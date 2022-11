Für Gladbachs U23 gab es in der Hinrunde überwiegend freudige Ereignisse. – Foto: Thomas Haesler

Gladbach: Wie sich die U23 unter Polanski entwickelt Borussias Regionalliga-Team startet in die Rückrunde. Der Trainer zieht ein ausführliches Fazit der Hinrunde, sagt an welchem Punkt er die Weiterentwicklung des Teams festmacht und was der zweite Saisonteil bringen soll.

In die Winterpause geht es für Borussia Mönchengladbachs U23 noch nicht, die erste Halbserie der Saison ist aber schon vorbei. Nach 17 Spieltagen steht Borussia mit 30 Punkten auf dem dritten Platz, entsprechend positiv fällt das Hinrundenfazit von Trainer Eugen Polanski aus: „Wir haben eine gute Hinrunde gespielt und uns vor allem gut entwickelt – insgesamt sind wir zufrieden.“

Nachdem zu Beginn der Saison mit einem Punkt aus den ersten drei Spielen noch nicht alles funktionierte, fand die U23 danach immer besser ihren Stil und damit in die Saison. „Wir spielen viel eher Männerfußball. Wir wissen, wie wichtig alle Phasen des Spiels sind. Dass es nicht nur mit Ball schön aussehen muss, sondern wir auch dagegen arbeiten müssen. Wir haben uns zu einem Team entwickelt, die Abstände sind geringer, es entwickeln sich Automatismen – also die ganz normale Entwicklung. Dazu kommen wir über unsere Mentalität und haben diesen Siegeswillen“, sagt Polanski. Die mentale Entwicklung macht er vor allem an einem entscheidenden Termin in der Woche fest: „Wenn man sieht, wie unser Abschlusstraining zu Beginn war und wie es ab dem sechsten, siebten Spieltag war, muss man sagen, dass die Jungs viel fokussierter sind.“ An den Aufstieg denkt im Team der Borussen trotz der starken Saison niemand, wie Polanski in der vergangenen Woche erklärte. Eine erfolgreiche Rückrunde soll es logischerweise trotzdem werden. „Es wäre schön, wenn wir mindestens die gleiche Punktzahl in der Rückrunde holen. Wir wissen aber, dass es schwer wird und wir sehr viel dafür tun müssen“, sagt Polanski. Damit das gelingt, kann Borussia gerade im Ballbesitzspiel noch nachlegen und den nächsten Entwicklungsschritt einleiten. „Den größten Mehrwert könnten wir durch bessere Ballbesitzphasen haben. Diese Rhythmuswechsel zu haben, noch ballsicherer zu sein, um den Gegner besser durchzubewegen. Das gelingt uns noch nicht so, wie wir uns das wünschen. Deswegen liegt da der Fokus“, erklärt Polanski.