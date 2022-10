Champions League: die besten Torjäger aller Zeiten Die besten Torjäger des größten Wettbewerbs im europäischen Vereinsfußball. (Stand 05.05.2022)

In der Champions League treffen die besten Vereine und Spieler der Welt aufeinander, kein Wettbewerb im Klubfußball hat ein so hohes Standing. Doch wer führt eigentlich die Torschützenliste an? Das könnt ihr in unserer Rangliste herausfinden. Kleiner Tipp: Die ersten beiden liefern sich seit Jahren ein Duell auf höchstem Niveau.