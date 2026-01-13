Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Rüsselsheimer Stadtmeisterschaft wurde vom Punkt zwischen dem SV Dersim (in schwarz) und dem A-Ligisten SV Flörsheim aus Main-Taunus entschieden. – Foto: Dominik Claus
Übersicht: Das was euer Hallenturnier-Fahrplan in Südhessen
Alle Budenzauber-Events im Winter im Rück- und Überblick
In den heimischen Ligen herrscht Winterpause - was nicht bedeutete, dass auch Fußballpause herrscht. Denn dafür lag der Budenzauber so richtig m Fokus. Wir geben euch einen Überblick über alle Hallenturniere, die im Winter in Südhessen stattfanden. Das bedeutet konkret: In den Fußballkreisen Darmstadt, Dieburg, Bergstraße, Groß-Gerau und Odenwald. Alle Turnier sind chronologisch sortiert. Euch fehlt ein Turnier? Dann schreibt uns eine Email an fupa@vrm.de !