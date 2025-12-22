Spannung und Top-Leistungen beim Hallenturnier des SV Flörsheim

Flörsheim. Mit durchweg positiven Rückmeldungen und hohem sportlichem Niveau ist das Jürgen-Grewatsch-Gedächtnisturnier beim SV 09 Flörsheim zu Ende gegangen. An zwei Turniertagen boten die teilnehmenden Mannschaften den Zuschauern intensive und temporeiche Begegnungen, während der Gastgeber dank zahlreicher Helfer sowohl auf als auch neben dem Platz für professionelle Abläufe sorgte.

Zafer Kurban, Teammanager des SV 09 Flörsheim, sagt: "Wir waren super vorbereitet und als Team im Einsatz, besser hätte es nicht laufen können". Aus allen Bereichen, insbesondere aus den Reihen der Eltern, sei große Unterstützung bei Verkauf, Aufbau und Aufräumarbeiten beigesteuert worden. Dass es sowohl bei Anpfiff als auch bei Abpfiff der Partien zu keinen Verzögerungen gekommen sei, sei wiederum als Verdienst der Turnierleitung und der Schiedsrichter zu würdigen. Gerade Letztere hätten sich durch ihr professionelles Auftreten ausgezeichnet, wobei zwischen den drei eingesetzten Offiziellen nicht nur kontinuierlicher Kontakt per Headset bestanden habe, sondern bei jeder Begegnung zwei Schiedsrichter auf dem Platz und ein weiterer in der Turnierleitung positioniert gewesen seien.

"Während des Turniers hatten wir pro Tag zwischen 250 und 300 Zuschauer", berichtet Kurban. Diese hätten ebenso wie die angemeldeten Vereine über beide Tage hinweg wiederholt positive Rückmeldungen geäußert und sich bereits für eine erneute Teilnahme im kommenden Jahr ausgesprochen. "Ich glaube deshalb, dass alle zufrieden waren und Spaß hatten", sagt Kurban. Gelohnt habe sich aus Vereinssicht auch das Angebot der Live-Ticker, wobei künftig zusätzlich ein visuelles Angebot umgesetzt werden solle. "Für uns als Verein ist es super, auf diese Weise die Reichweite zu erhöhen, denn wir wollen uns entwickeln und den Mannschaften etwas bieten", sagt Kurban.

Königstein triumphiert, Bischofsheim überrascht: Turnierhighlights in Flörsheim

"Das sportliche Niveau und Spieltempo hat im Vergleich zu den beiden vergangenen Jahren nochmals eine Steigerung erfahren", ordnet der SV-Teammanager ein. Dies hätten nicht nur die zweite und dritte Mannschaft des SV Flörsheim zu spüren bekommen, sondern auch Teams auf A-Liga-Niveau wie die SG Kelkheim oder der FV Geisenheim 08. Durch spielerische und technische Topleistungen sei wiederum der SV Zeilsheim herausgestochen, der auf diese Weise deutlich zur Freude der Zuschauer beigetragen habe.

Bereits das Aufeinandertreffen zwischen den A-Junioren des 1. FC-TSG Königstein und dem SV 09 Flörsheim III im Halbfinale, das Königstein mit 4:2 für sich entscheiden konnte, sei fast wie ein vorgezogenes Finale ausgefallen. In einer packenden Partie seien letztlich Kleinigkeiten für den Finaleinzug des 1. FC-TSG ausschlaggebend gewesen. "Ich habe meiner Mannschaft schon gestern mein Lob für ihre gesamte Turnierleistung ausgesprochen und das Spiel war der Knaller", sagt Kurban. Die größte Überraschung des Turniers sei hingegen das Team von Genclerbirligi Bischofsheim gewesen, das durch einen einfachen und klassischen Fußball habe überzeugen können. Gepaart mit maximalem Einsatz sei das Team so immer wieder zu Siegen und letztlich bis ins Finale gekommen. "Königstein hat im Finale aber ein Top-Spiel gezeigt und deshalb deutlich mit 4:0 gewonnen", berichtet Kurban. Ausgezeichnet habe sich die Mannschaft über den Wettbewerb durch eine Vielzahl unterschiedlicher Torschützen sowie durch die herausragende Leistung von Schlussmann Elia Friede, der hierfür auch als bester Torwart geehrt worden sei. Wie Kurban berichtet, sei aus den Reihen des SV 09 Flörsheim zudem Burak Yazici aufgrund seiner fünf Turniertreffer zum besten Torschützen gekürt worden.



