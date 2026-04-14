VfB 03 Hilden schlägt beim FC Kosova zu: Torgefährlicher Flügel kommt Beim FC Kosova Düsseldorf ist Egzon-Baijram Zendeli in seinem ersten Seniorenjahr direkt durchgestartet und wagt im Sommer den Sprung in die Oberliga Niederrhein. Zuvor spielte er für den Wuppertaler SV in der U19-Bundesliga. von André Nückel · Heute, 21:49 Uhr · 0 Leser

Jubelt über ein Tor gegen Süchteln: Egzon Zendeli. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Der VfB 03 Hilden spielt bekanntermaßen um den Aufstieg in die Regionalliga West, könnte aber auch genauso gut weiter in der Oberliga spielen. Unabhängig vom Spielniveau haben die "Zwerge" ihren ersten Transfer für die kommende Saison bekanntgegeben: Vom FC Kosova Düsseldorf kommt der Außenbahnspieler Egzon-Baijram Zendeli.

Ein Mantra des VfB 03 Hilden ist es seit vielen Jahren, seine eigenen Spieler auszubilden oder auf Talente zu setzen. So spielte die U19 des Vereins erst vor wenigen Spielzeiten in der U19-Bundesliga. Ein ehemaliges Talent aus der höchsten Spielklasse Deutschlands, die mittlerweile U19-DFB-Nachwuchsliga heißt, findet im Sommer den Weg zum Oberliga-Top-Klub. >>> Das ist Ezgon-Baijram Zendeli Zendeli ist 21 Jahre alt und startet in dieser Saison beim FC Kosova in der Landesliga richtig durch. Der schnelle Flügelstürmer steht bei 14 Toren und sechs Vorlagen und ist daher ein Lichtblick in einer teils durchwachsenen Saison des ambitionierten FCK. Dass er jetzt überhaupt für Hilden eine Option ist, hat aus Sicht des VfB mit Glück zu tun: Nach seiner Station beim Wuppertaler SV (15 Spiele in der Jugend-Bundesliga, zuvor bei Sportfreunde Baumberg aktiv) wechselte er in die 2. Liga in der Schweiz, doch wegen einer Verletzung kam er beim FC Winterthur II nur einmal zum Einsatz.