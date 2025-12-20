Budenzauber mit Besonderheiten im Kreis Bergstraße

Bergstraße. Noch dürfte der Festtagsbraten nicht ganz verdaut sein, da stehen im Fußballkreis Bergstraße schon die ersten Hallenturniere an. Traditionell machen die Stadtmeisterschaften in Bensheim und Bürstadt mit dem Wintercup des VfL Birkenau den Auftakt. Es folgen im neuen Jahr die Wettbewerbe beim FC Fürth, dem TV Lampertheim und dem FSV Zotzenbach. Die Bürstädter Titelkämpfe warten dabei mit mehreren Überraschungen auf. Gastgeber FSG Riedrode schreibt selbst von einem „bekannten Turnier in neuem Gewand“. Und auch die FSG als Gastgeber in Bensheim bietet etwas Neues.

Bereits zum 44. Mal geht es in der größten Stadt des Kreises um die Titel von Jugend bis Alten Herren. Diesmal ist die FSG Bensheim der Ausrichter in der Halle der Geschwister-Scholl-Schule. Sowohl bei Senioren – hier sind, da der SV Schwanheim wegen personeller Probleme absagte, zwei FSG-Mannschaften am Ball – als auch Alten Herren stellt der VfR Fehlheim den Titelverteidiger. Besonderheit: Das Bensheimer Turnier ist das einzige im Kreis, welches nach Futsal-Regeln gespielt wird. Zweite Besonderheit: Erstmals ist ein Frauenturnier im Angebot. Während das Parkett tagsüber dem Nachwuchs gehört, beginnen die Spiele von AH und Senioren in der Gruppenphase (26., 27. und 28. Dezember) jeweils um 18 Uhr. Am 29 und 30. Dezember (ab 19 Uhr) fallen die Entscheidungen.

Gastgeber in der Sporthalle der Erich Kästner-Schule ist die FSG Riedrode. Die hat bekanntlich ein Faible für den Gehfußball. Und so wundert es nicht, dass das erste offizielle Bergsträßer Gehfußball-Hallenturnier bei der FSG ausgetragen wird. Am Samstag (27.) ab 11 Uhr treten sechs Mannschaften an, darunter Gastgeber Riedrode und die SG Bürstadt/Bobstadt. Im Anschuss ab 15 Uhr ist die Ü35 an der Reihe, um den Kreismeister zu ermitteln. Hier haben ebenfalls sechs Mannschaften gemeldet.

Tags drauf, Sonntag (8.), ab 12.30 Uhr, wird der Bürstädter Stadtmeister der Aktiven gesucht. VfR und Titelverteidiger Eintracht Bürstadt, SV Bobstadt und FSG Riedrode sind die Kandidaten nach dem Modus „Jeder gegen jeden“. Damit aber nicht genug: Parallel sind die Lampertheimer Clubs TV und Olympia, SG Hüttenfeld und FV Hofheim in einer weiteren Gruppe am Ball. Die Gruppensieger spielen um den erstmals ausgelobten Bürstädter Hallen-Cup-Pokal.

Wintercup VfL Birkenau (28. bis 30. Dezember)

Die sportlichen Aktivitäten in der Langenberghalle eröffnen am Sonntag (28.) die Frauen. 16 Teams sind am Ball, darunter der SC Olympia Lorsch und die FSG Bensheim. Los geht es um 16 Uhr, das Finale steigt um 21 Uhr. Montag (29.) und Dienstag (30.) gehören bei der 31. Wintercup-Auflage den Männern mit zwei Wettbewerben (Reserven, erste Mannschaften), die jeweils um 17.30 Uhr beginnen. Die Sieger stehen kurz vor 22 Uhr fest. 2024 gewann der SV Unter-Flockenbach II das Finale gegen den TSV Amicitia Viernheim mit 3:0.

Reinhold-Unrath-Turnier (3. und 4. Januar)

Auf ein kleines Jubiläum kann Gastgeber FC Fürth verweisen: Das zehnte Reinhold-Unrath-Gedächtnis-Turnier steht an. 16 Mannschaften sind dabei, wenn am Samstag (3. Januar) ab 14 Uhr die Vorrunde in der Sporthalle der Heinrich-Böll-Schule beginnt. Die bessere Hälfte darf sich dann am Sonntag ebenfalls ab 14 Uhr in der Finalrunde beweisen (Echo überträgt live). Für Lokalkolorit sorgen KSG Mitlechtern, ISC Fürth, SV/BSC Mörlenbach, FSV Zotzenbach, VfL Birkenau, FC Olympia Lampertheim und zwei Teams von Gastgeber FCF.

Hallencup TV Lampertheim (7., 9., 11. Januar)

Es ist eines der ältesten Fußballveranstaltungen unter dem Hallendach im Fußballkreis. Die Qualifikationsturniere im Sportzentrum Ost werden an zwei Tagen (Mittwoch, Freitag) ausgetragen, die Endrunde steigt am Sonntag (11., Finale: 17.45 Uhr). Fast alle Lampertheimer Vereine haben gemeldet: FC Olympia, Waldesruh, VfB, Gastgeber TV und die Spielgemeinschaft Hüttenfeld/TV Lampertheim. Dazu stoßen Clubs wie FSG Riedrode, FSG Bensheim, Starkenburgia Heppenheim, VfR Bürstadt und Titelverteidiger Südwest Ludwigshafen.

FSV Zotzenbach (10. und 11. Januar)

Das Schöne an den Turnieren des FSV Zotzenbach aus Sicht der Teilnehmer: Fast alle dürfen am nächsten Tag wiederkommen. Denn der Spielplan sieht vor, dass traditionell nur der Letzte der drei Vorrundengruppen ausscheidet. In der Odenwaldhalle Rimbach sind am Samstag (10.) ab 13 Uhr 15 Teams am Ball, zwölf davon aus dem heimischen Odenwald. Die Zwischenrunde am Sonntag mit zwölf Mannschaften startet ebenfalls um 13 Uhr. Das Finale ist für 18.30 Uhr terminiert. Dieses gewann im vergangenen Jahr der VfL Birkenau mit 4:1 gegen die Gastgeber.



