmals vergeliehen, war insgesamt 13 Jahre Profi. In Europa fasste er in Portugal Fuß, wo er in der 3. Liga das Tor hütete und seine heutige Frau, die auf der iberischen Halbinsel urlaubte und aus der Region um Burghausen stammt, kennen. Mit ihr zog er nach Deutschland, wo er sich zunächst dem SV Gendorf angeschlossen hat. Über den FC Töging und dem TSV Kastl landete er beim SV Erlbach, mit dem er im Sommer in die Bayernliga aufgestiegen ist.

