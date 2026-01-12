– Foto: Lutz Knüpfer

Südwest gibt beim Hallencup erneut den Ton an Beim 40. Hallencup des TV Lampertheim siegt Ludwigshafen +++ Riedrode holt Platz drei Verlinkte Inhalte TVL-Cup

Lampertheim/Zotzenbach (kar). Südwest Ludwigshafen war erneut das Maß aller Dinge. Auch beim 40. Hallencup des TV Lampertheim dominierte der Bezirksligist aus der Pfalz, bezwang im Finale am Sonntagabend den MFC Phoenix Mannheim mit 7:1 und revanchierte sich so für die Niederlage im Qualifikationsturnier am Mittwoch. Dabei hatte Phoenix nach wenigen Minuten den 1:1-Ausgleich erzielt.

Der FC Starkenburgia Heppenheim belegte am Ende Rang vier, nachdem es ein 0:2 im Spiel um Platz drei gegen die FSG Riedrode gab.

24 Neunmeter bis zum Birkenauer Turniersieg Beim Hallenturnier des FSV Zotzenbach verdarb ausgerechnet Ortsrivale FSV Rimbach der ersten Mannschaft des Gastgebers den Einzug ins Halbfinale. Der A-Liga-Spitzenreiter setzte sich im Neunmeterschießen 4:2 (1:1) durch und gewann auch das Halbfinale gegen den FC Fürth II vom Punkt mit 4:2, weil drei Fürther verschossen.