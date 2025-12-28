FSG Riedrode renoviert die Stadtmeisterschaft

Bürstadt. Auf Dauer wurde es doch ein wenig eintönig, zweimal an zwei Tagen dem gleichen Gegner gegenüberzustehen. Die traditionsreichen Bürstädter Hallenfußball-Stadtmeisterschaften hatten sich ein wenig überlebt, zumal nach der Fusion der Riedroder Vereine FSV und SG zur FSG nur noch vier Teams um den Titel spielten. Teilweise durfte gar die A-Jugend des JFV Bürstadt mitmischen, um das Feld aufzufüllen.

„Das war schon sehr langatmig über zwei Tage“, blickt Fabian Kreiling von der FSG Riedrode zurück, „das war immer ein bisschen Schmoren im eigenen Saft“. Aber das Turnier sollte weiter bestehen und zwischen den Jahren ausgetragen werden. Aus diesem Grund hat sich die FSG, Ausrichterin der aktuellen Stadtmeisterschaft, um ein neues Format bemüht. Kürzer (sechs Stunden Turnierdauer) ist es auf jeden Fall, aber auch kurzweiliger? „Hoffentlich“, sagt Kreiling.

Die Stadtmeisterschaft in der Sporthalle der Kästner-Schule geht an einem Tag über die Bühne (Sonntag, 28., Beginn 12.30 Uhr). In einer Vorrunden-Gruppe stehen sich die vier Bürstädter Clubs FSG Riedrode, VfR Bürstadt, Eintracht Bürstadt und SV Bobstadt gegenüber, in der anderen vier Lampertheiner: FV Hofheim, TV und Olympia, SG Hüttenfeld. „Die Überlegung, Gastvereine einzuladen, gab es schon öfter. Ich war positiv überrascht: Fünf Vereine wurden angefragt, vier haben zugesagt“, so Kreiling.

Der Sieger der Bürstädter Gruppe darf sich mit dem Titel Stadtmeister schmücken, hat aber die Chance auf mehr: Er steht im Endspiel gegen den ersten der Lampertheim-Gruppe (gegen 17.40 Uhr). Zuvor werden alle Platzierungen ausgespielt, danach Torschützenkönig und bester Torhüter prämiert.

Der Samstag (27.) gehört in Bürstadt den älteren Semestern. Reiner Schwaier von der FSG brachte die Idee mit, ein Gehfußballturnier auszurichten. Gesagt, getan, es ist das erste im Fußballkreis. Ab 11 Uhr sind in der Sporthalle der Kästner-Schule Gastgeber FSG, SG Bürstadt/Bobstadt sowie vier weitere Teams am Ball.

FC Starkenburgia will Ü35-Titel verteidigen

Im Anschluss (15 Uhr) folgt die Ü35-Kreismeisterschaft im Futsal. Die hat Tradition im Fußballkreis Bergstraße. 2011 wurden die Titelkämpfe erstmals ausgetragen, Premierensieger war der SV/BSC Mörlenbach, der sich danach noch viermal in Folge Platz eins sicherte. Inzwischen ist es bei den Odenwäldern ruhiger geworden, andere Vereine haben sich in den Vordergrund gespielt. Zu diesen zählt die FSG Riedrode, die am Samstag (27.) ab 15 Uhr in der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule Gastgeberin der Kreismeisterschaft ist.

2024 hatte der FC Starkenburgia Heppenheim den Titel verteidigt – und strebt dies auch am Samstag an. Naturgemäß haben die Konkurrenten VfR Bürstadt, FV Biblis, FSG Riedrode, Olympia Lorsch und Eintracht Bürstadt etwas dagegen. Insbesondere die Riedroder, die schon Anfang 2024 als Gastgeber nur der Starkenburgia den Vortritt lassen mussten, dürften besonders motiviert sein. Gespielt wird nach dem Modus jeder gegen jeden. Der Sieger, der sich für den Ü35-Futsal-Hessencup am 21. Februar in der Sportschule Grünberg qualifiziert, sollte gegen 18 Uhr feststehen.



