DFB-Pokal: Alle Sieger, Endspiele und Ergebnisse

"Der Pokal hat seine eigenen Gesetze", besagt ein legendäres Sprichwort im deutschen Fußball. Ob man der These folgt oder nicht, der Pokalwettbewerb hat in jedem Fall seinen ganz eigenen Charme. Underdogs schaffen es immer wieder, die großen Mannschaften zu ärgern und für eine Überraschung zu sorgen.

In unserer Auflistung aller Finals können diese noch einmal in Erinnerung gerufen werden.

RB Leipzig: Janis Blaswich - Marcel Halstenberg, Willi Orban, Lukas Klostermann, Benjamin Henrichs - Dani Olmo, Konrad Laimer, Amadou Haidara (78. Xaver Schlager), Dominik Szoboszlai (90. Kevin Kampl) - Timo Werner (61. Yussuf Poulsen), Christopher Nkunku

Cheftrainer: Marco Rose

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp - Tuta, Evan Ndicka, Makoto Hasebe (78. Rafael Borré) - Philipp Max (78. Christopher Lenz), Djibril Sow, Sebastian Rode (70. Jesper Lindström), Aurelio Buta (87. Junior Dina Ebimbe), - Daichi Kamada, Mario Götze - Randal Kolo Muani

Cheftrainer: Oliver Glasner

Tore: 1:0 Christopher Nkunku (71.), 2:0 Dominik Szoboszlai (85.)

Zuschauer: 74.667

Gelbe Karten: Laimer (81.), Nkunku (90.+1) – Götze (77.), Kolo Muani (90.+2)

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Wann: 03. Juni 2023, 20:00 Uhr

Wo: Olympiastadion (Berlin)

2021/22: SC Freiburg - RB Leipzig 3:5 n. E.

SC Freiburg: Mark Flekken – Lukas Kübler (86. Jonathan Schmid), Manuel Gulde (105. Keven Schlotterbeck), Philipp Lienhart, Nico Schlotterbeck, Christian Günter – Maximilian Eggestein (86. Janik Haberer), Nicolas Höfler, Vincenzo Grifo – Lucas Höler (79. Nils Petersen), Roland Sallai (79. Ermedin Demirovic)

Cheftrainer: Christian Streich

RB Leipzig: Péter Gulásci – Mohamed Simakan (113. Josko Gvardiol), Willi Orban, Marcel Halstenberg – Lukas Klostermann, Konrad Laimer (99. Tyler Adams), Kevin Kampl (69. Daniel Olmo), Benjamin Henrichs – Emil Forsberg (61. Nordi Mukiele), Christopher Nkunku – André Silva (61. Dominik Szoboszlai)

Cheftrainer: Domenico Tedesco

Tore: 1:0 Maximilian Eggestein (19.), 1:1 Christopher Nkunku (76.), Elfmeterschießen: 0:1 Christopher Nkunku, 1:1 Nils Petersen, 1:2 Willi Orban, Christian Günter verschießt, 1:3 Daniel Olmo, 2:3 Keven Schlotterbeck, 2:4 Benjamin Henrichs, Ermedin Demirovic verschießt

Zuschauer: 76.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Kübler (81.), Lienhart (90.), Demirovic (113.) – Simakan (58.), Kampl (60.), Forsberg (82.),

Gelb/Rote Karte: Kampl (118.)

Rote Karte: Halstenberg (57.)

Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Wann: 21. Mai 2022, 20.00 Uhr

Wo: Olympiastadion (Berlin)

2020/21: Borussia Dortmund - RB Leipzig 4:1

RB Leipzig: Peter Gulacsi – Lukas Klostermann, Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg – Kevin Kampl (62. Emil Forsberg) – Nordi Mukiele (62. Konrad Laimer), Dani Olmo, Marcel Sabitzer, Amadou Haidara (70. Benjamin Henrichs) – Alexander Sørloth (46. Yussuf Poulsen), Hee-Chan Hwang (46. Christopher Nkunku)

Cheftrainer: Julian Nagelsmann

Borussia Dortmund: Roman Bürki – Raphaël Guerreiro, Mats Hummels, Manuel Akanji, Lukasz Piszczek – Emre Can – Mahmoud Dahoud (74. Thomas Delaney), Jude Bellingham (46. Thorgan Hazard) – Jadon Sancho (89. Thomas Meunier), Erling Haaland (90.+2' Julian Brandt), Marco Reus (90.+2' Giovanni Reyna)

Cheftrainer: Edin Terzić

Tore: 0:1 Jadon Sancho (5.), 0:2 Erling Haaland (28.), 0:3 Jadon Sancho (45.), 1:3 Dani Olmo (71.), 1:4 Erling Haaland (87.)

Zuschauer: keine (aufgrund der Corona-Pandemie)

Gelbe Karten: Upamecano (45.+1'), Olmo (81.) – Bellingham (25.), Dahoud (50.), Sancho (81.), Hummels (90.)

Schiedsrichter: Felix Brych

Wann: 13. Mai 2021, 20.45 Uhr

Wo: Olympiastadion (Berlin)

2019/20: Bayern München - Bayer Leverkusen 4:2

Bayern München: Manuel Neuer – Benjamin Pavard, Jerome Boateng (69. Lucas Hernandez), David Alaba, Alphonso Davies – Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry (87. Philippe Coutinho), Thomas Müller (87. Thiago), Kingsley Coman (65. Ivan Perisic) – Robert Lewandowski

Cheftrainer: Hansi Flick

Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky – Lars Bender (82. Mitchell Weiser), Edmond Tapsoba, Sven Bender, Wendell – Charles Aranguiz, Julian Baumgartlinger (46. Kerem Demirbay), Moussa Diaby, Nadiem Amiri (46. Kevin Volland), Leon Bailey (76. Karim Bellarabi) – Kai Havertz

Cheftrainer: Peter Bosz (Niederlande)

Tore: 0:1 David Alaba (16.), 0:2 Serge Gnabry (24.), 0:3 Robert Lewandowski (59.), 1:3 Sven Bender (64.), 1:4 Robert Lewandowski (89.), 2:4 Kai Havertz (90.+5', Handelfmeter)

Zuschauer: keine (aufgrund der Corona-Pandemie)

Gelbe Karten: Wendell (28.) – Lewandowski (67.)

