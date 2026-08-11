 2026-08-11T08:43:49.129Z

Elf der Woche

Elf der Woche: der große Überblick auf FuPa Lüneburg

FuPa-Elf der Woche: Das ist der Überblick für FuPa Lüneburg mit den besten Spielern einer Liga

von FuPa Lüneburg · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Rinke

Verlinkte Inhalte

1. KK Cuxhaven St. II 24/25
1. KK Cuxhaven St. I 24/25
3. KK H-W Ost 24/25
7er Herren 24/25
2.KK Osterholz Meiste Frühjahr 25

Die Elf der Woche von FuPa Lüneburg ist ausgewertet. Wer es in welcher Liga in die Elf der Woche geschafft hat, erfahrt ihr hier:

  • In deiner Liga fehlt die Elf der Woche bzw. du möchtest dabei helfen, dauerhaft eine Elf der Woche in deiner Liga zu garantieren? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff "Ligaleiter" an lueneburg@fupa.net. Als Ligaleiter kannst du auch die Aufstellungen der Gegner pflegen. Es müssen 70 Prozent aller Mannschaften einer Liga ihre Aufstellungen erfasst haben, damit eine Elf der Woche entstehen kann.

  • Die wesentlichen Faktoren zur Elf der Woche findet ihr hier: Kriterien & Faktoren für "Elf der Woche"

Herren - Verbandsebene

Regionalliga Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
Oberliga Niedersachsen - hier geht es zur Elf der Woche!
Landesliga Lüneburg - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga Lüneburg 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga Lüneburg 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga Lüneburg 3 - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga Lüneburg 4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Herren - Celle

Kreisliga Celle - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Celle - hier geht es zur Elf der Woche!

Herren - Cuxhaven

Kreisliga Cuxhaven - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Cuxhaven Staffel - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse Cuxhaven Staffel I - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse Cuxhaven Staffel II - hier geht es zur Elf der Woche!
3. Kreisklasse Cuxhaven Staffel I - hier geht es zur Elf der Woche!
3. Kreisklasse Cuxhaven Staffel II - hier geht es zur Elf der Woche!

Herren - Harburg

Kreisliga Harburg - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Harburg - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse Harburg - hier geht es zur Elf der Woche!
3. Kreisklasse Harburg - hier geht es zur Elf der Woche!
4. Kreisklasse Harburg - hier geht es zur Elf der Woche!


Herren - Heidekreis

Kreisliga Heidekreis - hier geht es zur Elf der Woche!

Herren - Heide-Wendland

Kreisliga Heide-Wendland - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Heide-Wendland Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Heide-Wendland Süd - hier geht es zur Elf der Woche!

Herren - Osterholz

Kreisliga Osterholz - hier geht es zur Elf der Woche!

Herren - Rotenburg

Kreisliga Rotenburg - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Rotenburg Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Rotenburg Süd - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse Rotenburg Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse Rotenburg Süd - hier geht es zur Elf der Woche!
3. Kreisklasse Rotenburg Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
3. Kreisklasse Rotenburg Süd - hier geht es zur Elf der Woche!
4. Kreisklasse Rotenburg Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
4. Kreisklasse Rotenburg Mitte - hier geht es zur Elf der Woche!
4. Kreisklasse Rotenburg Süd - hier geht es zur Elf der Woche!

Herren - Stade

Kreisliga Stade - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Stade - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse Stade - hier geht es zur Elf der Woche!
3. Kreisklasse Stade - hier geht es zur Elf der Woche!
4. Kreisklasse Stade - hier geht es zur Elf der Woche!

Herren - Verden

Kreisliga Verden - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen - Verbandsebene

Frauen: Oberliga Niedersachsen West - hier geht es zur Elf der woche!
Frauen: Landesliga Lüneburg - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen: Bezirksliga Lüneburg West - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen: Bezirksliga Lüneburg Ost - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen: Kreisliga Stade / Harburg - hier geht es zur Elf der Woche!