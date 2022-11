Umfrage-Ergebnis: DAS ist die überflüssigste Regel im Amateurfußball Überraschung! Es ist nicht die Handspiel-Regel.

FuPa hat eine Umfrage-Serie gestartet, in der aufgezeigt werden soll, was den Amateurfußball und seine Anhänger sowie Protagonisten wirklich bewegt. Unser neuntes Thema: "Was ist die überflüssigste Regel im Amateurfußball?" Hier ist das Ergebnis:

Dass Trainer im Amateurfußball in einer festgelegten Zone bleiben müssen, findet laut unserer Umfrage jeder Dritte überflüssig. Und selbst wenn man unter den 7355 Befragten nur die Schiedsrichter zu Wort kommen lassen würde, wäre es immer noch jeder Vierte. Im Umkehrschluss sollten die Verbände also darüber nachdenken, den Trainern relativ freien Lauf zu lassen beziehungsweise zu gewähren.

Im Saarland, in Bayern und in Hessen steht hingegen die Zeitstrafe auf der Liste der überflüssigsten Regel ganz weit oben. Das ist gar nicht so überraschend. Während Bayern die Zeitstrafe gerade erst zum Saisonstart bei den Senioren wieder eingeführt hat, wurde sie im Saarland in diesem Sommer sogar zum Ersatz für die Gelb-Rote Karte. Der hessische Fußballverband hatte die Zeitstrafe bereits 2021 als Pilot-Projekt eingeführt. Auch in anderen Verbänden gibt es die Zeitstrafe, allerdings vorwiegend im JuniorInnen-Bereich.

In Thüringen regen sich mehr als ein Drittel der Befragten über die Regel zum Wechselkontingent auf. Dass nunmehr fünf Spieler eingewechselt werden dürfen, erachten deutschlandweit immerhin noch 13,5 Prozent als überflüssig.

Während überraschend die Handspiel-Regel oder die allseits diskutierte Abseitsregel gar nicht so sehr Thema sind, echauffieren sich knapp neun Prozent über die Relegation mit Hin- und Rückspiel. Das kommt beispielsweise in Bayern immer wieder vor, wo über 15 Prozent der der Befragten ein einziges Entscheidungsspiel als ausreichend erachten.