Heimstarker VfL Jüchen kassiert hohe Niederlage gegen TSV Meerbusch

Jubel beim TSV Meerbusch! – Foto: Ludwig Sauels

Spieltag 28 in der Oberliga Niederrhein! Der VfL Jüchen-Garzweiler gilt als eines der heimstärksten Teams der Liga, doch gegen den TSV Meerbusch setzte es eine krachende 0:4-Niederlage. Für Marc Roch war es erst der zweite Sieg seit seinem Amtsantritt - und zugleich ein bemerkenswertes Ausrufezeichen.

Der TSV Meerbusch hat dem VfL Jüchen-Garzweiler eine empfindliche Niederlage zugefügt und sich mit dem 4:0-Auswärtssieg eindrucksvoll im oberen Mittelfeld der Tabelle zurückgemeldet. Das Ergebnis fällt vor allem deshalb auf, weil Jüchen vor dem 28. Spieltag auf Rang zwei der Heimtabelle gestanden hat und sich im eigenen Stadion bislang als besonders stabil präsentiert hatte. Diesmal aber lief die Partie von Beginn an in die Richtung der Gäste.

Bereits in der 1. Minute brachte Florian Berisha den TSV in Führung und verschaffte der Mannschaft damit den idealen Start. Jüchens Bemühungen zahlten sich nicht in Tore auf, denn die fielen nach der Pause weiter nur für Meerbusch: Reo Kamiyama erhöhte in der 56. Minute auf 2:0, ehe der kurz zuvor eingewechselte Micah Cain in der Schlussphase das 3:0 folgen ließ (80.). Nur drei Minuten später setzte der ebenfalls von der Bank gekommene Pablo Ramm mit dem 4:0 den Schlusspunkt.

Für Meerbusch ist der Erfolg in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Zum einen verbessert sich die Mannschaft auf 43 Zähler und springt damit auf Rang sechs, womit der Kontakt zur erweiterten Spitzengruppe gewahrt bleibt. Zum anderen war für Trainer Marc Roch erst der zweite Sieg seit Übernahme - und angesichts des Gegners sowie der Deutlichkeit des Resultats ein besonders bemerkenswerter. Jüchen hingegen bleibt bei 37 Punkten stehen, rutscht nach dieser klaren Heimniederlage aber mit einem spürbaren Dämpfer in den weiteren Saisonverlauf.