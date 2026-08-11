Elf der Woche: der große Überblick auf FuPa Lüneburg

Die Elf der Woche von FuPa Lüneburg ist ausgewertet. Wer es in welcher Liga in die Elf der Woche geschafft hat, erfahrt ihr hier:
Regionalliga Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
Oberliga Niedersachsen - hier geht es zur Elf der Woche!
Landesliga Lüneburg - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga Lüneburg 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga Lüneburg 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga Lüneburg 3 - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga Lüneburg 4 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Celle - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Celle - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Cuxhaven - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Cuxhaven Staffel - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse Cuxhaven Staffel I - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse Cuxhaven Staffel II - hier geht es zur Elf der Woche!
3. Kreisklasse Cuxhaven Staffel I - hier geht es zur Elf der Woche!
3. Kreisklasse Cuxhaven Staffel II - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Harburg - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Harburg - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse Harburg - hier geht es zur Elf der Woche!
3. Kreisklasse Harburg - hier geht es zur Elf der Woche!
4. Kreisklasse Harburg - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Heidekreis - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Heide-Wendland - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Heide-Wendland Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Heide-Wendland Süd - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Osterholz - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Rotenburg - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Rotenburg Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Rotenburg Süd - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse Rotenburg Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse Rotenburg Süd - hier geht es zur Elf der Woche!
3. Kreisklasse Rotenburg Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
3. Kreisklasse Rotenburg Süd - hier geht es zur Elf der Woche!
4. Kreisklasse Rotenburg Nord - hier geht es zur Elf der Woche!
4. Kreisklasse Rotenburg Mitte - hier geht es zur Elf der Woche!
4. Kreisklasse Rotenburg Süd - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Stade - hier geht es zur Elf der Woche!
1. Kreisklasse Stade - hier geht es zur Elf der Woche!
2. Kreisklasse Stade - hier geht es zur Elf der Woche!
3. Kreisklasse Stade - hier geht es zur Elf der Woche!
4. Kreisklasse Stade - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga Verden - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen: Oberliga Niedersachsen West - hier geht es zur Elf der woche!
Frauen: Landesliga Lüneburg - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen: Bezirksliga Lüneburg West - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen: Bezirksliga Lüneburg Ost - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen: Kreisliga Stade / Harburg - hier geht es zur Elf der Woche!