Schiedsrichter: Tobias Welz (Wiesbaden)

Wann: 4. Juli 2020, 20 Uhr

Wo: Olympiastadion (Berlin)

2018/19: Bayern München - RB Leipzig 3:0

Bayern München: Manuel Neuer – Joshua Kimmich, Niklas Süle, Mats Hummels, David Alaba – Javi Martinez (65. Corentin Tolisso), Thiago – Thomas Müller – Kingsley Coman (87. Franck Ribery), Serge Gnabry (73. Arjen Robben) – Robert Lewandowski

Cheftrainer: Niko Kovac ( Kroatien)

RB Leipzig: Peter Gulacsi – Lukas Klostermann, Ibrahima Konate (82. Amadou Haidara), Willi Orban (70. Dayot Upamecano), Marcel Halstenberg – Tyler Adams (65. Konrad Laimer), Kevin Kampl – Marcel Sabitzer, Emil Forsberg – Timo Werner, Yussuf Poulsen

Cheftrainer: Ralf Rangnick

Tore: 0:1 Robert Lewandowski (29.), 0:2 Kingsley Coman (78.), 0:3 Robert Lewandowski (85.)

Gelbe Karten: Upamecano (82.) – Lewandowski (87.)

Zuschauer: 74.322 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Tobias Stieler(Offenbach)

Wann: 25. Mai 2019, 20 Uhr

Wo: Olympiastadion (Berlin)

2017/18: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 3:1

Eintracht Frankfurt: Lukas Hradecky – Danny da Costa, David Abraham, Carlos Salcedo, Jetro Willems – Makoto Hasebe – Omar Mascarell, Jonathan de Guzman (74. Marco Russ) – Marius Wolf (60. Mijat Gacinovic), Ante Rebić (89. Sebastien Haller) – Kevin-Prince Boateng

Cheftrainer: Niko Kovac (Kroatien)

FC Bayern München: Sven Ulreich – Joshua Kimmich, Niklas Süle, Mats Hummels, David Alaba – Javi Martinez – James Rodríguez, Thiago (64. Corentin Tolisso) – Thomas Müller (70. Kingsley Coman), Franck Ribery (87. Sandro Wagner) – Robert Lewandowski

Cheftrainer: Jupp Heynckes

Tore: 0:1 Ante Rebic (11.), 1:1 Robert Lewandowski (53.), 1:2 Ante Rebic (82.), 1:3 Mijat Gacinovic (90.+6’)

Gelbe Karten: Robert Lewandowski (38.), Kingsley Coman (87.) – Carlos Salcedo (7.), Makoto Hasebe (45.), Jetro Willems (45.+2’), Ante Rebic (84.), Mijat Gacinovic (90.+6’)

Zuschauer: 76.322 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Wann: 19. Mai 2018, 20 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

2016/17: Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:1

Borussia Dortmund: Roman Bürki – Marc Bartra (76. Erik Durm), Sokratis, Marcel Schmelzer (46. Gonzalo Castro) – Lukasz Piszczek, Matthias Ginter, Raphael Guerreiro – Ousmane Dembele, Shinji Kagawa – Pierre-Emerick Aubameyang, Marco Reus (46. Christian Pulisic)

Cheftrainer: Thomas Tuchel

Eintracht Frankfurt: Lukáš Hrádecký – Michael Hector, David Abraham, Jesús Vallejo – Timothy Chandler (72. Alex Meier), Slobodan Medojević (56. Taleb Tawatha), Mijat Gaćinović, Bastian Oczipka – Marco Fabián (79. Danny Blum), Ante Rebić – Haris Seferović

Cheftrainer: Niko Kovač ( Kroatien)

Tore: 0:1 Ousmane Dembele (8.), 1:1 Ante Rebić (29.), 1:2 Pierre-Emerick Aubameyang (67., Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Mijat Gacinovic (38.), Lukas Hradecky (66.), David Abraham (70.), Ante Rebic (87.) – Ousmane Dembele (90.+4')

Zuschauer: 74.322 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Altenberg)

Wann: 27. Mai 2017, 20 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

2015/16: FC Bayern München - Borussia Dortmund 4:3

FC Bayern München: Manuel Neuer – Philipp Lahm, Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba – Arturo Vidal – Thiago – Thomas Müller – Douglas Costa, Franck Ribery (108. Kingsley Coman) – Robert Lewandowski

Cheftrainer: Pep Guardiola ( Spanien)

Borussia Dortmund: Roman Bürki – Sven Bender, Sokratis, Mats Hummels (78. Matthias Ginter) – Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer (70. Erik Durm) – Julian Weigl – Henrich Mchitarjan, Gonzalo Castro (106. Shinji Kagawa) – Marco Reus – Pierre-Emerick Aubameyang

Cheftrainer: Thomas Tuchel

Tore: Elfmeterschießen: 0:1 Shinji Kagawa, 1:1 Arturo Vidal,Manuel Neuer hält gegen Sven Bender, 2:1 Robert Lewandowski, Sokratis trifft den Pfosten, Roman Bürki hält gegen Joshua Kimmich, 2:2 Pierre-Emerick Aubameyang, 3:2 Thomas Müller, 3:3 Marco Reus, 4:3 Douglas Costa

Gelbe Karten: Franck Ribery (39.), Joshua Kimmich (42.), Arturo Vidal (47.), Thomas Müller (109.) – Gonzalo Castro (39.), Mats Hummels (74.), Sokratis (99.)

Zuschauer: 74.322 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Wann: 21. Mai 2016, 20 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

2014/15: VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 3:1

VfL Wolfsburg: Diego Benaglio – Vieirinha, Timm Klose, Naldo, Ricardo Rodriguez – Maximilian Arnold (81. Andre Schürrle), Luiz Gustavo – Daniel Caligiuri (85. Christian Träsch), Kevin De Bruyne, Ivan Perisic (74. Josuha Guilavogui) – Bas Dost

Cheftrainer: Dieter Hecking

Borussia Dortmund: Mitchell Langerak – Erik Durm (68. Lukasz Piszczek), Neven Subotic, Mats Hummels, Marcel Schmelzer – Sebastian Kehl (68. Jakub Blaszczykowski), Ilkay Gündogan – Henrich Mchitarjan, Shinji Kagawa, Marco Reus (79. Ciro Immobile) – Pierre-Emerick Aubameyang

Cheftrainer: Jürgen Klopp

Tore: 1:0 Pierre-Emerick Aubameyang (5.), 1:1 Luiz Gustavo (22.), 1:2 Kevin De Bruyne (33.), 1:3 Bas Dost (38.)

