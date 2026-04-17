Baumberg-Trainer vergleicht Simone Lo Castro mit Said El Mala

Nach fünf Niederlagen in Serie und der zuletzt niederschmetternden 2:8-Pleite bei der SpVg. Schonnebeck ist es beim Oberligisten Sportfreunde Baumberg (SFB) im wahrsten Sinne des Wortes fünf vor zwölf. Sieben Spieltage vor Saisonende ist die Lage für die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi mehr als alarmierend, denn nach der 13. Niederlage rutschte sie erstmalig mit 30 Punkten auf den ersten Abstiegsplatz.
Inmitten dieser überaus kritischen Phase, geprägt von personellen Sorgen und einer teilweise defensiven Instabilität, erwarten die SFB im mit Hochspannung das Kellerderby gegen den Vorletzten 1. FC Kleve, der sich nach seinem 1:0-Sieg über den VfL Jüchen-Garzweiler auch wieder mit 26 Punkten in der Verlosung um den Klassenerhalt befindet – bis zum Zehnten Holzheimer SG (33 Zähler) ist weiterhin die halbe Liga im engen Kampf um die Rettung involviert. Um bis zum Saisonende den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, ist der siebte Heimsieg gegen die Klever zur Wende unerlässlich (Sonntag, 15 Uhr, Am Kielsgraben).
Doch der Gegner wird sich mit allen Mitteln wehren. „Wir sind noch da und jetzt wieder mittendrin im Abstiegskampf“, sagte der Sportliche Leiter Georg Mewes nach dem jüngsten Erfolg, und FC-Trainer und Urgestein Umut Akpinar attestierte seiner Truppe eine kämpferisch und läuferisch einwandfreie Leistung, insbesondere in der Defensive.
Das Baumberger Abwehrverhalten hingegen zeigte in Schonnebeck während der zweiten Halbzeit erschreckende und vogelwilde Auflösungserscheinungen, nachdem die erste Halbzeit (2:2) noch einen ausgeglichenen Verlauf genommen hatte. „Selbstverständlich waren viele Situationen im zweiten Spielabschnitt überhaupt nicht nachvollziehbar. Die gegnerischen Stürmer sind nicht mit harmlosem Begleitschutz auszuschalten“, betont der SFB-Coach, dessen Truppe in Durchgang zwei mit offenem Visier in ihr Verderben rannte. „Hierüber haben wir längere Gespräche geführt und die Gründe analysiert. Das haben die Jungs schlussendlich realisiert, und es wird in der Art und Weise nicht wieder vorkommen“, sagt El Halimi.
Er will das Schonnebeck-Debakel damit abhaken, denn der Fokus gilt dem Sechs-Punkte-Spiel gegen die Klever: „Wir müssen das erste von drei Spielen zur Rettung unbedingt gewinnen, egal wie. Es wird bis zum Schluss spannend bleiben, weil sich keine Mannschaft vorzeitig aufgeben wird. Wir müssen das Spiel sofort auf unsere Seite ziehen und in der Defensive und im letzten Drittel die nötige Ruhe bewahren.“
Hinter dem zuletzt überragenden und mit sieben Einschüssen treffsichersten Baumberger, Simone Lo Castro, steht nach seiner muskulären Verletzung und Auswechslung in Schonnebeck beim Stande von 2:2 ein großes Fragezeichen. Der in Essen zweifache Torschütze imponiert seit Wochen durch seine Unbekümmertheit. Den immens gefährlichen 19-Jährigen vergleicht der Baumberger Übungsleiter nicht nur aufgrund des gleichen Alters mit Said El Mala, dem Senkrechtstarter des 1. FC Köln: „Er sucht den direkten Weg zum Tor und handelt intuitiv. Simone hat einen außergewöhnlichen Instinkt, und aufgrund seines Lernprozesses ist es noch lange nicht das Ende seiner rasanten Entwicklung. Er ist ein heutzutage seltener Straßenfußballer, dem man Fehler verzeihen muss – wenn er dreimal am Gegenspieler hängen geblieben ist, klappt es beim nächsten Mal“, erklärt El Halimi.
Er kann wieder auf Keeper Daniel Schwabke nach dessen Sperre zurückgreifen, dagegen sind sein Ersatzmann Thorsten Pyka und Kapitän Louis Klotz aufgrund ihrer Verletzungen fraglich. Baris Sarikaya sitzt den letzten Teil seiner Rotsperre aus dem Spiel in Ratingen (1:5) ab. Höchst erfreulich: Torwart-Talent Ben Nilson befindet sich nach 18 Monaten wieder im Training und wird ebenso wie die genesenen Farhan Ghaznawi, Tim Knetsch, Timo Hölscher, Batuhan Özden sowie Bilal Sezer im Kader stehen. André Mandt wurde erfolgreich am Kreuzband operiert.