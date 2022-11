Hoher Besuch, Ghana-Erfahrungen und jede Menge Japan Das sind die Schlagzeilen der Woche in KW 47 bei FuPa Niederrhein und Mittelrhein.

