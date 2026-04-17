Baumberg-Trainer vergleicht Simone Lo Castro mit Said El Mala

Hinter dem zuletzt überragenden und mit sieben Einschüssen treffsichersten Baumberger, Simone Lo Castro, steht nach seiner muskulären Verletzung und Auswechslung in Schonnebeck beim Stande von 2:2 ein großes Fragezeichen. Der in Essen zweifache Torschütze imponiert seit Wochen durch seine Unbekümmertheit. Den immens gefährlichen 19-Jährigen vergleicht der Baumberger Übungsleiter nicht nur aufgrund des gleichen Alters mit Said El Mala, dem Senkrechtstarter des 1. FC Köln: „Er sucht den direkten Weg zum Tor und handelt intuitiv. Simone hat einen außergewöhnlichen Instinkt, und aufgrund seines Lernprozesses ist es noch lange nicht das Ende seiner rasanten Entwicklung. Er ist ein heutzutage seltener Straßenfußballer, dem man Fehler verzeihen muss – wenn er dreimal am Gegenspieler hängen geblieben ist, klappt es beim nächsten Mal“, erklärt El Halimi.

Er kann wieder auf Keeper Daniel Schwabke nach dessen Sperre zurückgreifen, dagegen sind sein Ersatzmann Thorsten Pyka und Kapitän Louis Klotz aufgrund ihrer Verletzungen fraglich. Baris Sarikaya sitzt den letzten Teil seiner Rotsperre aus dem Spiel in Ratingen (1:5) ab. Höchst erfreulich: Torwart-Talent Ben Nilson befindet sich nach 18 Monaten wieder im Training und wird ebenso wie die genesenen Farhan Ghaznawi, Tim Knetsch, Timo Hölscher, Batuhan Özden sowie Bilal Sezer im Kader stehen. André Mandt wurde erfolgreich am Kreuzband operiert.