Gelbe Karten: Mchitarjan (61.), Schmelzer (84.) – De Bruyne (88.), Vieirinha (90.+3')

Zuschauer: 75.815 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Felix Brych (München)

Wann: 30. Mai 2015, 20 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

2013/14: FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:0

FC Bayern München: Manuel Neuer – Jerome Boateng, Javi Martinez, Dante – Pierre Emile Hojbjerg (102. Daniel Van Buyten), Philipp Lahm (31. Franck Ribery, 109. Claudio Pizarro), Toni Kroos, Rafinha – Thomas Müller, Mario Götze – Arjen Robben

Cheftrainer: Pep Guardiola

Borussia Dortmund: Roman Weidenfeller – Lukasz Piszczek, Sokratis, Mats Hummels, Marcel Schmelzer – Nuri Sahin – Milos Jojic (83. Pierre-Emerick Aubameyang), Kevin Großkreutz (110. Jonas Hofmann) – Henrich Mchitarjan (60. Oliver Kirch), Marco Reus – Robert Lewandowski

Cheftrainer: Jürgen Klopp

Tore: 0:1 Arjen Robben (107.), 0:2 Thomas Müller (120.+3′)

Gelbe Karten: Toni Kroos (52.), Pierre Emile Hojbjerg (63.), Jerome Boateng (67.), Daniel Van Buyten (115.), Arjen Robben (117.)

Zuschauer: 76.197 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Florian Meyer (Braunschweig)

Wann: 17. Mai 2014, 20 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

2012/13: FC Bayern München - VfB Stuttgart 3:2

FC Bayern München: Manuel Neuer – Philipp Lahm, Daniel Van Buyten, Jerome Boateng, David Alaba – Javi Martinez, Bastian Schweinsteiger – Arjen Robben (83. Anatolij Tymoschtschuk), Thomas Müller, Franck Ribéry (90.+1′ Xherdan Shaqiri) – Mario Gomez (61. Mario Mandzukic)

Cheftrainer: Jupp Heynckes

VfB Stuttgart: Sven Ulreich – Antonio Rüdiger, Serdar Tasci, Georg Niedermeier, Cristian Molinaro (67. Gotoku Sakai) – Christian Gentner, Arthur Boka – Martin Harnik, Alexandru Maxim (61. Shinji Okazaki), Ibrahima Traore (75. Cacau) – Vedad Ibisevic

Cheftrainer: Bruno Labbadia

Tore: 1:0 Thomas Müller (37., FE), 2:0 Mario Gómez (48.), 3:0 Mario Gómez (61.), 3:1 Martin Harnik (71.), 3:2 Martin Harnik (80.)

Gelbe Karten: Schweinsteiger (50.), Mandzukic (90.+4′) – Traore (36.), Boka (85.), Ibisevic (90.+1′)

Zuschauer: 74.220

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Wann: 1. Juni 2013, 20 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

2011/12: Borussia Dortmund - FC Bayern München 5:2

Borussia Dortmund: Manuel Neuer – Philipp Lahm, Daniel Van Buyten, Jerome Boateng, David Alaba – Javi Martinez, Bastian Schweinsteiger – Arjen Robben (83. Anatolij Tymoschtschuk), Thomas Müller, Franck Ribéry (90.+1′ Xherdan Shaqiri) – Mario Gomez (61. Mario Mandzukic)

Cheftrainer: Jupp Heynckes

FC Bayern München: Sven Ulreich – Antonio Rüdiger, Serdar Tasci, Georg Niedermeier, Cristian Molinaro (67. Gotoku Sakai) – Christian Gentner, Arthur Boka – Martin Harnik, Alexandru Maxim (61. Shinji Okazaki), Ibrahima Traore (75. Cacau) – Vedad Ibisevic

Cheftrainer: Bruno Labbadia

Tore: 1:0 Shinji Kagawa (3.), 1:1 Arjen Robben (25., Foulelfmeter), 2:1 Mats Hummels (41., Foulelfmeter), 3:1 Robert Lewandowski (45.+1′), 4:1 Robert Lewandowski (58.), 4:2 Franck Ribery (75.), 5:2 Robert Lewandowski (81.)

Gelbe Karten: Weidenfeller (23.), Hummels (83.) – Badstuber (51.), Schweinsteiger (70.), Gomez (88.)

Zuschauer: 75.708

Schiedsrichter: Peter Gagelmann (Bremen)

Wann: 12. Mai 2012, 20 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

2010/11: FC Schalke 04 - MSV Duisburg 5:0

FC Schalke 04: Manuel Neuer – Benedikt Höwedes, Kyriakos Papadopoulos, Christoph Metzelder, Hans Sarpei (43. Sergio Escudero) – Peer Kluge (81. Atsuto Uchida), Jose Manuel Jurado – Jefferson Farfan, Julian Draxler (72. Joel Matip) – Raul – Klaas-Jan Huntelaar

Cheftrainer: Ralf Rangnick

MSV Duisburg: David Yelldell – Benjamin Kern (77. Maurice Exslager), Daniel Reiche (60. Filip Trojan), Branimir Bajić, Olivier Veigneau – Ivica Banović, Goran Sukalo – Sefa Yılmaz, Ivica Grlic, Olcay Sahan – Manuel Schäffler

Cheftrainer: Milan Sasic

Tore: 0:1 Julian Draxler (18.), 0:2 Klaas-Jan Huntelaar (22.), 0:3 Benedikt Höwedes (42.), 0:4 José Manuel Jurado (55.), 0:5 Klaas-Jan Huntelaar (70.)

