Kreisliga A Solingen: alle Zugänge und Abgänge 2024/25

Kreisliga A Solingen: Genclerbirligi siegt im Tospspiel und ist Spitze In der Solinger Kreisliga A standen sich am Sonntag mit Genclerbirligi Opladen und dem 1. FC Monheim II zwei Teams mit der vollen Punktzahl gegenüber. Spitzenreiter TSV Solingen II verlor den Platz an der Sonne nach einem 2:3 beim bisher punktlosen TuS Quettingen.