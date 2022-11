Kirlangic und die Tücken des afrikanischen Kontinents Der Trainer vom Niederrhein war vor ein paar Wochen in das Abenteuer Ghana gestartet, coacht dort seither einen Zweitligisten. Land und Menschen gefallen ihm mehr als gut, auch die Arbeit, nur mit den vereinbarten Zahlungen hapert es. Kirlangic denkt über Rückkehr nach.

Es ist ein großes Fußball-Abenteuer, in das Ayhan Kirlangic da Anfang Oktober gestartet ist. Der Coach, der zuvor etwa in der Junioren-Niederrheinliga mit Croatia Mülheim, dem FSV Duisburg und der SG Unterrath unterwegs war, übernahm in Ghana den Zweitligisten Chase FC ( wir berichteten hier ). Nun allerdings denkt er über eine Rückkehr nach Deutschland nach, und das hat keine sportlichen oder persönlichen Gründe.

Denn die Testspielphase verlief bisher recht erfolgreich, acht von zehn Testspielen hat der Chase FC mit Kirlangic gewonnen, am Wochenende steht im Pokal das erste Pflichtspiel für ihn an, in einem Wettbewerb, den er mit dem lokalen Niederrheinpokal hier vergleicht.

Auch Land und Menschen hat der Coach bereits sehr zu schätzen gelernt, doch leider gibt es auch einen elementaren Haken bei der Geschichte. "Es wird fast nichts eingehalten, was finanziell vorher vertraglich vereinbart wurde. Ich bekomme ich nur ein Viertel davon, und der Rest wird immer wieder aufgeschoben, auf die nächsten Tage oder Wochen. Die verlangen von mir aber 100 Prozent gute Arbeit, die ich hier in Ghana auch leiste, seitdem ich hier bin. Ich bin als der deutsche Trainer ganz groß im Mittelpunkt und gefragt, was für mich natürlich eine Ehre ist, Deutschland hier zu vertreten. Aber deren Seite erfüllen sie fast gar nicht. Sportlich ist es für mich wundervoll, ich werde in sportlicher Hinsicht sehr gut behandelt und es ist auch sehr schön, hier Profi-Trainer zu sein", berichtet Kirlangic.

Rückkehr nach Deutschland?