Gelbe Karten: Weidenfeller (23.), Hummels (83.) – Badstuber (51.), Schweinsteiger (70.), Gomez (88.)

Zuschauer: 75.708

Schiedsrichter: Wolfgang Stark (Ergolding)

Wann: 21. Mai 2011, 20 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

2009/10: FC Bayern München - Werder Bremen 4:0

FC Bayern München: Hans Jörg Butt – Philipp Lahm, Daniel Van Buyten, Martin Demichelis, Holger Badstuber – Bastian Schweinsteiger, Mark van Bommel – Arjen Robben (87. Hamit Altintop), Thomas Müller (77. Anatolij Tymoschtschuk), Franck Ribery – Ivica Olić (80. Miroslav Klose)

Cheftrainer: Louis van Gaal

Werder Bremen: Tim Wiese – Clemens Fritz, Per Mertesacker, Naldo, Sebastian Boenisch – Aaron Hunt (45., Hugo Almeida), Philipp Bargfrede (54. Marko Marin), Torsten Frings, Tim Borowski (69. Daniel Jensen) – Claudio Pizarro, Mesut Özil

Cheftrainer: Thomas Schaaf

Tore: 0:1 Arjen Robben (35., HE), 0:2 Ivica Olić (51.), 0:3 Franck Ribéry (63.), 0:4 Bastian Schweinsteiger (83.)

Gelbe Karten: Frings (56.), Fritz (66.), Borowski (68.) – van Bommel (11.), Olic (19.)

Gelb/Rote Karte: Frings (76., Wiederholtes Foulspiel)

Zuschauer: 75.420 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Thorsten Kinhöfer (Herne)

Wann: 15. Mai 2010, 20 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

2008/09: Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen 1:0

Werder Bremen: Tim Wiese – Clemens Fritz, Naldo, Sebastian Prödl, Sebastian Boenisch – Frank Baumann (59. Peter Niemeyer), Torsten Frings, Mesut Özil (87. Alexandros Tziolis), Diego – Claudio Pizarro, Hugo Almeida (90. Markus Rosenberg)

Cheftrainer: Thomas Schaaf

Bayer 04 Leverkusen: Rene Adler – Gonzalo Castro (85. Angelos Charisteas), Manuel Friedrich, Lukas Sinkiewicz, Michal Kadlec – Renato Augusto, Simon Rolfes, Arturo Vidal (85. Toni Kroos), Tranquillo Barnetta – Stefan Kießling, Patrick Helmes

Cheftrainer: Bruno Labbadia

Tore: 0:1 Özil (58.)

Gelbe Karten: Vidal (68.) – Prödl (37.), Niemeyer (84.), Frings (90.+2'), Wiese (90.+2')

Zuschauer: 72.954 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Helmut Fleischer (Ulm)

Wann: 30. Mai 2009, 20 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

2007/08: FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1

FC Bayern München: Oliver Kahn – Christian Lell, Lucio, Martin Demichelis, Philipp Lahm – Bastian Schweinsteiger (86. Willy Sagnol), Mark van Bommel, Ze Roberto (113. Andreas Ottl), Franck Ribery – Miroslav Klose (69. Lukas Podolski), Luca Toni

Cheftrainer: Ottmar Hitzfeld

Borussia Dortmund: Marc Ziegler – Antonio Rukavina (79. Delron Buckley), Christian Wörns, Robert Kovac, Dede – Jakub Blaszczykowski, Sebastian Kehl (86. Nelson Valdez), Florian Kringe – Tinga – Alexander Frei (71. Diego Klimowicz), Mladen Petric

Cheftrainer: Thomas Doll

Tore: 0:1 Toni (11.), 1:1 Petric (90.+2'), 1:2 Toni (103.)

Gelbe Karten: Kovač (19.), Tinga (37.), Frei (38.), Rukavina (62.), Błaszczykowski (89.), Petrić (96.), Klimowicz (114.) – Ze Roberto (111.), Toni (120.)

Gelb/Rote Karte: Blaszczykowski (108.)

Zuschauer: 74.244

Schiedsrichter: Knut Kircher (Rottenburg am Neckar)

Wann: 19. April 2008

Wo: Olympiastadion, Berlin

2006/07: 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3:2

1. FC Nürnberg: Raphael Schäfer – Dominik Reinhardt, Andreas Wolf, Marek Nikl (73. Matthew Spiranovic), Javier Pinola (115. Ivica Banovic) – Tomas Galasek, Jan Kristiansen, Marco Engelhardt, Marek Mintal (35. Jan Polak) – Markus Schroth, Iwan Iwanowitsch Sajenko

Cheftrainer: Hans Meyer

VfB Stuttgart: Timo Hildebrand – Ricardo Osorio (68. Arthur Boka), Fernando Meira, Matthieu Delpierre, Ludovic Magnin – Pavel Pardo, Sami Khedira (101. Serdar Tasci), Thomas Hitzlsperger, Roberto Hilbert, Antonio da Silva (46. Mario Gomez) – Cacau

Cheftrainer: Armin Veh

Tore: 1:0 Cacau (20.), 1:1 Mintal (27.), 1:2 Engelhardt (47.), 2:2 Pardo (80., Foulelfmeter), 2:3 Kristiansen (109.)

Gelbe Karten: Meira (32.), Osorio (55.), Khedira (67.), Gomez (118.) – Nikl (14.), Schroth (57.), Spiranovic (84.), Galasek (92.)

Rote Karte: Cacau (31., Tätlichkeit)

Zuschauer: 74.400

Schiedsrichter: Michael Weiner (Giesen)

Wann: 26. Mai 2007, 20 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

2005/06: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 1:0

FC Bayern München: Oliver Kahn – Willy Sagnol, Lucio, Valerien Ismael, Philipp Lahm – Hasan Salihamidzic (46. Ze Roberto), Martín Demichelis, Michael Ballack, Owen Hargreaves (81. Jens Jeremies) – Roy Makaay (90.+1' Mehmet Scholl), Claudio Pizarro

Cheftrainer: Felix Magath

Eintracht Frankfurt: Oka Nikolov – Marko Rehmer (34. Daniyel Cimen (82. Markus Weissenberger)), Aleksandar Vasoski, Marco Russ – Christoph Spycher, Benjamin Huggel, Patrick Ochs, Stefan Lexa (72. Francisco Copado), Benjamin Köhler, Alex Meier – Ioannis Amanatidis

Cheftrainer: Friedhelm Funkel

Tore: 0:1 Pizarro (59.)

