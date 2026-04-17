 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Heimstarker VfL Jüchen kassiert hohe Niederlage gegen TSV Meerbusch

Der TSV Meerbusch feiert in der Oberliga Niederrhein beim zuvor zuhause so starken VfL Jüchen-Garzweiler einen überraschend klaren 4:0-Erfolg, verbessert sich im oberen Mittelfeld und beschert Trainer Marc Roch den zweiten Sieg seit seiner Übernahme.

von André Nückel · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser
Jubel beim TSV Meerbusch!
Jubel beim TSV Meerbusch! – Foto: Ludwig Sauels

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Spieltag 28 in der Oberliga Niederrhein! Der VfL Jüchen-Garzweiler gilt als eines der heimstärksten Teams der Liga, doch gegen den TSV Meerbusch setzte es eine krachende 0:4-Niederlage. Für Marc Roch war es erst der zweite Sieg seit seinem Amtsantritt - und zugleich ein bemerkenswertes Ausrufezeichen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

________________

Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - TSV Meerbusch

Heute, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
0
4
Abpfiff

Der TSV Meerbusch hat dem VfL Jüchen-Garzweiler eine empfindliche Niederlage zugefügt und sich mit dem 4:0-Auswärtssieg eindrucksvoll im oberen Mittelfeld der Tabelle zurückgemeldet. Das Ergebnis fällt vor allem deshalb auf, weil Jüchen vor dem 28. Spieltag auf Rang zwei der Heimtabelle gestanden hat und sich im eigenen Stadion bislang als besonders stabil präsentiert hatte. Diesmal aber lief die Partie von Beginn an in die Richtung der Gäste.

Bereits in der 1. Minute brachte Florian Berisha den TSV in Führung und verschaffte der Mannschaft damit den idealen Start. Jüchens Bemühungen zahlten sich nicht in Tore auf, denn die fielen nach der Pause weiter nur für Meerbusch: Reo Kamiyama erhöhte in der 56. Minute auf 2:0, ehe der kurz zuvor eingewechselte Micah Cain in der Schlussphase das 3:0 folgen ließ (80.). Nur drei Minuten später setzte der ebenfalls von der Bank gekommene Pablo Ramm mit dem 4:0 den Schlusspunkt.

Für Meerbusch ist der Erfolg in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Zum einen verbessert sich die Mannschaft auf 43 Zähler und springt damit auf Rang sechs, womit der Kontakt zur erweiterten Spitzengruppe gewahrt bleibt. Zum anderen war für Trainer Marc Roch erst der zweite Sieg seit Übernahme - und angesichts des Gegners sowie der Deutlichkeit des Resultats ein besonders bemerkenswerter. Jüchen hingegen bleibt bei 37 Punkten stehen, rutscht nach dieser klaren Heimniederlage aber mit einem spürbaren Dämpfer in den weiteren Saisonverlauf.

________________

Liveticker: KFC Uerdingen - VfB 03 Hilden

Morgen, 18:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
18:00live

________________

Liveticker: Holzheimer SG - SC St. Tönis

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

________________

Liveticker: ETB SW Essen - 1. FC Monheim

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00live

________________

Liveticker: VfB Homberg - 1. FC Monheim

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00

________________

Liveticker: SF Baumberg - 1. FC Kleve

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00

________________

Liveticker: SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00live

________________

Liveticker: SV Biemenhorst - Blau-Weiß Dingden

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:15

________________

Liveticker: FC Büderich - Ratingen 04/19

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:30

Das ist der nächste Spieltag

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - FC Büderich
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Biemenhorst
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Sonsbeck
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Holzheimer SG
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfB Homberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - ETB Schwarz-Weiß Essen

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein