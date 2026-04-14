VfB 03 Hilden schlägt beim FC Kosova zu: Torgefährlicher Flügel kommt

Der VfB 03 Hilden spielt bekanntermaßen um den Aufstieg in die Regionalliga West, könnte aber auch genauso gut weiter in der Oberliga spielen. Unabhängig vom Spielniveau haben die "Zwerge" ihren ersten Transfer für die kommende Saison bekanntgegeben: Vom FC Kosova Düsseldorf kommt der Außenbahnspieler Egzon-Baijram Zendeli.
Ein Mantra des VfB 03 Hilden ist es seit vielen Jahren, seine eigenen Spieler auszubilden oder auf Talente zu setzen. So spielte die U19 des Vereins erst vor wenigen Spielzeiten in der U19-Bundesliga. Ein ehemaliges Talent aus der höchsten Spielklasse Deutschlands, die mittlerweile U19-DFB-Nachwuchsliga heißt, findet im Sommer den Weg zum Oberliga-Top-Klub.
Zendeli ist 21 Jahre alt und startet in dieser Saison beim FC Kosova in der Landesliga richtig durch. Der schnelle Flügelstürmer steht bei 14 Toren und sechs Vorlagen und ist daher ein Lichtblick in einer teils durchwachsenen Saison des ambitionierten FCK. Dass er jetzt überhaupt für Hilden eine Option ist, hat aus Sicht des VfB mit Glück zu tun: Nach seiner Station beim Wuppertaler SV (15 Spiele in der Jugend-Bundesliga, zuvor bei Sportfreunde Baumberg aktiv) wechselte er in die 2. Liga in der Schweiz, doch wegen einer Verletzung kam er beim FC Winterthur II nur einmal zum Einsatz.
Hilden teilt bei der Vorstellung des Spielers mit: „Egzon ist ein junger, sehr schneller Außenbahnspieler mit einem sehr guten Dribbling, der immer wieder das 1 gegen 1 sucht. In seinem ersten Seniorenjahr hat er es in der Schweiz im Profibereich versucht, war dann aber leider lange verletzt, sodass man jetzt eigentlich von seiner ersten richtigen Seniorensaison sprechen kann. Hier kommt er diese Saison in der Landesliga auf sehr starke Scorerwerte. Wir sehen in Egzon noch sehr viel Potential, er wird unser Offensivspiel in der nächsten Saison mit Sicherheit beleben und wir freuen uns, dass er bei uns den nächsten Step gehen möchte.“
Unabhängig von der Spielklasse bringt Zendeli ein spannendes Profil mit, denn auf schnelle und talentierte Flügelstürmer sind alle Vereine scharf.