Gelbe Karten: Vasoski (40.) – Ballack (18.), Lahm (77.), Sagnol (86.)

Zuschauer: 74.349

Schiedsrichter: Herbert Fandel (Kyllburg)

Wann: 29. April 2006, 20 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

2004/05: FC Bayern München - FC Schalke 04 2:1

FC Bayern München: Oliver Kahn – Willy Sagnol (90.+2' Sebastian Deisler), Lucio, Robert Kovac, Bixente Lizarazu – Martin Demichelis – Bastian Schweinsteiger (75. Hasan Salihamidzic), Michael Ballack, Ze Roberto (82. Torsten Frings) – Roy Makaay, Claudio Pizarro

Cheftrainer: Felix Magath

FC Schalke 04: Frank Rost – Niels Oude Kamphuis (46. Hamit Altıntop), Marcelo Bordon, Mladen Krstajić, Lewan Kobiaschwili – Christian Poulsen (82. Darío Rodríguez), Sven Vermant – Lincoln – Gerald Asamoah, Ebbe Sand, Aílton (71. Mike Hanke)

Cheftrainer: Ralf Rangnick

Tore: 0:1 Makaay (42.), 1:1 Lincoln (45., FE), 1:2 Salihamidzic (76.)

Gelbe Karten: Vermant (23.), Poulsen (51.), Altintop (63.), Krstajic (79.), Kobiashwilli (83.) – Ballack (7.), Demichelis (19.), Makaay (90.)

Zuschauer: 74.359

Schiedsrichter: Florian Meyer (Braunschweig)

Wann: 28. Mai 2005, 20.45 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

2003/04: Werder Bremen - Alemannia Aachen 3:2

Werder Bremen: Andreas Reinke – Paul Stalteri, Valerien Ismael, Mladen Krstajic, Christian Schulz (90. Viktor Skripnik) – Frank Baumann, Tim Borowski (88. Angelos Charisteas), Fabian Ernst – Johan Micoud – Ivan Klasnic (87. Nelson Valdez), Ailton

Cheftrainer: Thomas Schaaf

Alemannia Aachen: Stephan Straub – Willi Landgraf (73. Cristian Fiel), Alexander Klitzpera, George Stanley Mbwando, Stefan Blank – Frank Paulus, Ivica Grlic, Dennis Brinkmann (83. Eric van der Luer) – Karlheinz Pflipsen (79. Daniel Gomez) – Bachirou Salou, Erik Meijer

Cheftrainer: Jörg Berger

Tore: 1:0 Borowski (31.), 2:0 Klasnić (45.), 2:1 Blank (51.), 3:1 Borowski (84.), 3:2 Meijer (90.+3')

Gelbe Karten: Ismael (30.) – Klitzpera (1.), Blank (27.), Meijer (60.)

Gelb/Rote Karte: George Stanley Mbwando (75., grobes Foulspiel)

Zuschauer: 71.682 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Herbert Fandel (Kyllburg)

Wann: 29. Mai 2004, 20 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

2002/03: FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 3:1

FC Bayern München: Oliver Kahn – Willy Sagnol, Samuel Kuffour, Thomas Linke, Bixente Lizarazu (84. Michael Tarnat) – Owen Hargreaves, Jens Jeremies (76. Thorsten Fink), Michael Ballack, Ze Roberto (76. Mehmet Scholl) – Giovane Elber, Claudio Pizarro

Cheftrainer: Ottmar Hitzfeld

1. FC Kaiserlautern: Tim Wiese – Harry Koch (46. Thomas Riedl), Tomasz Klos, Herve Nzelo-Lembi, Bill Tchato – Lincoln (63. Christian Timm), Markus Anfang, Marian Hristov – Miroslav , Vratislav Lokvenc, Jose Manuel Dominguez (81. Selim Teber)

Cheftrainer: Eric Gerets

Tore: 1:0 Ballack (3.), 2:0 Ballack (10., FE), 3:0 Pizarro (50.), 3:1 Klose (79.)

Gelbe Karten: Jeremies (18.) – Anfang (24.), Koch (44.), Klose (61.)

Rote Karte: Marian Hristov (78.)

Zuschauer: 70.490

Schiedsrichter: Lutz Michael Fröhlich (Berlin)

Wann: 31. Mai 2003, 19.30 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

2001/02: FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen 4:2

FC Schalke 04: Oliver Reck – Tomasz Hajto (46. Niels Oude Kamphuis), Tomasz Waldoch, Nico Van Kerckhoven – Marco van Hoogdalem, Jiri Nemec – Gerald Asamoah (81. Sven Vermant), Andreas Möller (75. Marc Wilmots), Jörg Böhme – Ebbe Sand, Victor Agali

Cheftrainer: Huub Stevens

Bayer 04 Leverkusen: Hans Jörg Butt – Boris Zivkovic, Lucio, Diego Placente – Bernd Schneider, Carsten Ramelow, Michael Ballack, Ze Roberto – Yıldıray Bastürk – Oliver Neuville (67. Thomas Brdaric), Dimitar Berbatow (77. Ulf Kirsten)

Cheftrainer: Klaus Toppmöller

Tore: 0:1 Berbatow (27.), 1:1 Böhme (45.), 2:1 Agali (68.), 3:1 Möller (71.), 4:1 Sand (85.), 4:2 Kirsten (89.)

Gelbe Karten: Böhme, van Hoogdalem, Reck, Nemec – Ramelow, Bastürk, Berbatow, Brdaric

Rote Karten: Victor Agali (90.)

