St. Tönis träumt vom DFB-Pokal – Holzheim vom Klassenerhalt

Die HSG steht vor einer schwierigen Aufgabe. – Foto: Hubert Wilschrey

Unruhe, die Neumann mit seiner Mannschaft im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein jetzt gar nicht gebrauchen kann. „Klar, das war im Training mal kurz Thema“, räumt er ein, geht dann aber zum Tagesgeschäft über: „Wir haben keine Zeit für Nebenkriegsschauplätze.“

Neumann ist zuversichtlich

Die sportliche Lage ist in der Tat angespannter als es die Tabelle aussagt. Die weist den Neuling als starken Zehnten aus – der Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz beträgt jedoch nur drei Punkte. Der könnte bereits am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) futsch sein, denn zu Gast an der Reuschenberger Straße ist der SC St. Tönis. So etwas wie das Team der Stunde: In der Liga gab es zuletzt vier Siege in Folge, dazu bescherte den Schützlingen von Trainer Bekim Kastrati ein im Elfmeterschießen eingebrachter 5:3-Erfolg über den FC Büderich den Einzug ins Endspiel des Niederrheinpokals am 23. Mai gegen den MSV Duisburg. Sollte der die Drittliga-Spielzeit unter den Top 4 beenden, wäre St. Tönis sogar schon vor dem Anpfiff für die erste Runde im DFB-Pokal qualifiziert. Und trotzdem ist Neumann guter Dinge, verweist auf die ordentliche Bilanz der HSG in Duellen mit den Spitzenteams der Liga. „Auch in St. Tönis haben wir mit 4:2 gewonnen.“

Die 0:3-Pleite gegen Homberg am vergangenen Sonntag tat jedoch weh. Weil Stammkeeper Johannes Kultscher dabei die Rote Karte sah und darum definitiv ausfällt, gab er unter der Woche im Training nur den Sparringspartner für Ryuji Kuwajima, der in der Oberliga zum ersten Mal von Anfang an im Kasten stehen wird. „Darauf haben wir ihn im Training speziell vorbereitet“, sagt Neumann, der auch auf Routinier Robert Wilschrey (Oberschenkelzerrung) verzichten muss.