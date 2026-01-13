Übersicht: Das was euer Hallenturnier-Fahrplan in Südhessen

In den heimischen Ligen herrscht Winterpause - was nicht bedeutete, dass auch Fußballpause herrscht. Denn dafür lag der Budenzauber so richtig m Fokus. Wir geben euch einen Überblick über alle Hallenturniere, die im Winter in Südhessen stattfanden. Das bedeutet konkret: In den Fußballkreisen Darmstadt, Dieburg, Bergstraße, Groß-Gerau und Odenwald. Alle Turnier sind chronologisch sortiert. Euch fehlt ein Turnier? Dann schreibt uns eine Email an fupa@vrm.de !