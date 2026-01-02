Auf attraktiven Hallenfußball dürfen sich die Fans beim zehnten Reinhold-Unrath-Gedächtnistur­nier freuen. Den Finaltag gibt es live im Stream bei Echo Online. (Archivfoto) Foto: Sascha Lotz

Budenzauber beim FC Fürth steht an Zehntes Reinhold-Unrath-Gedächtnisturnier steigt am Wochenende +++ Alle Spiele des Finaltages im Stream

Fürth (jz/kar). Der FC Fürth lädt an diesem Wochenende (3. und 4. Januar) zur zehnten Auflage des Reinhold-Unrath-Gedächtnisturniers in die Sporthalle der Heinrich-Böll-Schule. 16 Mannschaften sind am Ball. Für die Fußballfans, die nicht vor Ort sein können, gibt es ein Schmankerl: Alle Spiele des Finaltages sind live und in voller Länge bei Echo Online im Stream zu sehen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Reinhold Unrath war im Sommer 2013 im Alter von 54 Jahren unerwartet gestorben. Als Sportlicher Leiter war er treibende Kraft beim FC, engagierte sich drei Jahrzehnte in der Vorstandsarbeit. In diese Zeit fielen zwei Verbandsliga-Aufstiege der Roten. „Ein Mann, der unseren Verein über Jahrzehnte geprägt hat und dessen Einsatz für die Gemeinschaft bis heute spürbar ist“, würdigt Marco Knapp, Unraths Nachfolger als Sportlicher Leiter, die Verdienste des Funktionärs, der zu den größten Gönnern des Vereins zählte. So war es naheliegend, das Hallenturnier, 2013 erstmals ausgetragen, Reinhold Unrath zu widmen.

Bei der Jubiläumsausgabe des Gedächtnisturniers sind 15 Mannschaften bestrebt, dem TSV Altheim den Sieg streitig zu machen. Der Gruppenliga-Aufsteiger hatte in den beiden vergangenen Jahren die Nase vorn und trifft in der Vorrunde, die am Samstag (3.) um 14 Uhr beginnt, auf TG Ober-Roden, KSG Mitlechtern sowie SG Arheilgen. In Gruppe B spielen die U19 der TSG Weinheim (die hatte die 2025 nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasst), ISC Fürth, FC Türk Gücü Rüsselsheim und SV/BSC Mörlenbach ums Weiterkommen. Dieses Ziel haben auch FC Fürth I, FSV Erbach, FSV Zotzenbach, Hillal Rüsselsheim (Gruppe C) sowie FC Fürth II, VfL Birkenau, Olympia Lampertheim und Germania Ober-Roden II (Gruppe D). Die drei besten Teams jeder Gruppe erreichen die Zwischenrunde am Sonntag ab 14 Uhr. Die K.o-Spiele beginnen um 16.30 Uhr, das Finale ist kurz vor 18 Uhr terminiert.