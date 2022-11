Kemal Kuc verlängert beim 1. FC Viersen Landesliga, Gruppe 1: Der Trainer des 1. FC Viersen hat seinen Vertrag bis 2025 verlängert.

Erfreut hat der 1. FC Viersen die Vertragsverlängerung mit seinem aktuellen Cheftrainer Kemal Kuc in den sozialen Medien verkündet. Bis mindestens 2025 wird er in Viersen bleiben und den gemeinsam eingeschlagenen Weg weiter beschreiten. Seit fast vier Jahren steht Kuc an der Seitenlinie und hat in dieser Zeit einige wichtige Veränderungen angestoßen, Verein und Mannschaft weiterentwickelt.

In der laufenden Saison steht der 1. FC Viersen derzeit auf dem vierten Tabellenplatz. In elf Spielen konnte die Kuc-Elf sechsmal als Sieger vom Feld gehen, zweimal wurden die Punkte geteilt und in drei Partien musste sich die Mannschaft geschlagen geben. Während der Rückstand zum Spitzenreiter FC Büderich bereits auf acht Punkte angewachsen ist, beträgt der Abstand zum zweitplatzierten VSF Amern nur ein Zähler. Auch die Statistik bestätigt die gute Entwicklung, die das Team unter Kuc genommen hat: 2,21 Punkte im Schnitt sind ein sehr guter Wert, was sich auch in der Tabelle bestätigt.

"Wir sind sehr froh, dass der Kemal bis 2025 verlängert hat. Gerade in dieser Saison, als wir einen Umbruch machten, um den Kader zu verjüngen, erkennt man mehr als deutlich Kemals hervorragende Arbeit. Er hat es geschafft den Kader mit einem Altersschnitt von 28 Jahren zu einem Kader mit einem Schnitt von unter 23 Jahren zu formen und zu Erfolg zu führen. Das ist eine tolle Arbeit und diesen Weg wollen wir weiterverfolgen, mit jungen, hungrigen Spielern und einem Trainer, der weiß, welchen Weg er ihnen vorzugeben hat", betont deshalb auch Manuel Moreira.