 2026-01-09T09:36:09.492Z

Halle
Die Rüsselsheimer Stadtmeisterschaft wurde vom Punkt zwischen dem SV Dersim (in schwarz) und dem A-Ligisten SV Flörsheim aus Main-Taunus entschieden.
Die Rüsselsheimer Stadtmeisterschaft wurde vom Punkt zwischen dem SV Dersim (in schwarz) und dem A-Ligisten SV Flörsheim aus Main-Taunus entschieden. – Foto: Dominik Claus

Übersicht: Das was euer Hallenturnier-Fahrplan in Südhessen

Alle Budenzauber-Events im Winter im Rück- und Überblick

Verlinkte Inhalte

Stadtmeist. Bensheim
Reinhold-Unrath-Cup
Werner Fricke Cup
Grewatsch-Turnier
Hallenmeisterschaft

In den heimischen Ligen herrscht Winterpause - was nicht bedeutete, dass auch Fußballpause herrscht. Denn dafür lag der Budenzauber so richtig m Fokus. Wir geben euch einen Überblick über alle Hallenturniere, die im Winter in Südhessen stattfanden. Das bedeutet konkret: In den Fußballkreisen Darmstadt, Dieburg, Bergstraße, Groß-Gerau und Odenwald. Alle Turnier sind chronologisch sortiert. Euch fehlt ein Turnier? Dann schreibt uns eine Email an fupa@vrm.de !

20./21. Dezember

Jürgen-Grewatsch-Gedächtnisturnier (Ausrichter SV 09 Flörsheim)

Zum Vorbericht

Zum Turnierplan

Zum Nachbericht

Zu den Bildergalerien

26.-30. Dezember

Stadtmeisterschaft Bensheim (Ausrichter: FSG Bensheim)

Zum Turnierplan

Zu den Turnierberichten

27./28. Dezember

Stadtmeisterschaft Rüsselsheim (Ausrichter: FC Türk Gücü)

Zum Turnierplan

Zum Nachbericht

Zur Bildergalerie

27.-29. Dezember

Stadtmeisterschaft Pfungstadt

Zum Turnierplan

Zu den Bildergalerien

28. Dezember

Stadtmeisterschaft Bürstadt (und diesmal auch in Kombination mit Lampertheim, Ausrichter: FSG Riedrode)

Zum Vorbericht

Zum Turnierplan

Zum Nachbericht

Zur Bildergalerie

30. Dezember

Wintercup des VfL Birkenau

Zum Turnierplan

Zu den Berichten

3. Januar

Karakoc Holding Hallenmasters (Ausrichter: FC Ober-Ramstadt)

Zum Turnierplan

3./4. Januar

Reinhold-Unrath-Gedächtnisturnier (Ausrichter: FC Fürth)

Zum Vorbericht

Zum Turnierplan

Zum Echo-Livestream

Zum Nachbericht

Zu den Bildergalerien

7.-11. Januar

TVL-Hallen-Cup (Ausrichter: TV Lampertheim)

Zum Vorbericht

Zum Turnierplan

Zum Nachbericht

10. Januar

Werner-Fricke-Cup (Ausrichter: Spvgg. Groß-Umstadt)

Zum Turnierplan

10./11. Januar

Stadtmeisterschaft Darmstadt (Ausrichter: SG Arheilgen)

Zum Vorbericht

Zum Turnierplan

Zum Nachbericht (plus-Artikel)

11. Januar

Hallenturnier des SV Beerfelden

Zum Vorbericht

Zum Turnierplan

10./11. Januar

Hallenturnier des FSV Zotzenbach

Zum Vorbericht

Zum Turnierplan

Zum Nachbericht

Aufrufe: 013.1.2026, 12:00 Uhr
Philipp DurilloAutor