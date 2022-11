1. FC Bocholt nach klarem Sieg in Meerbusch im Halbfinale Niederrheinpokal: Nach Ratingen 04/19 ist der 1. FC Bocholt der zweite Halbfinalist im Verbandspokal

Oberligist Ratingen 04/19 hat es am vergangenen Wochenende vorgemacht und ist in das Halbfinale des Niederrheinpokals eingezogen. Der 1. FC Bocholt hat am Abend nachgezogen und beim TSV Meerbusch einen klaren 5:1-Erfolg eingefahren. Die weiteren Halbfinalisten werden erst im März ermittelt.