Zuschauer: 70.000

Schiedsrichter: Franz-Xaver Wack (Biberbach)

Wann: 11. Mai 2002, 19.45 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

2000/01: FC Schalke 04 - 1.FC Union Berlin 2:0

FC Schalke 04: Oliver Reck – Tomasz Hajto, Marco van Hoogdalem, Jiri Nemec (84. Olaf Thon) – Niels Oude Kamphuis, Nico van Kerckhoven (87. Mike Büskens), Jörg Böhme – Andreas Möller – Gerald Asamoah (80. Radoslav Latal), Ebbe Sand, Emile Mpenza

Cheftrainer: Huub Stevens

1.FC Union Berlin: Sven Beuckert – Jens Tschiedel (81. Marko Tredup) – Tom Persich, Daniel Ernemann (56. Daniel Teixeira) – Steffen Menze, Ronny Nikol, Christo Koilow, Emil Kremenliew, Chibuike Okeke – Harun Isa (70. Michael Zechner), Bozidar Durkovic

Cheftrainer: Georgi Wassilew

Tore: 0:1 Böhme (53.), 0:2 Böhme (58., Elfmeter)

Gelbe Karten: Ernemann, Beuckert – Hajto, Asamoah

Zuschauer: 73.011

Schiedsrichter: Hermann Albrecht (Kaufbeuren)

Wann: 26. Mai 2001, 19.30 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

1999/2000: FC Bayern München - Werder Bremen 3:0

FC Bayern München: Oliver Kahn – Markus Babbel, Patrik Andersson, Samuel Kuffour, Michael Tarnat – Hasan Salihamidzic, Stefan Effenberg (81. Thorsten Fink), Jens Jeremies – Paulo Sergio, Carsten Jancker (74. Roque Santa Cruz), Giovane Elber (86. Mehmet Scholl)

Cheftrainer: Ottmar Hitzfeld

Werder Bremen: Frank Rost – Torsten Frings, Mike Barten, Frank Baumann, Andree Wiedener (15. Viktor Skripnik) – Dieter Eilts (64. Dirk Flock), Bernhard Trares (71. Raphael Wicky), Marco Bode – Andreas Herzog – Ailton, Claudio Pizarro

Cheftrainer: Thomas Schaaf

Tore: 0:1 Elber (57.), 0:2 Sergio (83.), 0:3 Scholl (90.)

Gelbe Karten: Ailton, Wiedener, Rost, Herzog, Trares, Frings – Jeremies, Elber, Salihamidzic, Effenberg

Zuschauer: 76.000

Schiedsrichter: Alfons Berg (Konz-Niedermennig)

Wann: 6. Mai 2000, 19.30 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

1998/99: Werder Bremen - FC Bayern München 5:4

Werder Bremen: Frank Rost – Bernhard Trares – Jens Todt, Raphael Wicky – Dieter Eilts, Christoph Dabrowski (69. Rade Bogdanović), Jurij Maximow, Andree Wiedener – Andreas Herzog (45. Pawel Wojtala) – Torsten Frings, Marco Bode

Cheftrainer: Thomas Schaaf

FC Bayern München: Oliver Kahn – Lothar Matthäus – Thomas Linke, Samuel Kuffour (37. Ali Daei) – Markus Babbel, Jens Jeremies (57. Thorsten Fink), Stefan Effenberg, Michael Tarnat – Mario Basler, Carsten Jancker, Mehmet Scholl (84. Hasan Salihamidžić)

Cheftrainer: Ottmar Hitzfeld

Tore: 1:0 Maximow (3.), 1:1 Jancker (45.), Elfmeterschießen: 1:0 Bode, 1:1 Salihamidzic, Kahn hält gegen Todt, 1:2 Daei, 2:2 Bogdanovic, 2:3 Tarnat, 3:3 Wicky, 3:4 Jancker, 4:4 Eilts, Effenberg schießt über das Tor, 5:4 Rost, Rost hält gegen Matthäus

Gelbe Karten: Rost, Trares, Wicky – Jancker, Effenberg

Rote Karte: Basler (114.)

Zuschauer: 75.841

Schiedsrichter: Jürgen Aust (Köln)

Wann: 12. Juni 1999, 19.30 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

1997/98: FC Bayern München - MSV Duisburg 2:1

FC Bayern München: Oliver Kahn – Lothar Matthäus – Markus Babbel, Thomas Helmer (34. Thorsten Fink)- Mario Basler, Dietmar Hamann, Christian Nerlinger, Michael Tarnat, Bixente Lizarazu (34. Carsten Jancker) – Mehmet Scholl (76. Thomas Strunz), Giovane Elber

Cheftrainer: Giovanni Trapattoni

MSV Duisburg: Thomas Gill – Thomas Vana – Torsten Wohlert, Slobodan Komljenovic – Carsten Wolters, Stig Tofting, Michael Zeyer, Tomasz Hajto, Dietmar Hirsch – Uwe Spies, Bachirou Salou (73. Markus Osthoff)

Cheftrainer: Friedhelm Funkel

Tore: 0:1 Salou (20.), 1:1 Babbel (70.), 2:1 Basler (89.)

Zuschauer: 75.800

Schiedsrichter: Harmut Strampe (Handorf)

Wann: 16. Mai 1998, 19.30 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

1996/97: VfB Stuttgart - FC Energie Cottbus 2:0

VfB Stuttgart : Franz Wohlfahrt, Marco Haber, Frank Verlaat, Thomas Berthold, Matthias Hagner (71. Thomas Schneider), Zvonimir Soldo, Krassimir Balakow, Gerhard Poschner, Thorsten Legat, Giovane Elber (90. Danny Schwarz), Fredi Bobic (81. Radoslaw Gilewicz)

Cheftrainer: Joachim Löw

FC Energie Cottbus: Kay Wehner, Thomas Hoßmang, Sven Benken, Jens Melzig, Ingolf Schneider (65. Igor Lazic), Detlef Irrgang, Willi Kronhardt, Jens-Uwe Zöphel, Jörg Woltmann (81. Moses Enguelle), Toralf Konetzke, Frank Seifert (65. Matthias Zimmerling)

Cheftrainer: Eduard Geyer

Tore: 1:0 Elber (18.), 2:0 Elber (52.)

