3. Liga mit 22 Teams und fünf Absteigern – die richtige Entscheidung? Die große FuPa-Umfrage (Teil 11) ist abgeschlossen und zeigt: Der aktuelle Vorschlag der Regionalliga-Vertreter findet Anklang

Großer Gegenpol zu fünf Meistern ist hingegen die "Reduzierung der Regionalligen", die im Saarland, in Baden, in Südbaden, in Sachsen-Anhalt, in Südwest, in Westfalen und in Württemberg laut Umfrage eine Mehrheit findet. Übrigens: In Bremen hält sich das Ergebnis beider Optionen mit genau 50 Prozent Zustimmung die Waage.

Die 3. Liga hatte bereits 2018 zähneknirschend einem vierten Absteiger zugestimmt und dabei die Vorgabe gemacht, die Landesverbände mögen eine Lösung für eine viergleisige Regionalliga finden – ohne Erfolg. Dass die Klubs der 3. Liga nun auch noch grünes Licht für einen fünften Absteiger geben, erscheint eher unwahrscheinlich. Jedenfalls braucht der brandneue Antrag eine Mehrheit.

