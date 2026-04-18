Apfeld warnt: „Das macht die Büdericher gefährlich“ Ratingen 04/19 tritt am Sonntagnachmittag beim FC Büderich an, der es dem punktgleichen Verfolger des Spitzenreiters aus Hilden zuletzt schwer machte. Bereits am Samstag steigt das Topspiel, wenn der VfB 03 beim KFC Uerdingen gastiert. „Wir müssen auf uns gucken“, fordert 04/19-Trainer Damian Apfeld. von Georg Amend · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser

Ratingen muss für das kommende Spiel nach Büderich reisen – Foto: IMAGO/ Fotostand

Am vergangenen Sonntag weilte Damian Apfeld in Hilden. Das Augenmerk des Trainers von Ratingen 04/19 lag dabei weniger auf dem punktgleichen Verfolger VfB 03 im Titelrennen der Oberliga, sondern mehr auf dem kommenden Gegner FC Büderich (Sonntag, 15.30 Uhr, Stadion Am Eisenbrand). Der Tabellenelfte musste sich dem -zweiten knapp mit 1:2 geschlagen geben, weshalb die Hildener ihre Serie auf den Vereinsrekord von zehn Oberliga-Siegen am Stück ausbauten, was Apfeld „allerallergrößten Respekt“ abnötigte, und so nachzogen, nachdem 04/19 bereits am Freitag den SV Biemenhorst mit 3:0 geschlagen hatte.

Das war der vierte Ratinger Sieg in Serie und der zweite in Folge zu null nach dem 3:0 beim SV Sonsbeck vor der Osterpause. In diesen beiden Partien bildete Phil Spillmann mit Almedin Gusic die Innenverteidigung, weil der eigentlich gesetzte Kapitän Gianluca Silberbach an Gründonnerstag erkrankt ausgefallen war. „Wir haben in Sonsbeck gut verteidigt, und Spille hat da eine gute Leistung angeboten“, erinnert Apfeld und ergänzt mit Blick auf die Biemenhorst-Partie: „Wir haben dann im Trainerteam entschieden, dass wir mit derselben Startelf ins Spiel gehen, und das ist ja dann auch im Ergebnis gut ausgegangen. Gianni kann da gar nichts für – er war halt in der einen Partie krank, und Spille hat es dann gut gemacht.“ Obolus für jedes Spiel zu null in die Mannschaftskasse Für jedes Spiel, das seine Ratinger ohne Gegentor gewinnen, muss der Trainer absprachegemäß etwas in die Mannschaftskasse zahlen. „Zum Glück ist das nicht exorbitant viel – und ich nehme das auch gerne noch ein paar Spiele in Kauf“, sagt Apfeld lachend.

Er muss in Büderich weiter auf Linksverteidiger Jimmy Can Atila verzichten, dessen Positionskollege Valon Zhushi erkältet und sein Einsatz somit fraglich ist – Slone Matondo dürfte daher hinten links gesetzt sein. Bei den jüngeren Spielern, die auch in der U23 zeitgleich in der Bezirksliga spielen könnten, schaut Apfeld, wen er bei sich behält und wen er zur Zweitvertretung schickt, da die „auch noch ein paar Punkte braucht“. Apfeld lobt Youngster Vasileiadis Vermutlich wird es unter anderem für Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis auf einen Bezirksliga-Einsatz hinauslaufen, der nach einer Verletzung erst wieder richtig fit werden soll. Den 19-Jährigen lobt der Chefcoach aber auch ausdrücklich: „Er hat etwas Verrücktes in seinem Spiel, und mit seiner Geschwindigkeit ist er jemand, den man sich in anderen Spielen schon als Einwechselspieler gewünscht hätte für Konter.“ Da Vasileiadis aber gerade erst eine Woche voll mittrainieren konnte, dürfte ihm Spielpraxis in der Bezirksliga guttun.