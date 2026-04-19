Oberliga Niederrhein live: So läuft der 28. Spieltag!

Zuwachs für Hilden. – Foto: Hubert Wilschrey

Das ist der nächste Spieltag

29. Spieltag

Fr., 24.04.26 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - FC Büderich

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Biemenhorst

So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Sonsbeck

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg

So., 26.04.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Holzheimer SG

So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfB Homberg

So., 26.04.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen

So., 26.04.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - ETB Schwarz-Weiß Essen

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