Gelbe Karten: Haber, Soldo - Melzig

Zuschauer: 76.400

Schiedsrichter: Edgar Steinborn (Sinzig)

Wann: 14. Juni 1997, 19 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

1995/96: 1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC 1:0

1. FC Kaiserslautern: Andreas Reinke – Miroslav Kadlec, Oliver Schäfer, Harry Koch, Frank Greiner, Axel Roos (82. Uwe Wegmann), Thomas Hengen, Andreas Brehme, Martin Wagner, Olaf Marschall (75. Roger Lutz), Pavel Kuka (88. Claus-Dieter Wollitz)

Cheftrainer: Eckhard Krautzun

Karlsruher SC: Claus Reitmaier – Jens Nowotny, Thomas Ritter (82. Eberhard Carl), Dirk Schuster, Gunther Metz (73. Edgar Schmitt), Thorsten Fink, Thomas Häßler, Manfred Bender, Michael Tarnat, Adrian Knup, Sean Dundee

Cheftrainer: Winfried Schäfer

Tore: 0:1 Wagner (42.)

Gelbe Karten: Carl, Tarnat – Wagner

Zuschauer: 75.800

Schiedsrichter: Hellmut Krug (Gelsenkirchen)

Wann: 25. Mai 1996, 19 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

1994/95: Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 3:0

Borussia Mönchengladbach: Uwe Kamps – Thomas Kastenmaier, Michael Klinkert, Patrik Andersson, Jörg Neun, Christian Hochstätter (66. Holger Fach), Stefan Effenberg, Karlheinz Pflipsen, Peter Wynhoff (88. Joachim Stadler), Martin Dahlin, Heiko Herrlich

Cheftrainer: Bernd Krauss

VfL Wolfsburg: Uwe Zimmermann – Frank Lieberam, Ulf-Volker Probst, Jann Jensen (17. Stephan Täuber), Uwe Klein, Hans-Jürgen Brunner, Claus-Dieter Wollitz, Thomas Seeliger, Detlev Dammeier (75. Michael Butrej), Siegfried Reich, Stefan Meissner

Cheftrainer: Gerd Roggensack

Tore: 1:0 Dahlin (14.), 2:0 Effenberg (61.), 3:0 Herrlich (86.)

Gelbe Karten: Michael Klinkert, Stefan Effenberg, Martin Dahlin – Siegfried Reich, Thomas Seeliger, Stephan Täuber

Zuschauer: 75.700

Schiedsrichter: Eugen Strigler (Horb am Neckar)

Wann: 24. Juni 1995, 18 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

1993/94: Werder Bremen - Rot-Weiss Essen 3:1

Werder Bremen: Oliver Reck – Rune Bratseth, Dietmar Beiersdorfer, Thomas Wolter, Mario Basler (75. Andree Wiedener), Miroslav Votava, Andreas Herzog (84. Uli Borowka), Dieter Eilts, Marco Bode, Bernd Hobsch, Wynton Rufer

Cheftrainer: Otto Rehhagel

Rot-Weiss Essen: Frank Kurth – Harald Kügler, Mathias Jack, Ingo Pickenäcker (39. Roman Geschlecht), Jürgen Margref, Jörg Lipinski, Daouda Bangoura, Adrian Spyrka, Kristian Zedi, Robert Reichert (49. Oliver Grein), Christian Dondera

Cheftrainer: Wolfgang Frank

Tore: 1:0 Beiersdorfer (17.), 2:0 Herzog (38.), 2:1 Bangoura (50.), 3:1 Rufer (88., HE)

Zuschauer: 76.391

Schiedsrichter: Manfred Amerell (München)

Wann: 14. Mai 1994, 18.15 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

1992/93: Bayer 04 Leverkusen - Herta BSC Amateure 1:0

Bayer 04 Leverkusen: Rüdiger Vollborn – Franco Foda – Christian Wörns, Martin Kree – Andreas Fischer, Heiko Scholz, Ioan Lupescu, Pavel Hapal, Markus Happe – Andreas Thom, Ulf Kirsten

Cheftrainer: Dragoslav Stepanovic

Herta BSC Amateure: Christian Fiedler – Sven Meyer – Oliver Schmidt (73. Sascha Höpfner), Karsten Nied – Gerald Klews, Andreas Schmidt, Oliver Holzbecher, Wolfgang Kolczyk – Carsten Ramelow – Sven Kaiser, Ayhan Gezen

Cheftrainer: Jochem Ziegert

Tore:1:0 Kirsten (77.)

Gelbe Karte: Kirsten

Zuschauer: 76.391

Schiedsrichter: Markus Merk (Kaiserslautern)

Wann: 12. Juni 1993, 18 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

1991/92: Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 4:3

Hannover 96: Jörg Sievers – Roman Wojcicki, Jörg-Uwe Klütz, Axel Sundermann – Bernd Heemsoth (120. Matthias Kuhlmey), Jörg Kretzschmar, Karsten Surmann, Oliver Freund, Michael Schjonberg – Michael Koch (71. Uwe Jursch), Milos Djelmas

Cheftrainer: Michael Lorkowski

Borussia Mönchengladbach: Uwe Kamps – Holger Fach, Thomas Huschbeck (46. Joachim Stadler), Michael Klinkert, Thomas Kastenmaier – Karlheinz Pflipsen, Christian Hochstätter, Martin Schneider, Jörg Neun – Martin Max (76. Martin Dahlin), Hans-Jörg Criens

Cheftrainer: Jürgen Gelsdorf

Tore: Elfmeterschießen: 1:0 Thomas Kastenmaier, 1:1 Milos Djelmas, 2:1 Hans-Jörg Criens, 2:2 Roman Wojcicki, Karlheinz Pflipsen scheitert an Jörg Sievers, Oliver Freund scheitert an Uwe Kamps, Holger Fach scheitert an Jörg Sievers, 2:3 Jörg Kretzschmar, 3:3 Jörg Neun, 3:4 Michael Schjonberg

Gelbe Karten: Thomas Kastenmaier, Christian Hochstätter – Jörg-Uwe Klütz, Milos Djelmas

Zuschauer: 76.200

Schiedsrichter: Bernd Heynemann (Magdeburg)

Wann: 23. Mai 1992, 18 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

1990/91: Werder Bremen - 1. FC Köln 4:3

Werder Bremen: Oliver Reck – Rune Bratseth – Mirko Votava, Uli Borowka – Thomas Wolter, Günter Hermann (75. Gunnar Sauer), Dieter Eilts, Frank Neubarth (70. Uwe Harttgen), Marco Bode – Wynton Rufer, Klaus Allofs

