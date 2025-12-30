In der Vorrunde der Bürstädter Hallenfußball-Stadtmeisterschaft taten sich die Fußballer der FSG Riedrode noch schwer beim 1:0-Sieg gegen Eintracht Bürstadt. Im Finale fiedelte der Gastgeber den Titelverteidiger aber mit 8:1 ab. Foto: Sandra Ruppert/fupa

FSG Riedrode ist Stadtmeister Im Finale der Bürstädter Titelkämpfe hat die Eintracht keine Chance Verlinkte Inhalte Halle Bürstadt

Bürstadt. Die FSG Riedrode hat das eigene Hallenturnier gewonnen - und das gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen gewann der Gruppenligist den Bürstädter Hallencup, zum anderen wurde er Stadtmeister. Während in den Jahren zuvor beim beliebten Turnier zwischen den Jahren in der Halle der Erich-Kästner-Schule nur Mannschaften aus dem Bürstädter Stadtgebiet teilnahmen, wurde die Teilnehmerzahl von vier auf acht verdoppelt. Mit dem Ergebnis, dass in der Gruppe A nur Mannschaften aus Bürstadt am Start waren, in der Gruppe B alle Teams aus Lampertheim kamen. Das war eher zufällig, aber eine Steilvorlage für Bürstadts Bürgermeister Boris Wenz. „Ich sehe, dass die interkommunale Zusammenarbeit hervorragend klappt“, witzelte er, bevor er am Sonntagabend die Sieger ehrte und mit Marc Kress (Riedrode), der sechsmal traf, den besten Schützen auszeichnete. Außerdem hob er die FSG aufs Podest, weil sie in fünf Spielen nur drei Treffer hatte hinnehmen müssen.

So war klar, dass der Sieger der Gruppe A automatisch auch Stadtmeister sein würde. Das letzte Gruppenspiel zwischen der FSG und der Eintracht verlief mit einem 1:0 für die Veranstalter aber denkbar knapp – ebenso wie der 3:2-Erfolg der Riedroder über den VfR Bürstadt. Die Gruppe B wiederum gewann der FV Hofheim, der mit dem 4:1 über den Zweiten TV Lampertheim für klare Verhältnisse sorgte.

Machte die FSG mit einem 6:0 über Lampertheim das halbe Dutzend im ersten Halbfinale voll, war das 2:1 der Bürstädter Eintracht über den FV Hofheim schon wesentlich knapper. So trafen Riedrode und Titelverteidiger Eintracht im Finale erneut aufeinander. Und hier brannte die Elf aus dem Stadtteil ein wahres Feuerwerk ab und ging nach zwei kraftvollen Schüssen schnell mit 2:0 in Führung. Aber auch mit schönen Einzelaktionen wussten die Akteure der FSG immer wieder zu glänzen, sodass es am Ende 8:1 stand und die Riedroder erstmals seit 2022 wieder ganz oben im Bürstädter Hallen-Ranking stehen. Finale: FSG Riedrode – Eintracht Bürstadt 8:1; Spiel um Platz drei: TV Lampertheim – FV Hofheim 2:3; um Platz fünf: VfR Bürstadt – SG Hüttenfeld/TV Lampertheim 3:4; um Platz sieben: SV Bobstadt – Olympia Lampertheim 1:3.