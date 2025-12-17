Gemeinsam stark: So gelingt das Hallenturnier des SV 09 Flörsheim

Flörsheim. Am 20. und 21. Dezember 2025 steht in der Goldbornhalle in Wicker erneut hochwertiger Hallenfußball auf dem Programm. Das zum dritten Mal vom SV 09 Flörsheim ausgetragene Turnier, ehemals als Supercup bekannt, wird in diesem Jahr erstmals als Jürgen-Grewatsch-Gedächtnisturnier veranstaltet – zu Ehren des verstorbenen Ehrenvorsitzenden. Neben spannenden Begegnungen dürfen sich die Zuschauer auf mehrere Neuerungen freuen: Dank der innovativen Ausrichtung des Vereins können Fans ihre Teams nun auch bequem per Liveticker auf FuPa verfolgen.

Zafer Kurban, Teammanager des SV 09 Flörsheim, sagt: "Die Goldbornhalle ist mit Blick auf die Parkmöglichkeiten und den Verkauf besonders geeignet, vor allem können die Zuschauer aber aus dem Essbereich direkt auf das Spielfeld schauen." Ohne die Halle verlassen zu müssen, sei es auf diese Weise möglich, durchgängig das Spielgeschehen mitzuverfolgen. Für den Verein biete die Halle mit ihrer professionell ausgestatteten Küche ebenfalls Vorteile, sowohl bei den Kosten als auch bei der Müllentsorgung. Da die Gesamtkosten des Turniers, zu denen neben den Siegpremien und Pokalen auch die Schiedsrichter sowie die Hallengebühr gehörten, nicht allein durch das von den angemeldeten Mannschaften gezahlte Startgeld gedeckt werden könnten, sei der Verkauf an den Ständen für die Finanzierung entscheidend.

Neben der Neubenennung des Turniers zu Ehren des langjährigen Ehrenvorsitzenden Jürgen Grewatsch werde der SV in diesem Jahr, nachdem bereits die Gruppenauslosung gestreamt wurde, zudem einen Liveticker der Spiele auf FuPa anbieten. "Geplant ist, dass wir die Ergebnisse auf Tablets sofort eintragen", erläutert Kurban. Abgesehen von den Innovationen bilde sich aber bereits durch die wiederholte Teilnahme von Teams wie dem FC Türk Gücü Rüsselsheim oder dem SSV Raunheim eine Tradition. Zu letzterer solle auch die Einführung des Wanderpokals, der nun erstmals an den Sieger vergeben werde, beitragen.

Teamwork für das Turnier: Ehrenamtliches Engagement trägt das Event

"Wir haben ein Organisationsteam gegründet, in dem unser Medienbeauftragter Benjamin Schmitt die Leitung übernimmt und das vereinsintern Helfer angeworben hat", sagt Kurban. Gefragt seien diese für vielfältige Aufgaben, etwa an den Ständen wie beim Kuchenverkauf oder dem Grill. Insgesamt sei der Aufwand zur Umsetzung des Turniers enorm, wobei im Verkauf, in der Küche und in der Organisation des Ablaufs zehn Personen pro Tag zum Einsatz kämen. Anders als während der vergangenen Turniere verzichte der SV Flörsheim in diesem Jahr zudem auf die Unterstützung durch einen externen Caterer. "Der Verein insgesamt beteiligt sich, sonst wären die Aufgaben nicht zu bewältigen", ordnet Kurban ein. Es spreche für den Zusammenhalt, dass sich innerhalb des Vereins mittlerweile so viele bereitwillige Unterstützer finden würden.

Derbys und Top-Mannschaften versprechen Spannung

"Es werden 4+1-Spiele mit Handballtoren sein, weil wir Wert darauf legen, dass der technische Aspekt zum Tragen kommt und weniger aus allen Lagen gefeuert wird", erläutert der Teammanager. Dass in der Halle mit Kleinfeldtoren für jedes Team alles möglich sei, zeige auch der Rückblick auf das Vorjahr, in dem sich der SV 09 Hofheim durch seine kompakte Spielweise zum Titelerfolg kommen konnte. "In jeder Gruppe haben wir Partien, die sich die Zuschauer nicht entgehen lassen sollten", sagt Kurban. Gerade die Kombination aus Derbys, etwa zwischen dem FC Marxheim und dem SV 09 Hofheim, und die Qualität von Mannschaften wie dem SV Zeilsheim ließe Spannung aufkommen.