Cheftrainer: Otto Rehhagel

1. FC Köln: Bodo Illgner – Jann Jensen – Andreas Gielchen, Karsten Baumann – Frank Greiner, Alfons Higl, Pierre Littbarski, Ralf Sturm (59. Horst Heldt), Henrik Andersen (96. Andrzej Rudy) – Falko Götz, Maurice Banach

Cheftrainer: Erich Rutemöller

Tore: 1:0 Dieter Eilts (48.), 1:1 Maurice Banach (62.), Elfmeterschießen:, Andrzej Rudy verschießt, Klaus Allofs verschießt, 0:1 Alfons Higl, 1:1 Wynton Rufer, Pierre Littbarski verschießt, 2:1 Rune Bratseth, 2:2 Maurice Banach, 3:2 Uwe Harttgen, 3:3 Falko Götz, 4:3 Uli Borowka

Gelbe Karten: Frank Neubarth – Frank Greiner, Andreas Gielchen

Zuschauer: 73.000

Schiedsrichter: Aron Schmidhuber (Ottobrunn)

Wann: 22. Juni 1991, 19.30 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

1989/90: 1. FC Kaiserslautern - Werder Bremen 3:2

1. FC Kaiserslautern: Gerry Ehrmann, Reinhard Stumpf, Franco Foda, Kay Friedmann (57. Roger Lutz), Uwe Scherr, Markus Schupp (77. Axel Roos), Demir Hotic, Thomas Dooley, Frank Lelle, Bruno Labbadia, Stefan Kuntz

Cheftrainer: Karl-Heinz Feldkamp

Werder Bremen: Oliver Reck, Uli Borowka (52. Manfred Burgsmüller), Rune Bratseth, Jonny Otten, Thomas Wolter (35. Frank Neubarth), Miroslav Votava, Uwe Harttgen, Dieter Eilts, Günter Hermann, Karl-Heinz Riedle, Wynton Rufer

Cheftrainer: Otto Rehhagel

Tore: 0:1 Bruno Labbadia (19.), 0:2 Bruno Labbadia (26.), 0:3 Stefan Kuntz (30.), 1:3, Frank Neubarth (54.), 2:3 Manfred Burgsmüller (72.)

Zuschauer: 76.391

Schiedsrichter: Manfred Neuner (Leimen)

Wann: 19. Mai 1990, 18 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

1988/89: Borussia Dortmund - Werder Bremen 4:1

Borussia Dortmund: Wolfgang de Beer – Günter Kutowski, Thomas Kroth, Thomas Helmer – Günter Breitzke (73. Michael Lusch), Michael Zorc, Andreas Möller, Michael Rummenigge, Murdo MacLeod – Norbert Dickel (77. Bernd Storck), Frank Mill

Cheftrainer: Horst Köppel

Werder Bremen: Oliver Reck – Thomas Schaaf, Rune Bratseth, Gunnar Sauer (77. Manfred Burgsmüller), Jonny Otten (55. Frank Ordenewitz) – Thomas Wolter, Mirko Votava, Dieter Eilts, Günter Hermann – Karl-Heinz Riedle, Frank Neubarth

Cheftrainer: Otto Rehhagel

Tore: 0:1 Karl-Heinz Riedle (15.), 1:1 Norbert Dickel (21.), 2:1 Frank Mill (58.), 3:1 Norbert Dickel (73.), 4:1 Michael Lusch (74.)

Gelbe Karten: Andreas Möller, Günter Breitzke – Thomas Wolter

Zuschauer: 76.000

Schiedsrichter: Karl-Heinz Tritschler (Freiburg)

Wann: 24. Juni 1989, 18 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

1987/88: Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 1:0

Eintracht Frankfurt: Uli Stein – Manfred Binz – Charly Körbel, Dieter Schlindwein – Michael Kostner (71. Thomas Klepper), Ralf Sievers, Frank Schulz, Lajos Detari, Dietmar Roth – Holger Friz (78. Janusz Turowski), Wlodzimierz Smolarek

Cheftrainer: Karl-Heinz Feldkamp

VfL Bochum: Ralf Zumdick – Lothar Woelk – Walter Oswald, Martin Kree – Michael Rzehaczek, Frank Heinemann, Andrzej Iwan, Rob Reekers, Thorsten Legat – Josef Nehl (66. Thomas Epp), Uwe Leifeld

Cheftrainer: Hermann Gerland

Tore: 1:0 Lajos Detari (81.)

Gelbe Karten: Kostner, Sievers – Kree, Legat

Zuschauer: 76.000

Schiedsrichter: Wilfried Heitmann (Drentwede)

Wann: 28. Mai 1988, 18 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin

1986/87: Hamburger SV - Stuttgarter Kickers 3:1

Hamburger SV: Uli Stein – Ditmar Jakobs – Dietmar Beiersdorfer, Tobias Homp – Manfred Kaltz, Thomas Kroth, Sascha Jusufi (67. Frank Schmöller), Peter Lux – Thomas von Heesen – Manfred Kastl, Miroslaw Okonski

Cheftrainer: Ernst Happel

Stuttgarter Kickers: Armin Jäger – Ralf Forster – Dieter Finke (63. Heribert Stadler), Niels Schlotterbeck – Bernd Schindler – Anthony Baffoe, Hans Hein, Kazimierz Kmiecik, Frank Elser – Ralf Vollmer (84. Detlef Olaidotter), Dirk Kurtenbach

Cheftrainer: Dieter Renner

Tore: 0:1 Dirk Kurtenbach (15.), 1:1 Dietmar Beiersdorfer (15.), 2:1 Manfred Kaltz (88.), 3:1 Niels Schlotterbeck (90., ET)

Gelbe Karten: Dietmar Beiersdorfer – Dieter Finke, Niels Schlotterbeck

Zuschauer: 76.000

Schiedsrichter: Peter Gabor (Berlin)

Wann: 20. Juni 1987, 18 Uhr

Wo: Olympiastadion, Berlin